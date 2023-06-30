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Новини Відео Війна
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Окупант вийшов у туалет із бліндажа і демаскував польовий склад боєприпасів та сховок російських піхотинців. ВIДЕО

Українські воїни знищили російський польовий склад боєприпасів та групу ворожих піхотинців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці пише екснардеп та військовослужбовець ЗСУ Єгор Фірсов на своїй сторінці у соцмережі. Завдати точного удару дроном-камікадзе бійцям вдалося завдяки тому, що одному з окупантів захотілося в туалет.

"В цей бліндаж орки заносили БК вночі і старанно його маскували. Ми довго за ним спостерігали. Але комбат поставив задачу вразити склад тоді, коли там буде знаходитись ворожа піхота. Так і зробили. Спалились орки на тому, що один з них вийшов "попісяти", тут ми їх і підловили. Комбат вчить подавати звіти про враження не через папірці - а разом з відео. Завдяки відео, ми можем аналізувати наші дії, вчитись самі, вчити інших та звітувати за донати. Так і робимо", - пише Фірсов у коментарі до запису.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрон-камікадзе влучає у ворожий танк. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17743) знищення (7483) Фірсов Єгор (122) дрони (4850)


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Топ коментарі
+43
Вийшов "попісяти", а заразом і "покакав"
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30.06.2023 15:09
+26
Какой культурный. Я думал они срут и сцут прямо в траншею
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30.06.2023 15:10
+21
шоойгу ,блд, где пампесы
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30.06.2023 15:15
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Вийшов "попісяти", а заразом і "покакав"
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30.06.2023 15:09 Відповісти
в окопі
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30.06.2023 15:13 Відповісти
Здох Максим і йух з ним (усі бачили)
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30.06.2023 15:20 Відповісти
Не факт, что с ним..
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30.06.2023 16:30 Відповісти
А що так слабо ********** взриваються
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01.07.2023 07:28 Відповісти
Положили його в гроб, ну і мать твою в й......б
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01.07.2023 14:33 Відповісти
Причем насовсем отмучался от каканья...
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30.06.2023 18:13 Відповісти
Останній пис-пис.
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30.06.2023 18:24 Відповісти
Пописяв на цьому світі , покакав вже у пеклі.
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30.06.2023 23:41 Відповісти
Какой культурный. Я думал они срут и сцут прямо в траншею
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30.06.2023 15:10 Відповісти
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30.06.2023 15:17 Відповісти
"Сьогодні ти не ходиш під себе, а завтра - здаєш ворогу фортифікаційні споруди!"
Культура - ворог росіян!
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30.06.2023 15:25 Відповісти
як раніше говорили - гігієна ворог туризму
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30.06.2023 21:27 Відповісти
То ботан. Він вмів читати.
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30.06.2023 16:31 Відповісти
Траншея ж не резиновая. Там уже все забито !
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30.06.2023 18:04 Відповісти
zaserajet Ukrainskuju zemlju v prjamom smysle slova🤬
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30.06.2023 15:11 Відповісти
Пописял,а заодно и покакал.Последний раз.
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30.06.2023 15:11 Відповісти
Ссыкуняра...
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30.06.2023 15:12 Відповісти
Сцикун. В усіх його проявах
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30.06.2023 15:14 Відповісти
- А хто там сцить під забором, як корова?
- Та то...
- Нана.
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30.06.2023 15:14 Відповісти
А зачем замыливать? Ой было б там на что смотреть то
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30.06.2023 15:14 Відповісти
та шоб орчиня не узнала, а так - будет сто лет ходить: Шойгу, Герасимов, Где белая Кал-ина!!!?
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01.07.2023 07:19 Відповісти
шоойгу ,блд, где пампесы
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30.06.2023 15:15 Відповісти
Війна війною, а пісять хочеться завжди!
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30.06.2023 15:16 Відповісти
що там пікселювали? свинособаку, чи його піпєтку?
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30.06.2023 15:19 Відповісти
в каску сцять надо!)
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30.06.2023 15:24 Відповісти
Треба ходити під себе. Або як *****. в чумадан
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30.06.2023 15:24 Відповісти
Пішов кацап посцять, а заодно і посрав.
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30.06.2023 15:25 Відповісти
"Окупант вийшов у туалет із бліндажа" (с)
Щоб вийти у туалет треба щоб туалет був.
Хоча для кацапів - де сере/сцить, там і кацапський туалет
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30.06.2023 15:33 Відповісти
Для кацапа, де насрав - там і родіна
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30.06.2023 15:41 Відповісти
А ссал бы как обычно на месте, глядишь бы несколько часов ещё прожил.Традиции нарушать нельзя.
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30.06.2023 15:37 Відповісти
Пішов кацап попісять -
Тепер без голови !
Чудова вийшла пісянка,
Ги-ги-ги-ги-ги-ги….
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30.06.2023 15:39 Відповісти
