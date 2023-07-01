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Спецпідрозділ СБУ "Білий вовк" за місяць вразив 119 ворожих цілей. ВIДЕО

Спецпідрозділ "Білий вовк" Центру спецоперацій "А" СБУ лише за місяць вразив 119 ворожих цілей. Зокрема, список ворожих втрат у червні поповнили: 23 танки, 8 БМП і 2 МТЛБ, 18 броньовиків і 3 військових авто. Окрім цього спецпризначенці знищили 10 артилерійських систем і РСЗВ, 2 одиниці спецтехніки, 2 засоби РЕР та РЕБ, 34 бліндажі та 11 вогневих позицій, а також 3 склади БК і 3 місця зосередження особового складу.

Вражаюче відео опублікували на ютуб-каналі Служби безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Танкісти з 3 ОШБр відпрацювали по ворожих позиціях у посадці прямим наведенням. ВIДЕО

Автор: 

СБУ (12933) танк (2083) БМП (414)


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Молодці !..
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01.07.2023 16:51 Відповісти
РФ "Белочка" убило 1000 орков
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01.07.2023 17:16 Відповісти
Красунчики" Бережи вас Господь, хлопчики
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01.07.2023 18:14 Відповісти
А тепер представимо що виділили ресурс на такі спецпідрозділи. На десятки таких, на сотні.

Ефективність неймовірна. Ось що треба, а не танки чи піхоту.
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01.07.2023 20:12 Відповісти
 
 