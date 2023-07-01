УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13418 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
7 863 9

Танкісти з 3 ОШБр відпрацювали по ворожих позиціях у посадці прямим наведенням. ВIДЕО

Продовжується успішний наступ 3-ї окремої штурмової бригади на південно-західних околицях міста Бахмут. Танкісти з 3-ї окремої штурмової бригади відпрацювали по позиціях окупантів у посадці прямим наведенням: українські війська "потихеньку" просуваються.

Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ ударами HIMARS знищили одразу чотири ворожі САУ "Мста-С". ВIДЕО

Автор: 

танк (2083) знищення (7511) 3 Окрема штурмова бригада (453)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
приємно дивитися як *********** маскалоту.
показати весь коментар
01.07.2023 14:55 Відповісти
ха-ра-шо!
показати весь коментар
01.07.2023 15:00 Відповісти
Боже хлопці, бийте цю сволоту, щоби даже пам`яти їх не було. Хлопці боже вас спаси. Повертайтеся живими та здоровими.
показати весь коментар
01.07.2023 15:03 Відповісти
Бережи вас Господь і Матінка Божа, хлопчики
показати весь коментар
01.07.2023 15:04 Відповісти
Відмінно!
показати весь коментар
01.07.2023 15:23 Відповісти
Яка краса! Хлопці добре перетворюють окупантів на хороших рузьких! Шана хлопцям!
показати весь коментар
01.07.2023 15:24 Відповісти
Любо дорого дивитись..
показати весь коментар
01.07.2023 16:37 Відповісти
А мені найбільше сподобались останні кадри з дохлими московитами. Краса.
показати весь коментар
01.07.2023 18:20 Відповісти
Танкісти накрили орків кинджальним вогнем. Порядок у танкових військах ЗСУ !
показати весь коментар
01.07.2023 19:53 Відповісти
 
 