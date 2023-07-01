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Бійці 23 ОСБ з дрона атакували ворожий танк, який намагався прорватися на українські позиції. ВIДЕО

Бійці 23-го стрілецького батальйону ЗСУ, використовуючи дрони-камікадзе, здійснили атаку на російські танки, які намагалися прорватися у бік населеного пункту Торське.

Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

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Автор: 

танк (2083) знищення (7511)


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от так от дешевий дрон виконує роль Джавеліна та стугни, але у нас цим питанням займаються волонтери...
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01.07.2023 12:17 Відповісти
Захищайте хлопців,бо без техніки вони вразливі
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01.07.2023 12:35 Відповісти
 
 