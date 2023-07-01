Окупанти помістили в російський танк вибухівку, щоб відправити його на позиції ЗСУ: наш дрон-камікадзе знищив ворожу техніку. ВIДЕО

На півдні від Мар’їнки український дрон-камікадзе виявив російський танк Т-55, який виявився "запакований" тротилом: його окупанти хотіли відправили в напрямку позицій ЗСУ. Оператори дрона врятували багатьох українських військовослужбовців, до яких цей танк не доїхав.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки воїни опублікували у соцмережах.

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