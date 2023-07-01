Бригади ДШВ отримали боєприпаси для дронів, вантажівки і електроніку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Петро Порошенко на Донеччині передав кільком бригадам ДШВ велику партію техніки та боєприпасів.

25-а бригада отримала великий комфортабельний автобус для перевезення особового складу, електроніку для командних пунктів та партію гранат ВОГ, які скидають з квадрокоптерів на позиції росіян, пише пресслужба "ЄС", передає Цензор.НЕТ.

80-а бригада отримала лазне-пральні комплекси та 5 вантажівок DAF.

Десантники, розвантажуючи ящики з гранатами, кажуть: ВОГи хороші, "скиди" виходять як треба. Кожна граната підписана "привітом" для русні – це волонтери передають свої дуже конкретні побажання ворогу.

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"Чим більше в нас буде засобів вогневого ураження, тим більше ми зможемо знищити ворогів і врятувати життя наших воїнів", – говорить військовий.

Порошенко наголошує: "немає більш надійних людей, кому ми можемо це передати".

Вантажівки DAF – це окрема мрія кожного зам по тилу, особливо там, де немає нормальних доріг. "Зараз бездоріжжя, дороги розбиті і без вантажівок просто неможливо", – пояснюють хлопці, розбираючи ключі від британських машинок.

А ще 80-а бригада тепер має повний комплект лазне-пральних комплексів – 5 одиниць. Порошенко пояснює: поки це норма на бригаду, далі буде видно.

П’ятий Президент також закликав українців допомогти знайти для військових більше великих автобусів. Порошенко каже – запити є не лише від десанту. "За цими автобусами вже вишикувалася черга. Окрім десанту, їх просять у нас авіаційні, артилерійські, моторизовані бригади", – додав він.

Автобуси потрібні, бо військові часто пересуваються з навчальних центрів у зону бойових дій, проводять передислокації. Важливо, щоб вони їздили з комфортом, якого на фронті обмаль – пояснює п’ятий Президент. Він звернувся до всіх, хто має інформацію про автобуси у Європі у гарному стані: "Пишіть нам, ГО "Справа Громад". Ми купимо, щоб забезпечити наші війська комфортом".

"Моральний дух у наших хлопців високий. А ми щасливі їм допомагати", – говорить Порошенко.

Як відомо, Фонд Порошенка разом з волонтерами ГО "Справа Громад" системно постачає у ЗСУ вкрай необхідні транспортні засоби, кількість яких вже обчислюється сотнями. Більше 300 вантажівок Leyland DAF були законтрактовані у Великій Британії, половина з них вже на фронті. Для потреб артилерії також були придбані два танкові супертягачі Oshkosh, корисне навантаження яких становить 60 тон.

З початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року Фонд Порошенка з волонтерами ГО "Справа Громад" передали у війська техніку та оснащення на суму 3 млрд грн.