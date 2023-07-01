Окупанти помістили в російський танк вибухівку, щоб відправити його на позиції ЗСУ: наш дрон-камікадзе знищив ворожу техніку. ВIДЕО
На півдні від Мар’їнки український дрон-камікадзе виявив російський танк Т-55, який виявився "запакований" тротилом: його окупанти хотіли відправили в напрямку позицій ЗСУ. Оператори дрона врятували багатьох українських військовослужбовців, до яких цей танк не доїхав.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки воїни опублікували у соцмережах.
Топ коментарі
+14 Злющий Атас
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+9 Юрій Гросарчук #551874
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+8 акаб акабіч
показати весь коментар01.07.2023 10:52 Посилання
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Я так зрозумів
Слава ЗСУ!
Щодо пошкодженого першим влучанням - не чув, не читав нічого.
То що - виходить, що це вже третій?
Вибачайте, дрон сам нічого, поки що, не виявляє. Оператор виявляє.