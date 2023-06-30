Перемовини російських окупантів зі своїми командирами: "Какая, нах#й, боевая задача!? Нас разъ#башили!". ВIДЕО з телефону полоненого

Підрозділ російських окупантів після значних втрат вийшов з бою і відмовився знову йти у бій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис такого змісту був найдений у телефоні одного із полонених окупантів та опублікований у соцмережах.

На відео кілька окупантів виходять з бою. Один з них веде зйомку та переровідає ситуацію. Через якийсь час на зв'язок виходить "начальство" і ставить нову бойову задачу решткам підрозділу. Однак окупанти не у захваті від розпорядження командира.

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