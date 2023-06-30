Пілот-окупант опублікував "переможний" ролик і випадково показав знищений вертоліт армії РФ на аеродромі окупованого Мелітополя. ВIДЕО

Російський пілот опублікував відеозапис, в кадри якого випадково потрапив знищений українськими воїнами на аеродромі в окупованому Мелітополі вертоліт армії РФ.

Про це на своїй сторінці в соцмережі пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов та публікує ролик пілота-окупанта.

"Аеродром окупованого Мелітополя. Один з пілотів російського гвинтокрила знімає "переможний відосік" з пістолетом (?!) в руці. Все б нічого, але піжон засвітив знищений російський вертоліт на злітній смузі", - пише Бутусов у коментарі до відео.

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