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Бригади ДШВ отримали боєприпаси для дронів, вантажівки і електроніку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Петро Порошенко на Донеччині передав кільком бригадам ДШВ велику партію техніки та боєприпасів.

25-а бригада отримала великий комфортабельний автобус для перевезення особового складу, електроніку для командних пунктів та партію гранат ВОГ, які скидають з квадрокоптерів на позиції росіян, пише пресслужба "ЄС", передає Цензор.НЕТ.

80-а бригада отримала лазне-пральні комплекси та 5 вантажівок DAF.

Бригади ДШВ отримали боєприпаси для дронів, вантажівки і електроніку 01

Десантники, розвантажуючи ящики з гранатами, кажуть: ВОГи хороші, "скиди" виходять як треба. Кожна граната підписана "привітом" для русні – це волонтери передають свої дуже конкретні побажання ворогу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Десантники на Донбасі отримають вантажівки DAF, тягач Foden та відновлений після обстрілу броньовик SHIELD. ФОТО

Бригади ДШВ отримали боєприпаси для дронів, вантажівки і електроніку 02

"Чим більше в нас буде засобів вогневого ураження, тим більше ми зможемо знищити ворогів і врятувати життя наших воїнів", – говорить військовий.

Порошенко наголошує: "немає більш надійних людей, кому ми можемо це передати".

Бригади ДШВ отримали боєприпаси для дронів, вантажівки і електроніку 03

Вантажівки DAF – це окрема мрія кожного зам по тилу, особливо там, де немає нормальних доріг. "Зараз бездоріжжя, дороги розбиті і без вантажівок просто неможливо", – пояснюють хлопці, розбираючи ключі від британських машинок.

А ще 80-а бригада тепер має повний комплект лазне-пральних комплексів – 5 одиниць. Порошенко пояснює: поки це норма на бригаду, далі буде видно.

Бригади ДШВ отримали боєприпаси для дронів, вантажівки і електроніку 04

П’ятий Президент також закликав українців допомогти знайти для військових більше великих автобусів. Порошенко каже – запити є не лише від десанту. "За цими автобусами вже вишикувалася черга. Окрім десанту, їх просять у нас авіаційні, артилерійські, моторизовані бригади", – додав він.

Бригади ДШВ отримали боєприпаси для дронів, вантажівки і електроніку 05

Автобуси потрібні, бо військові часто пересуваються з навчальних центрів у зону бойових дій, проводять передислокації. Важливо, щоб вони їздили з комфортом, якого на фронті обмаль – пояснює п’ятий Президент. Він звернувся до всіх, хто має інформацію про автобуси у Європі у гарному стані: "Пишіть нам, ГО "Справа Громад". Ми купимо, щоб забезпечити наші війська комфортом".

"Моральний дух у наших хлопців високий. А ми щасливі їм допомагати", – говорить Порошенко.

Бригади ДШВ отримали боєприпаси для дронів, вантажівки і електроніку 06

Як відомо, Фонд Порошенка разом з волонтерами ГО "Справа Громад" системно постачає у ЗСУ вкрай необхідні транспортні засоби, кількість яких вже обчислюється сотнями. Більше 300 вантажівок Leyland DAF були законтрактовані у Великій Британії, половина з них вже на фронті. Для потреб артилерії також були придбані два танкові супертягачі Oshkosh, корисне навантаження яких становить 60 тон.

З початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року Фонд Порошенка з волонтерами ГО "Справа Громад" передали у війська техніку та оснащення на суму 3 млрд грн.

Автор: 

благодійність (575) допомога (8430) Порошенко Петро (15191) ЗСУ (7653)


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Топ коментарі
+24
порох.
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01.07.2023 20:46
+21
Президент, за якого не соромно.
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01.07.2023 20:58
+19
он не ради рейтинга , а ради Украины
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01.07.2023 21:20
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порох.
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01.07.2023 20:46 Відповісти
А зелені звізданули на озброєнні 8 лярдів. І шо?
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01.07.2023 21:39 Відповісти
так а теперь ваш выход зеленые пляди из ОППЫ жоппы и ЗЕслуг сепарских?
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01.07.2023 23:53 Відповісти
трамвай з зайцями бачили не День Незалежності?
там всі відповіді...
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01.07.2023 23:55 Відповісти
зелені вже вийшли - це ми не знаємо куди від них ховатися...
чи *******?
а тут війна - не на часі!
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02.07.2023 00:14 Відповісти
Вот они, "шалені бджілки", на головы россиян
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01.07.2023 20:47 Відповісти
буба передав побажання і дякували...
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01.07.2023 20:48 Відповісти
Хто більше робить для ЗСУ, 5-й президент чи 6-й президент ?
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01.07.2023 20:50 Відповісти
зелені програють з розгромним рахунком - на яйцях і ротом своє бере...
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01.07.2023 20:54 Відповісти
Петя или Вова?

