Бійці 23 ОСБ з дрона атакували ворожий танк, який намагався прорватися на українські позиції. ВIДЕО

Бійці 23-го стрілецького батальйону ЗСУ, використовуючи дрони-камікадзе, здійснили атаку на російські танки, які намагалися прорватися у бік населеного пункту Торське.

Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

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