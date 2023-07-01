Бригади ДШВ отримали боєприпаси для дронів, вантажівки і електроніку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Петро Порошенко на Донеччині передав кільком бригадам ДШВ велику партію техніки та боєприпасів.
25-а бригада отримала великий комфортабельний автобус для перевезення особового складу, електроніку для командних пунктів та партію гранат ВОГ, які скидають з квадрокоптерів на позиції росіян, пише пресслужба "ЄС", передає Цензор.НЕТ.
80-а бригада отримала лазне-пральні комплекси та 5 вантажівок DAF.
Десантники, розвантажуючи ящики з гранатами, кажуть: ВОГи хороші, "скиди" виходять як треба. Кожна граната підписана "привітом" для русні – це волонтери передають свої дуже конкретні побажання ворогу.
"Чим більше в нас буде засобів вогневого ураження, тим більше ми зможемо знищити ворогів і врятувати життя наших воїнів", – говорить військовий.
Порошенко наголошує: "немає більш надійних людей, кому ми можемо це передати".
Вантажівки DAF – це окрема мрія кожного зам по тилу, особливо там, де немає нормальних доріг. "Зараз бездоріжжя, дороги розбиті і без вантажівок просто неможливо", – пояснюють хлопці, розбираючи ключі від британських машинок.
А ще 80-а бригада тепер має повний комплект лазне-пральних комплексів – 5 одиниць. Порошенко пояснює: поки це норма на бригаду, далі буде видно.
П’ятий Президент також закликав українців допомогти знайти для військових більше великих автобусів. Порошенко каже – запити є не лише від десанту. "За цими автобусами вже вишикувалася черга. Окрім десанту, їх просять у нас авіаційні, артилерійські, моторизовані бригади", – додав він.
Автобуси потрібні, бо військові часто пересуваються з навчальних центрів у зону бойових дій, проводять передислокації. Важливо, щоб вони їздили з комфортом, якого на фронті обмаль – пояснює п’ятий Президент. Він звернувся до всіх, хто має інформацію про автобуси у Європі у гарному стані: "Пишіть нам, ГО "Справа Громад". Ми купимо, щоб забезпечити наші війська комфортом".
"Моральний дух у наших хлопців високий. А ми щасливі їм допомагати", – говорить Порошенко.
Як відомо, Фонд Порошенка разом з волонтерами ГО "Справа Громад" системно постачає у ЗСУ вкрай необхідні транспортні засоби, кількість яких вже обчислюється сотнями. Більше 300 вантажівок Leyland DAF були законтрактовані у Великій Британії, половина з них вже на фронті. Для потреб артилерії також були придбані два танкові супертягачі Oshkosh, корисне навантаження яких становить 60 тон.
З початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року Фонд Порошенка з волонтерами ГО "Справа Громад" передали у війська техніку та оснащення на суму 3 млрд грн.
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там всі відповіді...
чи *******?
а тут війна - не на часі!
Навряд таке питання встане перед виборцец після перемоги.
не стане і подалі - впенений все знову буде за "яку різницю"...
Повинно стояти питання ідеологічне: чи "акакаяразніца", чи "ЄС+НАТО+Армія+Мова+Віра"
А вже хто конкретно буде впроваджувати цю ідеологію, і хто здатен забезпечити її втілення (це також важливо) - це вже буде на другому місці під час вибору партії чи кандидата від неї.
а як дасть то під проценти - ну мля гени...
Але купили на 4 мільйони барабанів у Києві,і 3 мільйони на кулінарне шоу!
Самі необхідні речі,і саме зараз!
А "порохобот" Бутусов навіть боїться його імя в заголовку писати, певно шифрує своє порохоботство
Ось він справжній президент, а не клоун квартальний та кучма з ющером
Дякуємо, волонтерам. Дякуємо, Петре Олексійовичу.
а в тому, що в бiльшостi народу клепки не хватае...
и СУД у Зеленского-Ермака
Сугубо мое мнение,При Кучме и Януковиче народу было лучше и легче,мне 36 и я обычный работяга из запорожской области.
ти з обісцяних пеленок політикою цікавився?
пиндець як все запущено на ботофермах...
з пожеж війни і з полум'я вогнів -
плекав нас біль по втраті України,
кормив нас гніт і гнів на ворогів.
Недороблений недоольгієвець?
"я простой работяга", "я простая сельская труженица" - твои методички заплесневели ещё при Леониде Ильиче!!
Гнида банюкович, обікрав країну, залишивши в держскарбниці 108 тис гривень, знищив армію і здав кацапам Крим. Після чого, ті поперли на материкову Україну, не очікуючи супротиву.
То ті, при кому вам так гарно жилось, разом з тим, за кого проголосували в 2019 році і спричинили те, в чому ви зараз живете.
"я простой работяга", "я простая сельская труженица" - твои методички заплесневели ещё при Леониде Ильиче!!
Так, может «назад в будущее»?
Нехочете? И я не хочу.
Зачем?
Особисто я, донатю, в більшості випадків, сюди - https://shop.spgr.org.ua/ Донат-платформа "Справа громад"
Он волонтер? Разграбил пол Украины и еще и « благодетель» !?!
Этот рыжий еще должен ответить за то как он с Януковичем Донбас поджег и начал эту войну!
От дивіться. Зверху - гидота, яку зараз натхненно розносить ЗЕботва. Знизу - те що стало причиною появи гидоти. Все просто. Одні возять на фронт автонавантажувач-вантажівку Фоден і броньовик Шилд. Других вистачає лише гидоту вигадувати.
Все як завжди. Творити добро завжди важче, бо доводиться і добро творити, і відбиватися від всіх хто силиться зламати. А ламати завжди простіше - нічого робити не треба.
Коли до тремтіння в колінках шкода грошей аби надати фронту Фоден і Шилд - доводиться носити гидоту. Нічого нового.
У зв'язку з цим. Панове-читачі, я дуже прошу - не треба через цей гнилий стьоб накидуватися на Фонд Притули, "Повернись живим" та інші волонтерські організації, на яких нас уже нацьковує низка ТГ-каналів-провокаторів. Ми - сильніші і маємо бути вищі за це.
Далеко не факт, що ці організації взагалі мають стосунок до цієї провокації. А це - провокація. Владі конче потрібно аби ми порохоботи постійно конфліктували з іншими патріотичними організаціями.
Чому? Про це напишу окремим постом. Обов'язково.