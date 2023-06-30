Перемовини російських окупантів зі своїми командирами: "Какая, нах#й, боевая задача!? Нас разъ#башили!". ВIДЕО з телефону полоненого
Підрозділ російських окупантів після значних втрат вийшов з бою і відмовився знову йти у бій.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис такого змісту був найдений у телефоні одного із полонених окупантів та опублікований у соцмережах.
На відео кілька окупантів виходять з бою. Один з них веде зйомку та переровідає ситуацію. Через якийсь час на зв'язок виходить "начальство" і ставить нову бойову задачу решткам підрозділу. Однак окупанти не у захваті від розпорядження командира.
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Топ коментарі
+40 Michael Barsukov
показати весь коментар30.06.2023 11:57 Посилання
+32 Vitaliy Mauler #573781
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+32 Ihor Demkiv #524736
показати весь коментар30.06.2023 12:02 Посилання
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На вечную память ....
🤡
Дано: в районе села Малые Выпердыши батальон "Каннибал" в количестве 18 пока живых бойцов вышел из окопов и залёг под огнём противника. Командиру батальона звонит комполка: "Доложите результаты атаки!"
Комбат (вжавшись в глубь окопа и поспешно натягивая сброшенную близким разрывом каску): "Наши пошли! Движемся вперёд к позициям противника! Удалось подавить минометами 2 огневые точки".
Комполка - Комбригу: "Батальон "Каннибал" ворвался в первую линию окопов! Враг отступает!"
Комбриг-Комдиву: "Подходим ко второй линии обороны! Огневые точки врага уничтожены. Взяты трофеи!"
Комдив - Комкору: "Ломаем третью полосу обороны на окраине села! На поле боя… э-э-э… 50 вражеских трупов".
Комкор-Командарму: "Ведём уличные бои … (смотрит на Яндекс-карту) в районе 2-го сельпо! Взяли парикмахерскую и ларёк с мороженым! Сотня трупов врага!"
Пресс-секретарь одной из Нарядных Милиций: "По имеющимся данным, 5009-я бригада украинских националистов оставляет Малые Выпердыши, бросая боевую технику!"
Главный Болтун-по-телевизору: "Сегодня наши войска четвёртый день подряд освободили посёлок городского типа Малые Выпердыши и скоро подойдут к Киеву! Уничтожено… э-э-э… до 500 националистов".
От 10 до 12 уцелевших бойцов батальона отходят на исходные позиции, вытаскивая своих раненых.."
По трохи Шойги їх обнуляєю.