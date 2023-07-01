Партизанський рух "АТЕШ" підготував вже понад 110 схронів з коктейлями Молотова на окупованих територіях. ВIДЕО
Партизанський рух "АТЕШ" повідомив про те, що підготував вже понад 110 схронів з коктейлями Молотова на окупованих територіях.
Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Попри всю складність таких дій під окупацією, мета – 1000 підпільних арсеналів з коктейлями Молотова. У найвідповідальніший момент звільнення наших територій будь-яка зброя буде корисною, в тому числі вулична! Дуже скоро в когось буде палати", - написав Бутусов.
Топ коментарі
+6 Pavlik Morozov #432325
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+4 ivan nepupik
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+3 Wasyl Worobec
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Аффффтар публікації, як і джерело інфи - дебіли б@ля
Кожен,як може,робить свій вклад в Перемогу.
ФСБ залишилося тільки завербувати зрадника і отримати список.
ВКП (б) використовувала т.зв. РАБКОРОВ, заохочувала їх писати "за жізнь, вскривать недочьоти і рочєє" - і в СССР і за рубежем.
https://war.obozrevatel.com/ukr/yak-zrobiti-koktejl-molotova-pokrokova-instruktsiya-ta-poradi.htm Як зробити "коктейль Молотова": покрокова інструкція та поради