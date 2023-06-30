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Рідні полеглих захисників України вимагали створити під Києвом військове кладовище. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Родичі захисників, які віддали своє життя за Україну, провели на Майдані Незалежності в Києві мітинг з вимогою створити в Биківні поблизу столиці військове кладовище.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Вони розповіли, що на кладовищах не вистачає місця, щоб поховати з почестями українських воїнів. Урни з прахом героїв часто перебувають у родин вдома або на тимчасовому зберіганні в крематорії.

Попри те, що в березні 2023 року було ухвалене про створення в Биківні Національного військового меморіального кладовища на 50 тис. поховань, роботи ще не розпочато.

Читайте: Україна створить аналог Арлінгтонського військового цвинтаря в США, - Лапутіна

"Національне військове кладовище, обіцяне владою в цьому році, так і не почало будуватися. Влада має нас почути і зрозуміти, що кладовище для військовослужбовців, які загинули в цій війні, не може чекати. Воно потрібне було вже в минулому році. Воно потрібне було протягом 9 років, поки йде війна. І воно дуже потрібне зараз", - кажуть організатори мітингу.

Автор фото та відео Олег Богачук

Рідні полеглих захисників України вимагали створити під Києвом військове кладовище 01
Рідні полеглих захисників України вимагали створити під Києвом військове кладовище 02
Рідні полеглих захисників України вимагали створити під Києвом військове кладовище 03
Рідні полеглих захисників України вимагали створити під Києвом військове кладовище 04
Рідні полеглих захисників України вимагали створити під Києвом військове кладовище 05
Рідні полеглих захисників України вимагали створити під Києвом військове кладовище 06
Рідні полеглих захисників України вимагали створити під Києвом військове кладовище 07
Рідні полеглих захисників України вимагали створити під Києвом військове кладовище 08
Рідні полеглих захисників України вимагали створити під Києвом військове кладовище 09
Рідні полеглих захисників України вимагали створити під Києвом військове кладовище 10
Рідні полеглих захисників України вимагали створити під Києвом військове кладовище 11
Рідні полеглих захисників України вимагали створити під Києвом військове кладовище 12
Рідні полеглих захисників України вимагали створити під Києвом військове кладовище 13

Автор: 

Київ (19633) цвинтар (198) мітинг (755) Богачук Олег (1457)


