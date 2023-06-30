Пілот-окупант опублікував "переможний" ролик і випадково показав знищений вертоліт армії РФ на аеродромі окупованого Мелітополя. ВIДЕО
Російський пілот опублікував відеозапис, в кадри якого випадково потрапив знищений українськими воїнами на аеродромі в окупованому Мелітополі вертоліт армії РФ.
Про це на своїй сторінці в соцмережі пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов та публікує ролик пілота-окупанта.
"Аеродром окупованого Мелітополя. Один з пілотів російського гвинтокрила знімає "переможний відосік" з пістолетом (?!) в руці. Все б нічого, але піжон засвітив знищений російський вертоліт на злітній смузі", - пише Бутусов у коментарі до відео.
Топ коментарі
+29 Павел Орехов #471317
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+28 MausMike
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+21 Амандрапапупа
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Су-25 та Міг-29 вийшли з під удару. Вийшли і всі Іл-76 військові... за виключенням двох. В один влучили при запуску двигунів...( загинули майже всі).. ще один був несправний. Дякуючи зеленій паскуді... літаки злітали під розривами ракет.
Тут фото Мелітопольського аеродрома весни 2023 року. Видно згорівший Іл-76 військовий ...на стоянці...зліва покинутий ще один військовий. Є один ..ще лівіше з знищеною носовою частиною... Інші на фото цівільні та металобрухт..які не підіймалися у повітря більш 20 рокув і належали Українській Авіатранспортній компанії (УАТК). І можу Вас заспокоїти. Стоянка... на якій видно згорівший вертоліт на фото чистенька! Висновок самі зробите?
П.С.
По ходу, пестики им выдали для поражения био-целей: всяких ворон, уток, комаров...