Навряд таке питання встане перед виборцец після перемоги.
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01.07.2023 21:32 Відповісти
не стало в 19му - 5 років війна?
не стане і подалі - впенений все знову буде за "яку різницю"...
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01.07.2023 22:05 Відповісти
не повинно так стояти питання.
Повинно стояти питання ідеологічне: чи "акакаяразніца", чи "ЄС+НАТО+Армія+Мова+Віра"
А вже хто конкретно буде впроваджувати цю ідеологію, і хто здатен забезпечити її втілення (це також важливо) - це вже буде на другому місці під час вибору партії чи кандидата від неї.
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01.07.2023 22:33 Відповісти
а хрещений тато нашого Зелі Беня, який привів його в президенти прямо з цирку і який за рахунок цього збагатився в рази передав привіт, і то своїй синагозі в Ізраїлі
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01.07.2023 20:53 Відповісти
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01.07.2023 21:44 Відповісти
Президент, за якого не соромно.
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01.07.2023 20:58 Відповісти
буба принципово власної копійчини на ЗСУ не дасть,
а як дасть то під проценти - ну мля гени...
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01.07.2023 21:00 Відповісти
А какую помощь оказала вся фракция- стая зеленожопых обезьян и ее вожак по кличке " Бабуин Агрохамия "?
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01.07.2023 21:03 Відповісти
Фракція зайнята фрікціями... По відношенню до України... Прібарахляєцца
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01.07.2023 21:34 Відповісти
Окрім зрадників,яких більше ніж в ОПЗЖ,чи як там її нова назва в депутангів ВРУ?! 0- це теж число!
Але купили на 4 мільйони барабанів у Києві,і 3 мільйони на кулінарне шоу!
Самі необхідні речі,і саме зараз!
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01.07.2023 22:04 Відповісти
"Піарцца ..." да, зефілітіки ?
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01.07.2023 21:09 Відповісти
Вони на такі новини не заходять. Бояться.
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01.07.2023 21:15 Відповісти
той момент коли тільки по назві статті розумієш що тут клятий баріга знову піаріцца на вайнє.
А "порохобот" Бутусов навіть боїться його імя в заголовку писати, певно шифрує своє порохоботство
Ось він справжній президент, а не клоун квартальний та кучма з ющером
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01.07.2023 21:13 Відповісти
Бутусов не порохобот. Скоріше "противсіх"
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01.07.2023 21:17 Відповісти
Я тоже не зеленый и не шоколадный
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01.07.2023 21:19 Відповісти
а где-то посередине
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01.07.2023 22:23 Відповісти
Це мае назву: не те-не се, а хто зна що...
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02.07.2023 13:01 Відповісти
він не може бути за когось він ЖУРНАЛІСТ, то просто в сусідній новині зеботики звинувачують Юрія в парахаботстве, бо бачте він сятого бубачку обіжає
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01.07.2023 22:05 Відповісти
навіть журналіст, якщо він чесний, має під час виборів назвати кращий (нехай так: кращий з наявних поганих) варіант, який потрібно підтримати. А не ратувати за очевидний провальний.
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01.07.2023 22:36 Відповісти
він думав що робить правильно, чому це його особисті проблеми, але так було таке мені доблесні адміни тоді акаунт навіки забанили за критику політики сайту.
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01.07.2023 22:48 Відповісти
Так. Бутусов, свого часу, доклав немало зусиль для того, щоб Порошенко не пройшов на другий термін. Це називається - горе від розуму.
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01.07.2023 22:06 Відповісти
Пожежна служба виїхала на Банкову.
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01.07.2023 21:13 Відповісти
А що там? Зелені дупи спалахнули? )))
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01.07.2023 22:08 Відповісти
👍
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01.07.2023 22:59 Відповісти
Як він ті ********** дістає?
Дякуємо, волонтерам. Дякуємо, Петре Олексійовичу.
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01.07.2023 21:16 Відповісти
Бірюков якось написав, що ці гранати для дронів виготовляє якийсь один із заводів, який належить Пороху. Але виготовляє без ДОЗу, навіть без оплати з бюджету
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01.07.2023 21:20 Відповісти
Та він і кулемети якось роздавав. Мабуть накрав, коли був президентом.

