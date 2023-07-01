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На Донеччині бійці ЗСУ знищили три ворожі гаубиці та САУ. ВIДЕО

У різних населених пунктах на Донецькому напрямку українські підрозділи продовжують знищувати російську техніку. Зокрема нашим бійцям вдалось ліквідувати в Оленівці  3 одиниці 152-мм гаубиці Д-20. В Червоногорівці воїни знищили ворожу САУ 2С19 "Мста-С". Склад боєприпасів був знищений в Георгіївці. А в Орлинському бійці ЗСУ уразили 2 станції постанови перешкод Р-330Ж "Житель".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішного знищення техніки опублікований у соцмережах.

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знищення (7511) Донецька область (8770) САУ (229) склад БК (63)


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Гарна робота!
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01.07.2023 09:52 Відповісти
Шикарний улов.
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01.07.2023 10:01 Відповісти
В последние недели неплохо пошла охота на арту орков,теряют по дивизиону в день.
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01.07.2023 10:08 Відповісти
Жители больше не жужжат 🤣
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01.07.2023 15:56 Відповісти
 
 