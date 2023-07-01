Бійці 23 ОСБ з дрона атакували ворожий танк, який намагався прорватися на українські позиції. ВIДЕО
Бійці 23-го стрілецького батальйону ЗСУ, використовуючи дрони-камікадзе, здійснили атаку на російські танки, які намагалися прорватися у бік населеного пункту Торське.
Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
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Віктор Телецький #552650
показати весь коментар01.07.2023 12:17 Відповісти Мені подобається 7 Посилання
Valentyna Sayun #573800
показати весь коментар01.07.2023 12:35 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
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