УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10286 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
31 351 27

Перемовини російських окупантів зі своїми командирами: "Какая, нах#й, боевая задача!? Нас разъ#башили!". ВIДЕО з телефону полоненого

Підрозділ російських окупантів після значних втрат вийшов з бою і відмовився знову йти у бій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис такого змісту був найдений у телефоні одного із полонених окупантів та опублікований у соцмережах.

На відео кілька окупантів виходять з бою. Один з них веде зйомку та переровідає ситуацію. Через якийсь час на зв'язок виходить "начальство" і ставить нову бойову задачу решткам підрозділу. Однак окупанти не у захваті від розпорядження командира.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Два окупанти розізлили бійців, які захопили їх у полон: "П#дари! Так і в"#бав би! На мило їх!". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17743) поразка (14) полонені (2293)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+40
Недобитки
показати весь коментар
30.06.2023 11:57
+32
показати весь коментар
30.06.2023 12:00
+32
показати весь коментар
30.06.2023 12:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Недобитки
показати весь коментар
30.06.2023 11:57 Відповісти
- «Солдаты… э-э… имейте в виду… э-э… что сегодня… среда, потому что… завтра будет четверг… э-э…»
показати весь коментар
30.06.2023 12:45 Відповісти
хто знавЮ що Я. Гашека настільки актуальний і сьгодні.
показати весь коментар
30.06.2023 13:12 Відповісти
В мире животных.
показати весь коментар
30.06.2023 11:59 Відповісти
Не ображайте тварин. До чого тут тварини до рашо істот???
показати весь коментар
30.06.2023 12:31 Відповісти
Пошли вон из нашей Украины, орки проклятые.!
показати весь коментар
30.06.2023 11:59 Відповісти
показати весь коментар
30.06.2023 12:00 Відповісти
показати весь коментар
30.06.2023 12:02 Відповісти
Сйобуйте нах, не дивіться на начальство, там ваші ***** пустують, самки скиглять, уйо звідси, нах,нах.
показати весь коментар
30.06.2023 12:03 Відповісти
застрелитесь- пусть самки смаги напьются....
показати весь коментар
30.06.2023 12:07 Відповісти
На память ?
На вечную память ....
показати весь коментар
30.06.2023 12:11 Відповісти
"Слыш пацаны, это 100 пудов из-за ****** Пригожина, это 100пудова из-за этой ***** нас отправили, 100% ***** Пригожин ишак гребаный."
🤡
показати весь коментар
30.06.2023 12:15 Відповісти
Недовго вам залишилось. Пора пакети приготувати.
показати весь коментар
30.06.2023 12:17 Відповісти
Не "на память", а на памятник !
показати весь коментар
30.06.2023 12:38 Відповісти
"Рецепт правильного доклада командованию (по цепочке), гарантирующий успешное продвижение по службе и поддержание высокого боевого духа в глубоком тылу.
Дано: в районе села Малые Выпердыши батальон "Каннибал" в количестве 18 пока живых бойцов вышел из окопов и залёг под огнём противника. Командиру батальона звонит комполка: "Доложите результаты атаки!"
Комбат (вжавшись в глубь окопа и поспешно натягивая сброшенную близким разрывом каску): "Наши пошли! Движемся вперёд к позициям противника! Удалось подавить минометами 2 огневые точки".
Комполка - Комбригу: "Батальон "Каннибал" ворвался в первую линию окопов! Враг отступает!"
Комбриг-Комдиву: "Подходим ко второй линии обороны! Огневые точки врага уничтожены. Взяты трофеи!"
Комдив - Комкору: "Ломаем третью полосу обороны на окраине села! На поле боя… э-э-э… 50 вражеских трупов".
Комкор-Командарму: "Ведём уличные бои … (смотрит на Яндекс-карту) в районе 2-го сельпо! Взяли парикмахерскую и ларёк с мороженым! Сотня трупов врага!"
Пресс-секретарь одной из Нарядных Милиций: "По имеющимся данным, 5009-я бригада украинских националистов оставляет Малые Выпердыши, бросая боевую технику!"
Главный Болтун-по-телевизору: "Сегодня наши войска четвёртый день подряд освободили посёлок городского типа Малые Выпердыши и скоро подойдут к Киеву! Уничтожено… э-э-э… до 500 националистов".
От 10 до 12 уцелевших бойцов батальона отходят на исходные позиции, вытаскивая своих раненых.."
показати весь коментар
30.06.2023 12:40 Відповісти
👍
показати весь коментар
30.06.2023 21:59 Відповісти
Зечари погані
показати весь коментар
30.06.2023 12:52 Відповісти
Правильно зробили, що здалися в полон! "' відеозапис такого змісту був найдений у телефоні одного із полонених окупантів
показати весь коментар
30.06.2023 13:27 Відповісти
******* підари: здихають самі не знають за що
показати весь коментар
30.06.2023 13:50 Відповісти
який мерзенний акцент
показати весь коментар
30.06.2023 16:04 Відповісти
Давайте сховаємся
показати весь коментар
30.06.2023 22:30 Відповісти
Блювотно-маааасковська вимова. Коли її чути, рука мимоволі тягнеться за чимось важким і гострим
показати весь коментар
01.07.2023 00:10 Відповісти
Якщо телефон з відео попав до наших, то напрошується думка, що його хазяїн або в полоні, або закобздонився разом з кентами.
показати весь коментар
30.06.2023 22:02 Відповісти
якщо полонений, будемо чекати продовження
показати весь коментар
01.07.2023 12:47 Відповісти
Кожна кацапська нечисть яка прийшла в Україну зі зброєю в руках має здохнути.
показати весь коментар
01.07.2023 05:42 Відповісти
Мочить.
показати весь коментар
01.07.2023 11:08 Відповісти
Це напевно той Шторм-Z який до Пригожина зверненя писав, - "....нащо ти нас підставив нелюдь?"

По трохи Шойги їх обнуляєю.
показати весь коментар
01.07.2023 13:49 Відповісти
 
 