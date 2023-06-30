Обговорили проєкти, які дозволять людям повернутися до нормального життя, - Зеленський зустрівся із американським меценатом Хансеном. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із американським і бізнесменом і меценатом Деллом Лоєм Хансеном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Зустрівся з американським бізнесменом і меценатом, засновником і виконавчим директором Wasatch Group Деллом Лоєм Хансеном. Докладно обговорили проєкти, які допоможуть нашим людям швидше повернутися до нормального життя. Wasatch Group у партнерстві з благодійною організацією To Ukraine With Love планує у 2023–2024 роках побудувати в Україні, у Київській області, 600 повністю мебльованих модульних будинків для людей, чий дім був зруйнований війною. Дякую за допомогу нашим людям та Україні!"

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