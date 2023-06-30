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Коли українські пілоти пересядуть на F-16, для РФ не залишиться шансів у небі, - Зеленський. ВIДЕО
Коли українські пілоти керуватимуть багатоцільовими винищувачами F-16, для держави-агресора Росії не залишиться жодного шансу в небі України.
Про це написав президент Володимир Зеленський у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Героїчні українські пілоти. Вдячний кожному!
Хоч ворог поки що має значну технічну перевагу в авіації, але наші пілоти від першого дня повномасштабної війни мають очевидну перевагу в моралі та майстерності! Вони рятують українців від російського терору бомбами, ракетами та вбивчими дронами. Коли українські пілоти керуватимуть F-16 – свобода стане нездоланною, а для держави-терориста не залишиться жодного шансу у нашому небі", - заявив Зеленський.
Топ коментарі
+29 MrGTI driver #574929
показати весь коментар30.06.2023 18:46 Посилання
+26 Владимир Сухов #378743
показати весь коментар30.06.2023 18:43 Посилання
+23 ZoV KobZona
показати весь коментар30.06.2023 18:43 Посилання
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Для преимущества и был построен как раз Ф-35.
Вот именно модернизированный Су-35, у которого РЭБ мощнее чем у ф-16, для сверхзвука СУ не нужен форсаж и маневренность выше в разы. Радары одинаковые.
Так что США пытаются сделать модернизацию, чтобы Ф-15 еще мог постоять. Но американцы сами признают, что у ф-16 есть шансы против Су-35 у которого пилот из третьей страны, какой-то перс или венесуэлец.
Только ф-22 и ф-35 дают превосходство.
Саботаж і зрада. Ворог ішов із парадними настроями на Київ, бо підготовки до війни не бачив. Асфальт замість МО, "шашлики", "зійтись посередині", "перестать стрілять". Розробка озброєнь не фінансувалась, армія скорчувалась, Чонгар розмінували. Мостів не підірвали, бо побачили, що окупантів іде дуже багато - говорили ОПівські пропагандисти. Це був, звичайно, прокол пропагандистів, як і "ми думали, що вони теж люди". Паралель до Вашої фантазії: у 2020 вирішили згорнути ракетні програми, бо у 2022 у росії буде набагато більше ракет, літаків і танків.
У перші дні ворога зупиняв народ із запалювальними пляшками і мисливською зброєю. І багато загинуло. І Стугни, всупереч Укроборонпрому, "викрадались". І єдина "Богдана" теж вступила у бій.
Кримінальні справи і суд мають бути, якщо Україна хоче жити.