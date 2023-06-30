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Обговорили проєкти, які дозволять людям повернутися до нормального життя, - Зеленський зустрівся із американським меценатом Хансеном. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із американським і бізнесменом і меценатом Деллом Лоєм Хансеном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Зустрівся з американським бізнесменом і меценатом, засновником і виконавчим директором Wasatch Group Деллом Лоєм Хансеном. Докладно обговорили проєкти, які допоможуть нашим людям швидше повернутися до нормального життя. Wasatch Group у партнерстві з благодійною організацією To Ukraine With Love планує у 2023–2024 роках побудувати в Україні, у Київській області, 600 повністю мебльованих модульних будинків для людей, чий дім був зруйнований війною. Дякую за допомогу нашим людям та Україні!"

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Автор: 

Зеленський Володимир (24253) США (23326) меценатство (8)


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Топ коментарі
+11
Ну олігархи в модульних тимчасових будинках жити точно не будуть.Але гроші давати зеленим не можна ні в якому разі,бо збудують два курятники ,а решту вкрадуть.Меценат,якщо хоче допомогти саме українцям,повинен сам контролювати будівництво,і сам все проплачувати,бо до липких пліснявих рук липне все,особливо гроші
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30.06.2023 19:45
+10
на шашлики запросив? чи на роялі мурку сбацав?? чи плакав-- как нам царям тяжело жить
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30.06.2023 19:40
+8
Барабаны актуальны на повестке распила овощерезок?
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30.06.2023 19:45
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на шашлики запросив? чи на роялі мурку сбацав?? чи плакав-- как нам царям тяжело жить
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30.06.2023 19:40 Відповісти
під "людьми" малися наувазі підсанкційні пропутінські олігархи?
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30.06.2023 19:40 Відповісти
Ну олігархи в модульних тимчасових будинках жити точно не будуть.Але гроші давати зеленим не можна ні в якому разі,бо збудують два курятники ,а решту вкрадуть.Меценат,якщо хоче допомогти саме українцям,повинен сам контролювати будівництво,і сам все проплачувати,бо до липких пліснявих рук липне все,особливо гроші
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30.06.2023 19:45 Відповісти
Атож.
Повернутися до нормального життя людям дозволять тіко спеціяльні проєкти!
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30.06.2023 19:41 Відповісти
Барабаны актуальны на повестке распила овощерезок?
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30.06.2023 19:45 Відповісти
Ви відстали від життя,зараз на порядку денному двері в бомбосховища по ціні ,як з червоного дерева
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30.06.2023 19:46 Відповісти
Нi, по цiнi вiдновлення "довбаного" човна, якому 100500 рокiв i cаме зараз на часi, але бабло не бздить...
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30.06.2023 19:58 Відповісти
нова тема - 60000 рулонів туалетного папіру тільки для соломенки...оце польот фантазії від зеплесені....
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30.06.2023 20:07 Відповісти
Точно,за їх фантазією не встигаємо услідити
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30.06.2023 20:14 Відповісти
План-проєкт один, як вас(зелених) мародерів позбутись...
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30.06.2023 19:49 Відповісти
"зелені ордера вже для своїх штампують"
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30.06.2023 19:52 Відповісти
Як хвилюється про нас атєц радной. Жжуть.
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30.06.2023 19:54 Відповісти
головне народу не розповідати, щоб не втікли останні
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30.06.2023 20:27 Відповісти
++++++
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30.06.2023 20:31 Відповісти
Розповів Хансену, як партія ЗЄ ******* гуманітарку?
Гарний такий проєкт...

І декому реально дозволяє нормально так жити - купувати мерси, недвіж у Києві та за кордоном.
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30.06.2023 20:00 Відповісти
гуманітарку.... вони Україну ******** намогалися ще до повномасштабного вторгнення. Продаж землі іноземцям без обмежень. Вранці прокидаєшься, а тебе зеленський китайцям або оманцям продав...
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30.06.2023 20:30 Відповісти
вони не намагалися - вони вже втиху повним ходом продають
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30.06.2023 20:57 Відповісти
ганьбище, тьху
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30.06.2023 20:17 Відповісти
не вже слуги пійдуть до в'язниці добровільно?
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30.06.2023 20:26 Відповісти
Сьогоднішнє призначення зашквареної рашистської шльондри - головою АРМи, яскраво доводить ключовий факт - Zeпідр зараз головний внутрішній ворог України.
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30.06.2023 20:27 Відповісти
Кроты и коррупция: веские причины лимитированных поставок вооружений Украине
https://www.youtube.com/watch?v=Q3TXgzAduJE
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30.06.2023 20:31 Відповісти
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30.06.2023 20:49 Відповісти
В інеті тількі одного знайшов хенесі
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_(%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%86%D0%B0)
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30.06.2023 20:57 Відповісти
 
 