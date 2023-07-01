На Донеччині бійці ЗСУ знищили три ворожі гаубиці та САУ. ВIДЕО

У різних населених пунктах на Донецькому напрямку українські підрозділи продовжують знищувати російську техніку. Зокрема нашим бійцям вдалось ліквідувати в Оленівці 3 одиниці 152-мм гаубиці Д-20. В Червоногорівці воїни знищили ворожу САУ 2С19 "Мста-С". Склад боєприпасів був знищений в Георгіївці. А в Орлинському бійці ЗСУ уразили 2 станції постанови перешкод Р-330Ж "Житель".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішного знищення техніки опублікований у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрон-камікадзе влучає у ворожий танк. ВIДЕО