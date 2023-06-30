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Новини Відео Війна
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Зеленський про контрнаступ: За цей день маємо просування вперед на всіх напрямках. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 492 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів сьогодні засідання Ставки – тривале та дуже детальне щодо кількох питань. Доповідали Головком, командувачі – і щодо загальної оборонної ситуації, і щодо конкретних напрямків нашої оборони та наших наступальних дій. За цей день також маємо просування вперед на всіх напрямках наших активних дій.

Розглянули на Ставці постачання боєприпасів для артилерії – для Сходу, для Півдня. І хоча вже на максимумі наша робота з партнерами заради снарядів для українських воїнів, зробимо її ще активнішою. Посилення нашої артилерії – очевидний пріоритет, і всі міжнародники отримали сьогодні додаткові завдання.

Окремо розглянули ситуацію на півночі, зокрема на території Білорусі. Були доповіді нашої розвідки: ГУР, зовнішньої розвідки, розвідки прикордонників. Доповідь керівника СБУ.

Дуже уважно аналізуємо кожен факт і будь-які перспективи по всіх напрямкам. Рішенням Ставки Головкому Залужному та генералу Наєву доручено посилити Північний напрямок, щоб гарантувати спокій. Є відповідні терміни виконання", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав закон про доплати військовослужбовцям

Автор: 

Зеленський Володимир (24253) Ставка (139)


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Топ коментарі
+23
клован просунувся з шашликів до кальяна метрів 20
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30.06.2023 20:04
+22
Про ситуацію на війні взагалі-то генштаб повинен інфу надавати громадянам,це їх парафія.А до найвеличнішого є питання-чому поранені бійці з ампутаціями кінцівок змушені збирати гроші на протези?Це що таке взагалі?Люди втратили здоров'я,захищаючи країну,і тепер змушені так поневірятися.На фоні мегакрадіжок провладних тварин у різних сферах у мегасумах дико читати,що знову треба допомога на протезування.
Коли відповідь буде на це питання?Бо більшої ганьби годі й чекати-таке ставлення до захисників країни
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30.06.2023 20:11
+20
Жодному слову його не вірю. Каже не від серця, а так ... для виборців безбашенних. Каже одне, а на справді робить все, щоб зібрати навколо себе ідіотів та лизоблюдів. Ними краще керувати ?
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30.06.2023 20:12
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клован просунувся з шашликів до кальяна метрів 20
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30.06.2023 20:04 Відповісти
Слава ЗСУ! Потрібно посилювати наступ, це топтання на місці!
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30.06.2023 20:10 Відповісти
ты ИгорёшаL проснулся...?\где был последние несколько дней...?\
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30.06.2023 20:28 Відповісти
Это агент кремля Дерьмак продвинулся. Завтра-послезавтра новый массированный обстрел Украины из всего что под рукой. Демонстраивные взлеты стратегов были уже. Дай боже нашим ПВО удачи и мастерства в любых ситуациях!
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30.06.2023 20:35 Відповісти
Він вже просунувся у космічні далі. Після вживання колумбійського цукру.
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30.06.2023 20:56 Відповісти
що, прочумався, наркоман? а чого це чутки ходять, що на Зміїний ти до дати якоїсь там посилав військових, щоб вони там своїм життям ризикували? бо тобі так хотілося, кловану проклятому?
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30.06.2023 20:07 Відповісти
Так і з Бахмутом там теж не все "чисто''
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30.06.2023 20:39 Відповісти
Залужному-Да, бубе-писта...
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30.06.2023 20:09 Відповісти
ми -боневтік ермак вся опа разом з даніловим кулебою ігнатом буденим власними смердючими задами видтиснули касабів. честь і хвала боневтікам
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30.06.2023 20:10 Відповісти
Про ситуацію на війні взагалі-то генштаб повинен інфу надавати громадянам,це їх парафія.А до найвеличнішого є питання-чому поранені бійці з ампутаціями кінцівок змушені збирати гроші на протези?Це що таке взагалі?Люди втратили здоров'я,захищаючи країну,і тепер змушені так поневірятися.На фоні мегакрадіжок провладних тварин у різних сферах у мегасумах дико читати,що знову треба допомога на протезування.
Коли відповідь буде на це питання?Бо більшої ганьби годі й чекати-таке ставлення до захисників країни
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30.06.2023 20:11 Відповісти
вчора був центрі протезування - сидів воїн без правої руки до плеча та терпеливо чекав в черзі поки *волонтери* при владі без черги перетирали з лікарями....а черга кажуть на місяці... і це Київ. а в регіонах взагалі нічого немає по протезувванню.
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30.06.2023 20:23 Відповісти
бачила нещодавно відео, як воїн розповів, що подався через інтернет на американську програму і йому абсолютно безкоштовно зробили прекрасний протез в США.
а зелена влада НІЧОГО для воїнів не робить, це правда.
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30.06.2023 20:28 Відповісти
ба більше - воїн ще намагався скоротити час ігрою лівою рукою на телефоні....
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30.06.2023 20:32 Відповісти
А скільки ще в госпіталях хлопців з ампутаціями,які ще не дійшли до протезування.Страшно навіть думати,а їм треба після пекла війни проходити ще й пекло "рідної" бюрократії.Це масштабна проблема в країні,але в відосиках про таке не говорять
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30.06.2023 20:29 Відповісти
Плохая Германия их с 2014 бесплатно оперирирует, протезирует,благодаря плохой Меркель.
Но это ж не спиз@ишь,это Зе не важно.
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30.06.2023 21:01 Відповісти
Протезування..в лікарнях по коридорах лежать..
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30.06.2023 20:34 Відповісти
Людечкі я це чучоло не слухаю більше року, як це можно слухать😥😪😢
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30.06.2023 22:32 Відповісти
Жодному слову його не вірю. Каже не від серця, а так ... для виборців безбашенних. Каже одне, а на справді робить все, щоб зібрати навколо себе ідіотів та лизоблюдів. Ними краще керувати ?
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30.06.2023 20:12 Відповісти
Рубрика "Цікаво":

