На Донеччині бійці ЗСУ знищили три ворожі гаубиці та САУ. ВIДЕО
У різних населених пунктах на Донецькому напрямку українські підрозділи продовжують знищувати російську техніку. Зокрема нашим бійцям вдалось ліквідувати в Оленівці 3 одиниці 152-мм гаубиці Д-20. В Червоногорівці воїни знищили ворожу САУ 2С19 "Мста-С". Склад боєприпасів був знищений в Георгіївці. А в Орлинському бійці ЗСУ уразили 2 станції постанови перешкод Р-330Ж "Житель".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішного знищення техніки опублікований у соцмережах.
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перець
показати весь коментар01.07.2023 09:52 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Abraham Washington #460951
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Павел Орехов #471317
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