Та есть и русская приговорка---, вышел в поле ты посрать---далеко тебя видать....,, Ну вот увидели. Культурный видно был. Те срать любят где едят, но под столом.
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01.07.2023 23:44 Відповісти
Особенно умилил крупный растр. Чтоб мы не увидели немытую московитскую ******.
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30.06.2023 15:39 Відповісти
Мочевой пузырь устал - тяжёла работа
Мочиться в баночку - отстой - на солнышко охота !
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30.06.2023 15:51 Відповісти
Второй год войны, а до сих пор массого не применяются железобетонные блоки-конструктроры для быстрого возведения фортификационых подземных сооружений. Это не так сложно: спецэскаваторы, краны, платфомы для доставки блоков, ПО на смартфон для быстрого конструирования сооружений любой сложности и протяженности.
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30.06.2023 15:53 Відповісти
Гурман, поссяв проти вітру а перднуть вирішив у окопі коли хтось сірника запалив.
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30.06.2023 15:58 Відповісти
Панове, вы не правы, он метил руzzкую територию, надеялся если пометит, то мы, укропы, за метку не зайдём и они будут в безопасности. Одно неудобство, каждый день надоть метить, а то выветривается, на чём и подловили (ирония)
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30.06.2023 16:00 Відповісти
Заодно и BLACK SABBATH послушал.
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30.06.2023 16:07 Відповісти
Озі Озборн голос
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30.06.2023 16:32 Відповісти
Ну, так он же пел не в "Самоцветах" и не в "Поющих гитарах"
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30.06.2023 16:40 Відповісти
пане не знаю як вам..а я вихований від брата та сестри..в ті савєцкі часи на західній музиці.
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30.06.2023 17:01 Відповісти
пане у нас на Заході України..в ті савєцкі часи..між людьми,звичайно неоголосно все совітське висміювалось..шмотки ми брали в форцовщиків,навіть в школу встидно було прийти в якомусь савєцкому плащику ,чи куртці.. кіно ми дивились " Польське ноцне" навіть Скрябін про це співав.
Розповім вам правдиву історію--В середній школі №6 був рок-гурт..під час перезмінки між ті шо вчились зранку і ті що після обіду..було приблизно одна година. нікого з вчителів і начальства не було..Столова...сцена...мати одного з учасників попросила заспівати--що ж ви співаєте? І тут я охренів, я був в 3 класі/нас годували обідом/це було в 70-80-х роках... Ви не уявляєте--вони зіграли "Белфаст"-Боні М.
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30.06.2023 17:25 Відповісти
Я так понял, что я немного старше Вас - я родился в 1952 году. О том, что происходит в Западной Украине в плане музыки, я понятия не имел. Нет, конечно, на слуху были Ротару, Ивасюк, Зинкевич, Яремчук, "Смеричка", "Водограй", но чтобы там слушали западную музыку... Я о ней впервые услышал году в 1967-ом. Ну, понятно: Битлз, Роллинги, Холлиз, Манкиз... В 1969 году я заработал (разносил телеграммы) себе на магнитофон "Айдас"9М, и уже на нём слушал Криденс, Дип Пёрпл, Блек Саббат, Лэд Зеппелин, Ху и др. А класса до 7-ого, как и все, слушал совковую "эстраду". А в 1970-ом я впервые увидел, как выглядит западная группа. По советскому ТВ каждый год показывали песенный конкурс из польского города Сопот. Кроме участников конкурса, организаторы приглашали для показательных выступлений "почётных гостей" - они выступали вне конкурса. На этот раз организаторы пригласили британскую рок-группу "Кристи". Советские телечиновники оказались застигнутыми врасплох, и на весь СССР прозвучала в полном объёме "Жёлтая река" ("Yellow River").
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30.06.2023 18:28 Відповісти
и ты йо-каёшь, ок.
совок такой совок
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30.06.2023 19:03 Відповісти
Бідні свинособачки, що їм тепер робити, терпіти чи що?
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30.06.2023 16:51 Відповісти
заодно и покакал
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30.06.2023 16:55 Відповісти
музику классно подабрали. песня паранойд группи Black sabbath
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30.06.2023 16:55 Відповісти
свинособака
туалет
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30.06.2023 17:19 Відповісти
Видать *********, из "культурной" столицы - " Господа, просьба, не сцыте пожалуйста в подъезде"
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30.06.2023 17:27 Відповісти
хенде хох !

ніхт піссен !
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30.06.2023 18:03 Відповісти
А на хіба про таке писати????

Ну вийшов посцяти один. То хай би й інші виходили в інших місцях.
А так депутат хайпонув. А в орків після оприлюднення рознарядка - на складах сцяти в штани 🤬
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30.06.2023 18:34 Відповісти
у повідомленні про смерть - впав смертю хоробрих відразу після того, як сходив посцяти...
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30.06.2023 21:56 Відповісти
Інтелігент унітаз додому відправив.
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30.06.2023 23:39 Відповісти
В планах было только пописять пришлось и покакать
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01.07.2023 09:32 Відповісти
Які у нас чемні воїни - дали ворогу перед смертю "аблєгчіца"
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01.07.2023 11:42 Відповісти
Ну хоч висцявся перед смертю...
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01.07.2023 15:30 Відповісти
Навіщо про це писати? Щоб росіяни провели інструктаж і таких сцикунів стало меньше?
Не очікував такого від Фірсова.
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02.07.2023 06:35 Відповісти
А хто та що демаскував та траншеї за кілометер видно, назва статті аби хайпанути. Але один бпл на одного орка дороговато буде.
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29.07.2023 13:06 Відповісти
 
 