Партизанський рух "АТЕШ" підготував вже понад 110 схронів з коктейлями Молотова на окупованих територіях. ВIДЕО

Партизанський рух "АТЕШ" повідомив про те, що підготував вже понад 110 схронів з коктейлями Молотова на окупованих територіях.

Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Попри всю складність таких дій під окупацією, мета – 1000 підпільних арсеналів з коктейлями Молотова. У найвідповідальніший момент звільнення наших територій будь-яка зброя буде корисною, в тому числі вулична! Дуже скоро в когось буде палати", - написав Бутусов.

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