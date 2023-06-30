Коли українські пілоти пересядуть на F-16, для РФ не залишиться шансів у небі, - Зеленський. ВIДЕО

Коли українські пілоти керуватимуть багатоцільовими винищувачами F-16, для держави-агресора Росії не залишиться жодного шансу в небі України.

Про це написав президент Володимир Зеленський у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Героїчні українські пілоти. Вдячний кожному!

Хоч ворог поки що має значну технічну перевагу в авіації, але наші пілоти від першого дня повномасштабної війни мають очевидну перевагу в моралі та майстерності! Вони рятують українців від російського терору бомбами, ракетами та вбивчими дронами. Коли українські пілоти керуватимуть F-16 – свобода стане нездоланною, а для держави-терориста не залишиться жодного шансу у нашому небі", - заявив Зеленський.

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