Цей недолугий диктор зможе без папірця назвати прізвища тих, хто, відповідно його наказу, здався "у полон" з "Азовсталі" під його гарантії? А прізвища тих, хто винен у тому, що захисники Маріуполя опинилися в повному оточенні? А про Журавля воно пам'ятає? Я вже не кажу про Рибака на Донбасі (2014 рік), коли ця хрипловата бидлятина розважала всіляких безлерів, пам'ятає?

Курва! Як же це цинічне брехло мене бісить!
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30.06.2023 20:17 Відповісти
а призвіща відомі - вава клован, ларьочник дерьмак, директор Рава-Руської мері жопінс, бакланов, будьоний, вектеринар....
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30.06.2023 20:26 Відповісти
За цей день, зепідр і його рашистське шапіто має конкретний успіх по здачі України - незаконно призначити шльондру деркача, яка зашкварилась у справі байдена, головою АРМи - це плювок у лице особисто президенту США. Найгіршого сценарію напередодні саміту НАТО не придумаєш.
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30.06.2023 20:21 Відповісти
це точно. гаряче підтримую.
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30.06.2023 20:29 Відповісти
Щоб не тринділи порохоботи, но якщо б наприклад Байден опинився на місці Зеленського хочаб на місяць , то він би посипався як пісок, дуже старий ) , я не сторонник Зеленького , до ньго теж багато питань , але він дуже старається , по всьому світу бігає і просить кожен снаряд, без яких би вже не було країни це факт)
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30.06.2023 20:32 Відповісти
та ти шо. а хто ракетні програми закрив? хто укроборонпром розвалив? хто дав команду розмінувати Чонгар? хто зрадників попризначав на топ-посади?
ботяра ти зальотна, здрисни!
іди куратору своєму подоляку доклади, що його методичка вже запліснявіла давно!
і що буде він сидіти на лаві підсудних із усією зеленою шоблою і з найвеличнішим лідором ********** і пророком його єрмаком.
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30.06.2023 20:38 Відповісти
у вас (декотрих) дивна думка, що Порох би не бігав, а тільки Зе на таке здатний (дивно, кого він там знав у тому світі то взагалі, араба там якогось)... А чому йому не довіряють і так довго щось згоджуються надати...
Ні.. от Порох, обов'язково би підписав якісь домовленості... Захід би це влаштувало.
Така у вас думка?..
Але то вже неважливо, живем ******** реальністю і вона гірка...
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30.06.2023 20:56 Відповісти
Курва зелена! А якою ціною ти знаєш? Хлопцям устаткування для виживання бракує а ви падли зелені з жиру біситися!
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30.06.2023 20:42 Відповісти
Каждый день вперёд, пусть хоть в Китай не заходят,притормозят.
1 метр вперёд-1 милиард в подарок,клёво он придумал.
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30.06.2023 20:56 Відповісти
Бреше як дихає. Карти бойових дій мовчать.
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30.06.2023 21:15 Відповісти
вся зрадофильная ботоферма на месте. всё хорошо.
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01.07.2023 02:49 Відповісти
Для начала нужно президенту Ермаку и его ФСБ помощникам Зе команды ответить - кто продал 4 области Украины , границу с Крымом и Киев ? За сколько? Кто эти ,, герои,, ? Кто ответит за тысячи жизней украинцев?
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01.07.2023 09:31 Відповісти
 
 