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Новини Відео Війна
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Пілот-окупант опублікував "переможний" ролик і випадково показав знищений вертоліт армії РФ на аеродромі окупованого Мелітополя. ВIДЕО

Російський пілот опублікував відеозапис, в кадри якого випадково потрапив знищений українськими воїнами на аеродромі в окупованому Мелітополі вертоліт армії РФ.

Про це на своїй сторінці в соцмережі пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов та публікує ролик пілота-окупанта.

"Аеродром окупованого Мелітополя. Один з пілотів російського гвинтокрила знімає "переможний відосік" з пістолетом (?!) в руці. Все б нічого, але піжон засвітив знищений російський вертоліт на злітній смузі", - пише Бутусов у коментарі до відео.

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Автор: 

авіація (4151) армія рф (17743) Мелітополь (772) окупація (6740)


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Топ коментарі
+29
А пистолет зачем,что бы застрелиться при посадке?
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30.06.2023 14:34
+28
Колись був гвинтокрил, а зараз наче насрано.
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30.06.2023 14:42
+21
Засвітив свого "Стєчкіна"? Саме час спиляти мушку ...
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30.06.2023 14:36
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А пистолет зачем,что бы застрелиться при посадке?
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30.06.2023 14:34 Відповісти
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30.06.2023 14:37 Відповісти
Гранати не було, тому мавпа взяла пістолет...
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30.06.2023 14:37 Відповісти
Я так вважаю що це берета з чечні. Там дуже ********** такі цацкі як у наркобаронів у латинській Америці…. Дятли короче кажучі….
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01.07.2023 14:58 Відповісти
Засвітив свого "Стєчкіна"? Саме час спиляти мушку ...
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30.06.2023 14:36 Відповісти
Колись був гвинтокрил, а зараз наче насрано.
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30.06.2023 14:42 Відповісти
а музыка почему пиндосовская ? не скрепно
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30.06.2023 14:58 Відповісти
Представляю, если бы американский вертолет возвращался с бомбежки под музыку Киркорова или На-на
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30.06.2023 15:10 Відповісти
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30.06.2023 15:48 Відповісти
Шамана московитського безсмертний твір тут міг би бути доречним.
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02.07.2023 08:59 Відповісти
Новина звісно переможна. Але є одне але. З відео не можна зрозуміти тип гвинтокрила та його приналежність до ВКС РФ. А на цьому аеродромі базувались наші військово-транспортні літаки Іл-76 та гелікоптери Мі-2. І принаймні частина з них залишилась там на момент окупації Мелітополя. Є фото і відеопідтверження цього факту. Дивіться Oryx.
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30.06.2023 15:00 Відповісти
І що?
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30.06.2023 15:13 Відповісти
Є супутникові фото макскара місячної давнини цього аеродрому на яких згорілого вертольоту немає.
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30.06.2023 15:24 Відповісти
... перед війною у Мелітополі базувалися бригада Іл-76.. один Ан-26 та кілька Су-25 та Міг-29. Ні одного вертольота ЗСУ..тим більше Мі-2 на початку війни НЕ БУЛО. Перші з*явилися вже під час БД..та у кінці літа того року кілька штук передала Латвія.

https://www.google.com.ua/maps/@46.8778948,35.3053476,2117m/data=!3m1!1e3?hl=ru&entry=ttu

Су-25 та Міг-29 вийшли з під удару. Вийшли і всі Іл-76 військові... за виключенням двох. В один влучили при запуску двигунів...( загинули майже всі).. ще один був несправний. Дякуючи зеленій паскуді... літаки злітали під розривами ракет.

Тут фото Мелітопольського аеродрома весни 2023 року. Видно згорівший Іл-76 військовий ...на стоянці...зліва покинутий ще один військовий. Є один ..ще лівіше з знищеною носовою частиною... Інші на фото цівільні та металобрухт..які не підіймалися у повітря більш 20 рокув і належали Українській Авіатранспортній компанії (УАТК). І можу Вас заспокоїти. Стоянка... на якій видно згорівший вертоліт на фото чистенька! Висновок самі зробите?
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30.06.2023 15:35 Відповісти
У цього літуна напевне кобуру вкрали в барі. то тепер носить обнаженним.
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30.06.2023 16:49 Відповісти
..на відео Стечкін... Дуже тяжкий... 18 патронів..9 мм. калібр. Має ДЕРЕВ*ЯНУ кобуру..яку використовують як приклад.. У свій час по війні в Афганістані. давали їх вертольотникам частіше. Люди відмовлялися від цієї бандури...бо як клоун... через плече ремінець і дерев*яна коробка на боці...))) Ще б червоні штанці та шаблюку...))) Але бьє дуже сильно. ПМ..це пукавка у порівнянні з ним.
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01.07.2023 09:52 Відповісти
палец на курке )) чтоб что - застрелится ?
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30.06.2023 15:05 Відповісти
чтоб пилот дал порулить
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30.06.2023 15:13 Відповісти
Кацапи-це діагноз.
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30.06.2023 15:12 Відповісти
Лучше бы показал навигатор, прилепленный синей изолентой к приборке...
П.С.
По ходу, пестики им выдали для поражения био-целей: всяких ворон, уток, комаров...
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30.06.2023 15:13 Відповісти
Вот так - взлетаешь с оккупированного аэродрома, а возвращаешься обратно - аэродром освобожден ВСУ. Вот для чего пестик наготове, что бы успеть застрелиться. 💀
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30.06.2023 15:15 Відповісти
Ха, этот лох при этом палец держит на спусковом крючке. По-видимому не знает базовых правил обращения с оружием...
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30.06.2023 17:00 Відповісти
"Російський пілот.." самолетчик
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30.06.2023 20:08 Відповісти
 
 