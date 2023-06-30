Рідні полеглих захисників України вимагали створити під Києвом військове кладовище. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Родичі захисників, які віддали своє життя за Україну, провели на Майдані Незалежності в Києві мітинг з вимогою створити в Биківні поблизу столиці військове кладовище.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Вони розповіли, що на кладовищах не вистачає місця, щоб поховати з почестями українських воїнів. Урни з прахом героїв часто перебувають у родин вдома або на тимчасовому зберіганні в крематорії.
Попри те, що в березні 2023 року було ухвалене про створення в Биківні Національного військового меморіального кладовища на 50 тис. поховань, роботи ще не розпочато.
"Національне військове кладовище, обіцяне владою в цьому році, так і не почало будуватися. Влада має нас почути і зрозуміти, що кладовище для військовослужбовців, які загинули в цій війні, не може чекати. Воно потрібне було вже в минулому році. Воно потрібне було протягом 9 років, поки йде війна. І воно дуже потрібне зараз", - кажуть організатори мітингу.
Автор фото та відео Олег Богачук
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А промови і відоси у обох нависоті.
но я также понимаю, что это будет стоить миллионы гривень.
мертвые могут подождать. Лучше живые военные получат больше дронов, снарядов,доплат и т.д.
можете меня банить, чистоплюи.
Это не кладбище.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Вони розповіли, що на кладовищах не вистачає місця, щоб поховати з почестями українських воїнів. Урни з прахом героїв часто перебувають у родин вдома або на тимчасовому зберіганні в крематорії. Джерело:
Может все-таки прочитаешь первоисточник?
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