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Топ коментарі
+8
Так а що, Зеленьськи продовжує гроші на асфаль роздавати по кишеньковим фірмамю а Кличко бруківку терміново почав перекладати на Хмельницького...
А промови і відоси у обох нависоті.
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30.06.2023 14:31
+4
Зараннее прошу не кидаться какашками в ответ на мой комментарий. НО. Есть традиции похорон героев в родной земле, тоесть на своем месте рождения и где проживает семья погибшего. Потому что есть православные традиции посещения могил усопших родственников в дни поминовения и другие православные праздники. И что, эти все родственники погибших хотят из всех уголков Украины ездить в Киев на эти даты? Создана аллея памяти в Киеве, где есть фотографии этих Героев. Ведь как не разбирайся, а каждый из погибших воинов, защищая Украину, держал в памяти самые яркие воспоминания своего детства своей малой родины, где он вырос и стал защитником Украины...
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30.06.2023 14:44
+4
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30.06.2023 14:48
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Так а що, Зеленьськи продовжує гроші на асфаль роздавати по кишеньковим фірмамю а Кличко бруківку терміново почав перекладати на Хмельницького...
А промови і відоси у обох нависоті.
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30.06.2023 14:31 Відповісти
я их хорошо понимаю, и такое кладбище нужно было делать в 14 году.
но я также понимаю, что это будет стоить миллионы гривень.
мертвые могут подождать. Лучше живые военные получат больше дронов, снарядов,доплат и т.д.
можете меня банить, чистоплюи.
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30.06.2023 14:32 Відповісти
Звісно, потрібні і дрони, й інше. Але і для полеглих героїв необхідно знайти кошти. І з державного бюджету, і з комунального.
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30.06.2023 16:43 Відповісти
Зараннее прошу не кидаться какашками в ответ на мой комментарий. НО. Есть традиции похорон героев в родной земле, тоесть на своем месте рождения и где проживает семья погибшего. Потому что есть православные традиции посещения могил усопших родственников в дни поминовения и другие православные праздники. И что, эти все родственники погибших хотят из всех уголков Украины ездить в Киев на эти даты? Создана аллея памяти в Киеве, где есть фотографии этих Героев. Ведь как не разбирайся, а каждый из погибших воинов, защищая Украину, держал в памяти самые яркие воспоминания своего детства своей малой родины, где он вырос и стал защитником Украины...
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30.06.2023 14:44 Відповісти
видимо, на митинг вышли киевляне. тут реально дорого похоронить. потому мы своих родных хоронили в киевской области.
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30.06.2023 14:59 Відповісти
Закрутив,Да Вінчі з дому привезли в Київ ,це питання доцільності.
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30.06.2023 15:10 Відповісти
Мій мій хрещений родом із Харківщини. Його рідне село вже давно стерто з лиця землі рашистами. То що виходить, хрещеного не треба було ховати?!
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30.06.2023 15:31 Відповісти
Причем тут не треба було ховати? Я говорю об одном. Чтобы не было так: похоронили и забыли. Что здесь непонятного? Чтобы не забыли подвиг есть аллея славы. Чтобы не забыли родственники им нужен простой путь к могиле Героя. ЧТО ЕЩЕ ОБЪЯСНЯТЬ???
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30.06.2023 15:49 Відповісти
Гусаченко,ти або прокацаплена троляка (хоч кажуть,що пригожинці-тролі вже розбіглися) або просто прокацаплений долб.....б! Такі меморіали потрібні живим,щоб живі бачили і пам"ятали за що загинули поховані там. У Вашингтоні цілий Арлінгтон існує,де з усієї Америки поховані військові. Правда,у Вашингтоні забули спитати Гусаченку,чи це правильно все....
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01.07.2023 08:58 Відповісти
Оставь в покое США. У них все по своему устроено. Я говорю о наших реалиях. Ну сам подумай, зачем нам хоронить всех погибших защитников на одном кладбище под Киевом? Чтобы ехать в родительское воскресенье через полстраны, а потом обратно? И не надо тут привязываться к Арлингтону, у америкацев свои традиции и не надо их по обезьяньи перенимать.
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01.07.2023 10:11 Відповісти
Це питання вирішуватимуть родичі.
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30.06.2023 16:41 Відповісти
В своем селе и в своей земле хоронят родственников, соседей и близких людей. Так и есть. А для наших защитников, воинов, героев необходимі пантеоні, пусть даже регіональниє, где все смогут почтить их память, даже при в дальнейшем отсутствии у них родственников и друзей. Воини заслуживают почетного захоронения ! На поколения и поклонения.
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02.07.2023 00:53 Відповісти
Для этого есть мемориалы и мемориальные комплексы.
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02.07.2023 07:33 Відповісти
Саме так. Про них й йде мова.
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02.07.2023 18:28 Відповісти
Меморіа́л - об'єкт або архітектурна, скульптурна споруда, архітектурно-ландшафтний ансамбль в пам'ять про щось або когось, як правило, людину, яка померла або події.
Это не кладбище.
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02.07.2023 18:54 Відповісти
Разумеется, шо хлеб- єто не тесто, а тесто - єто не мука. Цепляться к словам, буквам и википейдино-словарним формулам - не тот случай. " Киеврада запустил процедуру создания Национального военного мемориального кладбища в Быковне." Вои все. У кого есть возражени
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02.07.2023 19:51 Відповісти
Ну тогда к чему этот митинг?
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02.07.2023 20:21 Відповісти
Теперь чтобы все наши герои покоились с миром надо их всех похоронить и перезахоронить в одном мнсте? А может требовать от власти разобраться со шкуродерами на местах, отказывающим в месте для захоронения наших героев на своей родине?
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02.07.2023 20:32 Відповісти
"...Так, может быть, вы, святой отец, партийный?" Или маскаль ? Просвятите. Лично мне не известны случаи, где бы "шкуродеры" отказывали в захоронении наших героев. Всі цвинтарі (погосты, по-вашему), я, естественно, не имел возможности посетить, но где присутствовал, подобных феноменов не наблюдалось. До речі, Серж, не в курсе, ольгинско-пригожинскую фабрику тролей потушили или просто перепрофилировали ?
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04.07.2023 00:02 Відповісти
Родичі захисників, які віддали своє життя за Україну, провели на Майдані Незалежності в Києві мітинг з вимогою створити в Биківні поблизу столиці військове кладовище.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Вони розповіли, що на кладовищах не вистачає місця, щоб поховати з почестями українських воїнів. Урни з прахом героїв часто перебувають у родин вдома або на тимчасовому зберіганні в крематорії. Джерело:
Может все-таки прочитаешь первоисточник?
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04.07.2023 05:29 Відповісти
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30.06.2023 14:48 Відповісти
Держитесь. После войны будут установлены монументы и парки павших борцов воинов.
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30.06.2023 20:36 Відповісти
скорбим с вами...
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01.07.2023 00:29 Відповісти
кожній родині полеглих Героїв щирі співчуття . великій біль від втрати кожного захисника України назавжди буде з нами . Дуже співчуваю всім рідним полеглих Героїв.
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01.07.2023 02:52 Відповісти
Невже ви думаєте,що всі ці йермакі,татарови,бєні,зєльци,лізибогуцкіє,шуфрічі,піні,залужниє тощо ще пам"ятають про загиблих солдатів,офіцерів,добровольців,патріотів? Вони вже забули про них,на кону величезні бабки допомоги Заходу!
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01.07.2023 09:01 Відповісти
Велика подяка вам за таку тяжку роботу.

Слава Україні!

Героям Слава!
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01.07.2023 23:59 Відповісти
 
 