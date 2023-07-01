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Окупанти помістили в російський танк вибухівку, щоб відправити його на позиції ЗСУ: наш дрон-камікадзе знищив ворожу техніку. ВIДЕО

На півдні від Мар’їнки український дрон-камікадзе виявив російський танк Т-55, який виявився "запакований" тротилом: його окупанти хотіли відправили в напрямку позицій ЗСУ. Оператори дрона врятували багатьох українських військовослужбовців, до яких цей танк не доїхав.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки воїни опублікували у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Донеччині бійці ЗСУ знищили три ворожі гаубиці та САУ. ВIДЕО

Автор: 

танк (2083) знищення (7511) дрони (4870)


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Топ коментарі
+14
Слухай, стругальщик буратін, а ти знаеш скільки треба вкласти зусиль у танк, який з часів СРСР гнив на "зберіганні". Для того шоб цей залізний гроб почав рухатись, потрібні робочі двигун та ходова частина, а це орки могли використати і більш ефективно задля шкоди нашим хлопцям. Так що вийшло непогано, нехай і далі бавляться
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01.07.2023 10:48
+9
Ну, касаби хочуть щось типу німецьких самохідних мін "Голіаф". Просто користі від них було мало навіть тоді.
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01.07.2023 10:28
+8
о в нас ту Клаузевіц з незакінченим пту
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01.07.2023 10:52
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Ну, касаби хочуть щось типу німецьких самохідних мін "Голіаф". Просто користі від них було мало навіть тоді.
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01.07.2023 10:28 Відповісти
Якщо в них "дєдушка-камікадзе"...
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01.07.2023 10:33 Відповісти
В цьому танку від кацапів і шкварок не лишилось.
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01.07.2023 12:12 Відповісти
В середині сидів водій камікадзе?
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01.07.2023 10:31 Відповісти
У гусеничній бойовій техніці є фіксатор педалі газу, керування здійснюється не кермом а двома важелями, що забезпечує чіткий рух вперед. Рух танка без екіпажу по рівні місцевості цілком можливий.
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01.07.2023 10:52 Відповісти
Ага, і саме це повністю викривае наміри.
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01.07.2023 10:56 Відповісти
Ні хрена собі...грибок!!!! ото жахнуло
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01.07.2023 10:31 Відповісти
Красивий БАБАХ.
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01.07.2023 10:33 Відповісти
та в них тих танків як в нас автоматів. можуть собі позволити. але наші смі будуть говорити щшо там техніки скоро не буде - ну значить прийдеться вірити))))
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01.07.2023 10:33 Відповісти
Слухай, стругальщик буратін, а ти знаеш скільки треба вкласти зусиль у танк, який з часів СРСР гнив на "зберіганні". Для того шоб цей залізний гроб почав рухатись, потрібні робочі двигун та ходова частина, а це орки могли використати і більш ефективно задля шкоди нашим хлопцям. Так що вийшло непогано, нехай і далі бавляться
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01.07.2023 10:48 Відповісти
воно ж тупе. навіщо ви йому такі складні питання ставите
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01.07.2023 10:53 Відповісти
Там не скільки двигун страждає, як всілякі клапани, резинові прокладки, сальники та інше. Шланги гідравліки та решта.
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01.07.2023 10:59 Відповісти
Я це і мав на увазі. Я бачив як у нашому місцевому АТП відновлювали дві БМД. Іх привезли на одному тракі і повністю розібрали. Такого металобрухту тяжко ще десь побачити. Потім з двох зібрали одну, потративши купу грошей на запчастини і робочого часу (правда механіки працювали у вихідні на по вечорам), а коли я взнав скільки коштувала доставка цього лайна з харківської бази зберігання, то подумав, що дешевше було б замовити нову техніку. Неможливо з лайна зліпити цукерку. А орки нехай витрачають кошти на такі іграшки, менше буде боєготової техніки у них на озброєнні.
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01.07.2023 11:13 Відповісти
так, час річ не зворотня, а ще ж є фактор морального старіння...
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01.07.2023 14:15 Відповісти
з лайна цукерку можна зліпити, тільки цукерка гамняна вийде
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01.07.2023 15:12 Відповісти
о в нас ту Клаузевіц з незакінченим пту
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01.07.2023 10:52 Відповісти
І половина в неробочому стані.
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01.07.2023 10:57 Відповісти
Новині вже з тиждень десь.
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01.07.2023 10:45 Відповісти
Це вже другий такий
Я так зрозумів
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01.07.2023 10:50 Відповісти
Дай Бог.
Слава ЗСУ!
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01.07.2023 11:55 Відповісти
Так, це вже другий танк. Перший був першим влучанням пошкоджений і здетонував вже після третього влучання. Це мені нагадує параліч інженерної думки у кінці другої світової війни, коли гітлерівський режим хапався за будь-яку можливість хоча б щось змінити на полі бою. Тоді з'явились панцери "Маус", літаки-комікадзе, літаючі тарілки (вони дійсно були створені), супер атомна-бомба та інш. Це ж яким довбнем треба бути, щоб, знаючи насищенність нашої оборони ручними протитанковими засобами та ПТУРами, відправити по відкритій місцевость залізний гроб, у якого навіть нема динамічного захисту. Кацапи, одне слово, що з них візьмеш.
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01.07.2023 15:33 Відповісти
Перший такий замінований танк не доїхав до наших позицій, бо наїхав на міну за 100 метрів до окопів.

