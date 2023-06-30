Керівник ЦСО "А" СБУ Хмара розповів про спецоперацію із визволення острова Зміїний. ВIДЕО

Керівники ЦСО "А" СБУ розповіли подробиці спецоперації із визволення острова Зміїний, яка дозволило частково розблокувати Чорне море.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку СБУ у фейсбуці.

"Звільнення Зміїного – одна зі знакових перемог над ворогом. Не тільки військова, а ще й економічна та психологічна. Це дозволило розблокувати Чорне море. Для бійців ЦСО "А" СБУ було честю брати участь у цій спецоперації та гідно реалізувати її", — сказав керівник Центру спецоперацій "А" СБУ Євгеній Хмара.

За його словами, підготовка до операції відбувалася ретельно і виважено: збір інформації, відпрацювання деталей за допомогою макету острова, індивідуальні та групові тренування.

"Кожен боєць розумів свою задачу, яка була розписана похвилинно. Завдання звільнити Зміїний було надскладним, але це і є спеціалізацією ЦСО "А". Адже кожен спецпризначенець СБУ пройшов унікальну підготовку та здатен виконувати найскладніші задачі. До таких спецоперацій ми готувалися все життя", — зазначив керівник групи спецпризначенців СБУ під час операції зі звільнення Зміїного з позивним "Кот". Він розповів, як саме проходив штурм острова.

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"На Зміїний кілька наших бойових груп доставили вертольотами. Вони вилетіли з аеродрому на материковій частині і йшли на надмалій висоті. Перша спроба висадки не вдалася. Ворог підняв свою авіацію і не дав нам висадитися. Висадку на Зміїний ми здійснили після повторного вогневого ураження", — згадує боєць ЦСО "А" СБУ.

За його словами, ворог одразу відкрив щільний вогонь, спецпризначенці вступили в активний вогневий контакт і рухалися практично по мінному полю. "Росіяни ще й спробували активізувати систему підриву мінних загороджень. Але наші бійці знешкодили підривників і цим врятували багато життів", — зазначив "Кот".

На жаль, під час цієї спецоперації загинуло двоє спецпризначенців ЦСО "А". Обом бійцям посмертно присвоєно найвище звання – Герой України.

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