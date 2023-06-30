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Керівник ЦСО "А" СБУ Хмара розповів про спецоперацію із визволення острова Зміїний. ВIДЕО

Керівники ЦСО "А" СБУ розповіли подробиці спецоперації із визволення острова Зміїний, яка дозволило частково розблокувати Чорне море.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку СБУ у фейсбуці.

"Звільнення Зміїного – одна зі знакових перемог над ворогом. Не тільки військова, а ще й економічна та психологічна. Це дозволило розблокувати Чорне море. Для бійців ЦСО "А" СБУ було честю брати участь у цій спецоперації та гідно реалізувати її", — сказав керівник Центру спецоперацій "А" СБУ Євгеній Хмара.

За його словами, підготовка до операції відбувалася ретельно і виважено: збір інформації, відпрацювання деталей за допомогою макету острова, індивідуальні та групові тренування.

"Кожен боєць розумів свою задачу, яка була розписана похвилинно. Завдання звільнити Зміїний було надскладним, але це і є спеціалізацією ЦСО "А". Адже кожен спецпризначенець СБУ пройшов унікальну підготовку та здатен виконувати найскладніші задачі. До таких спецоперацій ми готувалися все життя", — зазначив керівник групи спецпризначенців СБУ під час операції зі звільнення Зміїного з позивним "Кот". Він розповів, як саме проходив штурм острова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після звільнення Зміїного окупанти кілька разів намагалися атакувати острів з авіації, - ОК "Південь"

"На Зміїний кілька наших бойових груп доставили вертольотами. Вони вилетіли з аеродрому на материковій частині і йшли на надмалій висоті. Перша спроба висадки не вдалася. Ворог підняв свою авіацію і не дав нам висадитися. Висадку на Зміїний ми здійснили після повторного вогневого ураження", — згадує боєць ЦСО "А" СБУ.

За його словами, ворог одразу відкрив щільний вогонь, спецпризначенці вступили в активний вогневий контакт і рухалися практично по мінному полю. "Росіяни ще й спробували активізувати систему підриву мінних загороджень. Але наші бійці знешкодили підривників і цим врятували багато життів", — зазначив "Кот".

На жаль, під час цієї спецоперації загинуло двоє спецпризначенців ЦСО "А". Обом бійцям посмертно присвоєно найвище звання – Герой України.

Дивіться: Спецпризначенці СБУ вразили ворожі танки, САУ, ЗРК та ліквідували близько 50 окупантів. ВIДЕО

Автор: 

Зміїний (164) СБУ (12921)


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Топ коментарі
+8
Перший штурм захлинувся у крові, загинули всі бійці , не вернувся ніхто , втратили літаки вертольоти катери, а потім росіяни пішли самі, після нищівних обстрілів з Цезарів,
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30.06.2023 19:17
+7
Зрозуміло, що на Зе-марафоні цього не розкажуть!
Але, той, що хоче почути - знайде.
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30.06.2023 19:47
+4
Скорее всего, он прав. На это все намекал Бутусов, а Кривонос говорил более откровенно. К сожалению, тот чувак никогда не ответит за приказ о первом штурме, и зачем он был нужен
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30.06.2023 19:43
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Перший штурм захлинувся у крові, загинули всі бійці , не вернувся ніхто , втратили літаки вертольоти катери, а потім росіяни пішли самі, після нищівних обстрілів з Цезарів,
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30.06.2023 19:17 Відповісти
Неназване джерело повідомило?
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30.06.2023 19:21 Відповісти
Зрозуміло, що на Зе-марафоні цього не розкажуть!
Але, той, що хоче почути - знайде.
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30.06.2023 19:47 Відповісти
Росіяни про це казали. Але хто їм вірив крім ватників
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30.06.2023 19:51 Відповісти
А у вас не возникает мысли, что отрицая тот первый штурм, вы плюете на героев, которые на него пошли? Знали, что идут на верную смерть, и все равно не отказались от выполнения приказа. Десятки суперэлитных спецназовцев, летчики, вертолетчики (в т.ч., кажется зам командующего нашим флотом). А теперь оказывается, что их не было?
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30.06.2023 19:53 Відповісти
Росіяни казали про якийсь штурм, який вони відбили, але росіяни завжди щось кажуть і перебільшують свої досягнення. Тіл вони не показували, сам бій теж. Всю правду дізнаємося пізніше. Я нічого не применьшую. Наші вертолітники і в оточений Маріуполь і назад літали.
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30.06.2023 19:59 Відповісти
Откуда вы беретесь? Такое впечатление что у нас на диванах сидит самый цвет нации и такого уровня "профессионалы" которые бы войну за месяц выиграли если бы захотели, не то что эти "дилетанты" которые сейчас воюют на фронте
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30.06.2023 19:24 Відповісти
Скорее всего, он прав. На это все намекал Бутусов, а Кривонос говорил более откровенно. К сожалению, тот чувак никогда не ответит за приказ о первом штурме, и зачем он был нужен
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30.06.2023 19:43 Відповісти
Пам'ятаю зносили ЗСУ з гармат все живе там плюс Байрактари катери росіян окупантів топили, а росіяни знову і знову припливали.

До речі дурницею було, коли прикордонників оголосили загиблими офіційно. Писали в укрправді, що це ускладнило їх обмін з полону потім. Але наш народ любить патріотичні легенди не менше чим росіяни і міф про прикордонників, що не здалися і померли встиг вийти в народ.
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30.06.2023 19:26 Відповісти
в ОП, очевидно, боялися, що в українців буде замало патріотизму, тому і вигадували фейки про загиблих прикордонників на Зміїному, про "привид Києва", що збив 17 літаків і т.д.
Але рельного патріотизму в українців виявилося набагато більше, ніж в Подоляків, що вигадували ті фейки.
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30.06.2023 19:39 Відповісти
https://mil.in.ua/uk/news/zelenskyj-prysvoyiv-zvannya-geroya-********-lotchyku-igoryu-bedzayu-posmertno/
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30.06.2023 22:16 Відповісти
Блін, одні тролі на гілці...
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30.06.2023 23:00 Відповісти
 
 