Щодо пошкодженого першим влучанням - не чув, не читав нічого.

То що - виходить, що це вже третій?
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01.07.2023 16:28 Відповісти
НУ -- наші б прочухали -- якого хера він іде і не стріляє .
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01.07.2023 10:46 Відповісти
Даже здесь рашисты копируют нацистов. Причём традиционно рукожопо. Немцы 80 лет назад были более продвинутыми
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01.07.2023 10:56 Відповісти
Голів таке саме гівно. Але першими до таких мін додумалися французи у першу світову.
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01.07.2023 11:21 Відповісти
Танкодрон?
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01.07.2023 11:05 Відповісти
Неа. Хоча в СССР були спроби створити радіокерований танк. Телетанк називався.
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01.07.2023 11:22 Відповісти
Так что, там шахид рулил?
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01.07.2023 11:37 Відповісти
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA
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01.07.2023 11:48 Відповісти
Кривая ссылка
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01.07.2023 21:37 Відповісти
на следить, что бы они нам в плен не оставили пару таких
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01.07.2023 11:07 Відповісти
Радует что орки сами понимают ценность в современных условиях такой техники. Возможно она ко всему же находится в таком состоянии - что способна только доехать до наших окопов. Или не способна. Все таки техника что была на консервации почти 60 лет - а мы же понимает что значит консервация сначала в совке, а потом и в рашке - это значит что оно стояло просто под открытым небом - и после такой "консервации" этот танк нужно сначала разобрать до винтика, поменять все что нужно - все резинки, прокладки, уплотнители, провода, разъемы - все что могло заржаветь и окислиться - заржавело и окислилось, что могло задубеть и потрескаться - задубело и потрескалось. Тем более что советская одноразовая техника изначально не рассчитывалась на то что ее будут хранить пол-века - а потом она заведется и поедет в бой. Глупо закладывать такие ресурсы в то что в бою проживет 10 минут. Можно погуглить историю "Войны Судного дня", где таких и даже более современных т-62 у египтян и сирийцев были тысячи - и все они закончились за неделю.
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01.07.2023 11:20 Відповісти
І це ще при наявності ремкомплектів.
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01.07.2023 11:23 Відповісти
Ремкомплекты то есть. Только им тоже 60 лет.
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01.07.2023 12:16 Відповісти
Ви хочете сказати, що орки здатні 60 років дивитись на те, що можна пропити і старанно це зберігати? Щось мене беруть сумніви, що на складах мордору щось збереглось з того, що 60 років зняли з озброєння. Там нову техніку розукумплектовували за бутилку спірта, треба розуміти, що при проектуванні нових зразків, з метою здешевлення виробництва, широко використовувалась продукція, яка випускалась для цивільної техніки. Ті самі акумулятори, сальники, підшипники, гідравліка та інш. Так що, оленевод Шойгу може сміливо заявляти: "Усьо украдено еще до нас". Нема в мордорі ремонтної бази для старої техніки, бо ,у іншому випадку, орки поставили б у війська тисячі т-54 і т-55, а так їх там одиниці. Це був звичайний пропогандонський проект, спрямований для рашистських телеканалів. Тіпа, у нас усього до хрена, бійся увесь світ.
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01.07.2023 15:48 Відповісти
дрон-камікадзе виявив російський танк Т-55

Вибачайте, дрон сам нічого, поки що, не виявляє. Оператор виявляє.
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01.07.2023 11:37 Відповісти
 
 