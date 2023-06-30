Окупант вийшов у туалет із бліндажа і демаскував польовий склад боєприпасів та сховок російських піхотинців. ВIДЕО

Українські воїни знищили російський польовий склад боєприпасів та групу ворожих піхотинців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці пише екснардеп та військовослужбовець ЗСУ Єгор Фірсов на своїй сторінці у соцмережі. Завдати точного удару дроном-камікадзе бійцям вдалося завдяки тому, що одному з окупантів захотілося в туалет.

"В цей бліндаж орки заносили БК вночі і старанно його маскували. Ми довго за ним спостерігали. Але комбат поставив задачу вразити склад тоді, коли там буде знаходитись ворожа піхота. Так і зробили. Спалились орки на тому, що один з них вийшов "попісяти", тут ми їх і підловили. Комбат вчить подавати звіти про враження не через папірці - а разом з відео. Завдяки відео, ми можем аналізувати наші дії, вчитись самі, вчити інших та звітувати за донати. Так і робимо", - пише Фірсов у коментарі до запису.

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