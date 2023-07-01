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Партизанський рух "АТЕШ" підготував вже понад 110 схронів з коктейлями Молотова на окупованих територіях. ВIДЕО

Партизанський рух "АТЕШ" повідомив про те, що підготував вже понад 110 схронів з коктейлями Молотова на окупованих територіях.

Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Попри всю складність таких дій під окупацією, мета – 1000 підпільних арсеналів з коктейлями Молотова. У найвідповідальніший момент звільнення наших територій будь-яка зброя буде корисною, в тому числі вулична! Дуже скоро в когось буде палати", - написав Бутусов.

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Автор: 

окупація (6742) коктейль Молотова (34)


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Топ коментарі
+6
Карту з точними координатами місць закладок з коктейлями Молотова в студію, плііііііз 🤔🧐😁
Аффффтар публікації, як і джерело інфи - дебіли б@ля
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01.07.2023 11:26
+4
Ви правильно все зробили. Краще хай "наготували, але нечисть не пройшла", ніж "нечисть пройшла, а не наготували".
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01.07.2023 11:26
+3
В кінці лютого минулого року ми теж наготували було КМ немало,але нечисть не пройшла в Київ!!!
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01.07.2023 11:22
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В кінці лютого минулого року ми теж наготували було КМ немало,але нечисть не пройшла в Київ!!!
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01.07.2023 11:22 Відповісти
Краще «палити» зараз і не чекати….
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01.07.2023 11:24 Відповісти
Карту з точними координатами місць закладок з коктейлями Молотова в студію, плііііііз 🤔🧐😁
Аффффтар публікації, як і джерело інфи - дебіли б@ля
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01.07.2023 11:26 Відповісти
У видатних розвідників арестовича та Буданова вчаться
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01.07.2023 11:38 Відповісти
Хто підготував, той і похвалився. А може не підготував. А може не коктейлі.
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01.07.2023 13:32 Відповісти
Ви правильно все зробили. Краще хай "наготували, але нечисть не пройшла", ніж "нечисть пройшла, а не наготували".
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01.07.2023 11:26 Відповісти
Проукраїнські люди безстрашні.
Кожен,як може,робить свій вклад в Перемогу.
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01.07.2023 11:51 Відповісти
Для чого подібні повідомлення "Партизанський рух "АТЕШ" підготував вже понад 110 схронів з коктейлями Молотова на окупованих територіях. ???

ФСБ залишилося тільки завербувати зрадника і отримати список.

ВКП (б) використовувала т.зв. РАБКОРОВ, заохочувала їх писати "за жізнь, вскривать недочьоти і рочєє" - і в СССР і за рубежем.
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01.07.2023 11:57 Відповісти
Да хоча 250 схронів! Дії головне.
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01.07.2023 11:58 Відповісти
Ну це треш...дебілізм цензор Нет...ви ще в ФСБ списки,адреси тих хто це зробив надрукуйте....ипанути на голову...
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01.07.2023 12:04 Відповісти
Повідомили ті, хто наготували. Чи важко зрозуміти написане.
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01.07.2023 13:34 Відповісти
"Якщо снаряд не будуть використовувати одразу, пляшку щільно закривають корком або металевою кришкою-закруткою. Оскільки зі зберіганням суміш розпадається - з кожною годиною "коктейль Молотова" стає все менш дієвим."

https://war.obozrevatel.com/ukr/yak-zrobiti-koktejl-molotova-pokrokova-instruktsiya-ta-poradi.htm Як зробити "коктейль Молотова": покрокова інструкція та поради
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01.07.2023 12:50 Відповісти
Ех, а мали це бути схрони із зброєю, хоча б мінами.
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01.07.2023 14:44 Відповісти
Не пригодятся
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01.07.2023 19:31 Відповісти
 
 