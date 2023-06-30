Обговорили проєкти, які дозволять людям повернутися до нормального життя, - Зеленський зустрівся із американським меценатом Хансеном. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із американським і бізнесменом і меценатом Деллом Лоєм Хансеном.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Зеленського.
У повідомленні зазначається: "Зустрівся з американським бізнесменом і меценатом, засновником і виконавчим директором Wasatch Group Деллом Лоєм Хансеном. Докладно обговорили проєкти, які допоможуть нашим людям швидше повернутися до нормального життя. Wasatch Group у партнерстві з благодійною організацією To Ukraine With Love планує у 2023–2024 роках побудувати в Україні, у Київській області, 600 повністю мебльованих модульних будинків для людей, чий дім був зруйнований війною. Дякую за допомогу нашим людям та Україні!"
Топ коментарі
+11 Olga Mansika #550965
показати весь коментар30.06.2023 19:45 Посилання
+10 Alex Sav #513490
показати весь коментар30.06.2023 19:40 Посилання
+8 Иван Иванов #467345
показати весь коментар30.06.2023 19:45 Посилання
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Повернутися до нормального життя людям дозволять тіко спеціяльні проєкти!
Гарний такий проєкт...
І декому реально дозволяє нормально так жити - купувати мерси, недвіж у Києві та за кордоном.
https://www.youtube.com/watch?v=Q3TXgzAduJE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_(%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%86%D0%B0)