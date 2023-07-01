Танкісти з 3 ОШБр відпрацювали по ворожих позиціях у посадці прямим наведенням. ВIДЕО

Продовжується успішний наступ 3-ї окремої штурмової бригади на південно-західних околицях міста Бахмут. Танкісти з 3-ї окремої штурмової бригади відпрацювали по позиціях окупантів у посадці прямим наведенням: українські війська "потихеньку" просуваються.

Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

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