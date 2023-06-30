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Коли українські пілоти пересядуть на F-16, для РФ не залишиться шансів у небі, - Зеленський. ВIДЕО

Коли українські пілоти керуватимуть багатоцільовими винищувачами F-16, для держави-агресора Росії не залишиться жодного шансу в небі України.

Про це написав президент Володимир Зеленський у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Героїчні українські пілоти. Вдячний кожному!

Хоч ворог поки що має значну технічну перевагу в авіації, але наші пілоти від першого дня повномасштабної війни мають очевидну перевагу в моралі та майстерності! Вони рятують українців від російського терору бомбами, ракетами та вбивчими дронами. Коли українські пілоти керуватимуть F-16 – свобода стане нездоланною, а для держави-терориста не залишиться жодного шансу у нашому небі", - заявив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Бельгія також бере участь у навчанні українських пілотів на F-16, - прем’єр де Кроо

Автор: 

Зеленський Володимир (24250) F16 F-16 (688)


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Топ коментарі
+29
Після призначення зашкваренної шльонри у АРМу, можна з усією впевненістю сказати, що зепідр - це головний внутрішній ворог України.
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30.06.2023 18:46
+26
Це може знати тільки 4-разовій ухилянт
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30.06.2023 18:43
+23
Ещё бы на Гром-Саспасн "пересели" бы в 2019-м вместо асфальта, так сейчас мааац-ква бы выглядела примерно как Мариуполь.
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30.06.2023 18:43
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Аеродроми, аеродроми готуйте. Доки пілоти вчаться у три зміни.
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30.06.2023 19:49 Відповісти
Ф-15 ни разу не сталкивался с Су-35! Ф-16 нужно избегать встречи с Су-35 или Миг-31 - они сильнее.
Для преимущества и был построен как раз Ф-35.
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30.06.2023 19:56 Відповісти
Шановний не можна ставити в один ряд Су 35 і Міг 31 - не можна і все це різні класи літаків ( Міг 31 це Тор що літає - тобто Міг 31 це літаючий ЗРК). І Су 27 зявився швидше за все як відповідь совка на Ф 15 а не навпаки ( Су 35 це просто модернізований Су 27 ).
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30.06.2023 20:30 Відповісти
А й справді, коли?
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30.06.2023 20:18 Відповісти
дурний думкою багатіє
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30.06.2023 22:13 Відповісти
Миг-31 - это в первую очередь перехватчик, у которого сумашедшая дальность радара и соответственно дальность ракет. Кинжал - это вторичное приспособление.
Вот именно модернизированный Су-35, у которого РЭБ мощнее чем у ф-16, для сверхзвука СУ не нужен форсаж и маневренность выше в разы. Радары одинаковые.
Так что США пытаются сделать модернизацию, чтобы Ф-15 еще мог постоять. Но американцы сами признают, что у ф-16 есть шансы против Су-35 у которого пилот из третьей страны, какой-то перс или венесуэлец.
Только ф-22 и ф-35 дают превосходство.
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30.06.2023 22:30 Відповісти
У відповідь
Саботаж і зрада. Ворог ішов із парадними настроями на Київ, бо підготовки до війни не бачив. Асфальт замість МО, "шашлики", "зійтись посередині", "перестать стрілять". Розробка озброєнь не фінансувалась, армія скорчувалась, Чонгар розмінували. Мостів не підірвали, бо побачили, що окупантів іде дуже багато - говорили ОПівські пропагандисти. Це був, звичайно, прокол пропагандистів, як і "ми думали, що вони теж люди". Паралель до Вашої фантазії: у 2020 вирішили згорнути ракетні програми, бо у 2022 у росії буде набагато більше ракет, літаків і танків.
У перші дні ворога зупиняв народ із запалювальними пляшками і мисливською зброєю. І багато загинуло. І Стугни, всупереч Укроборонпрому, "викрадались". І єдина "Богдана" теж вступила у бій.
Кримінальні справи і суд мають бути, якщо Україна хоче жити.
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30.06.2023 23:12 Відповісти
Коли УКРАЇНА переможе,у тебе не буде шансів втекти! будеш янелох,мені 42 сидіти на пожизннному разом з рєзніком,дєрьмакомі всіма зеленими швалями!
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01.07.2023 01:42 Відповісти
ааааа зраадааа.
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01.07.2023 02:47 Відповісти
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