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01.07.2023 22:12 Відповісти
От, барига.
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01.07.2023 22:15 Відповісти
Ну що тут скажеш-барига...
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02.07.2023 13:04 Відповісти
Давай - передавай, а рейтингу як не було, так і не буде.
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01.07.2023 21:19 Відповісти
он не ради рейтинга , а ради Украины
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01.07.2023 21:20 Відповісти
😂😂😂😂
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01.07.2023 21:34 Відповісти
Що БубачкаБоневтік ради рейтингу передав? Що для України зробив? Підкажете?
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01.07.2023 22:17 Відповісти
а почему твои зеленые пляди ради рейтинга не дают ЗСУ а наоборот воруют у армии?
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01.07.2023 23:55 Відповісти
А я его в спам...
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02.07.2023 12:46 Відповісти
та не помагає...
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02.07.2023 20:35 Відповісти
Он вообще мог давно уехать отсюда в жаркие страны с фразой: "Счастливо оставаться, кугуты!", но не уехал. Но всё равно народ не оценит. Народ любит вороватых, хитроватых
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01.07.2023 21:26 Відповісти
Да, в 2014-м народ именно за таких и проголосовал.
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01.07.2023 21:35 Відповісти
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01.07.2023 21:45 Відповісти
Співпадіння? Не думаю. )
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01.07.2023 22:14 Відповісти
Справа не в тому що "народ любит вороватых, хитроватых",
а в тому, що в бiльшостi народу клепки не хватае...
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02.07.2023 13:08 Відповісти
не песди зеленая тварь - будет все и рейтинг у Порошенко
и СУД у Зеленского-Ермака
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01.07.2023 23:56 Відповісти
Яке ви зелене чмошне
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02.07.2023 00:03 Відповісти
Зеленский провел выездное заседание Ставки на АЭС
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01.07.2023 21:22 Відповісти
Пиариться! А ГШ вынужден 2 плана наступления разрабатывать!
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01.07.2023 22:09 Відповісти
Все они одинаковые.
Сугубо мое мнение,При Кучме и Януковиче народу было лучше и легче,мне 36 и я обычный работяга из запорожской области.
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01.07.2023 21:25 Відповісти
Так деяния Кучм и Януковичей и привели вот к такому печальному результату, увы...((
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01.07.2023 21:27 Відповісти
ты комуняка ?
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01.07.2023 21:29 Відповісти
Ти акакаярахніца? чи, може, латентний ватник?
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01.07.2023 21:30 Відповісти
36 років небозі і все знає як було при кучмі?
ти з обісцяних пеленок політикою цікавився?
пиндець як все запущено на ботофермах...
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01.07.2023 21:31 Відповісти
Зродились ми великої години,
з пожеж війни і з полум'я вогнів -
плекав нас біль по втраті України,
кормив нас гніт і гнів на ворогів.
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01.07.2023 21:31 Відповісти
Ага а теперь их распродаж вооружения нам кровью большой выходит.
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01.07.2023 21:32 Відповісти
при Яныке и Кучме хорошо жилось коррумпированным
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01.07.2023 21:33 Відповісти
нагодували бота коментами...
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01.07.2023 21:52 Відповісти
Недолуге при кучмі тобі було 14-15 (максимум) - що ти знаєш?
Недороблений недоольгієвець?
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01.07.2023 23:44 Відповісти
кацап это у вас кремляди все одинаковые - что лысый пригожин что ботоксное *****
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01.07.2023 23:58 Відповісти
Млять, где тебя учили?
"я простой работяга", "я простая сельская труженица" - твои методички заплесневели ещё при Леониде Ильиче!!
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02.07.2023 10:18 Відповісти
Нет,я не комуняка,я не ватник,я обычный трудяга,я работал все это время,я никогда ничего не украл!
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01.07.2023 21:33 Відповісти
такі ж самі "трудяги" зараз воюють в складі орків, в 1 і 2 корпусі.
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01.07.2023 21:56 Відповісти
Кравчук-кучма, здали кацапам ядерну зброю, навіть не вимагаючи конкретних гарантій безпеки.
Гнида банюкович, обікрав країну, залишивши в держскарбниці 108 тис гривень, знищив армію і здав кацапам Крим. Після чого, ті поперли на материкову Україну, не очікуючи супротиву.
То ті, при кому вам так гарно жилось, разом з тим, за кого проголосували в 2019 році і спричинили те, в чому ви зараз живете.
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01.07.2023 22:27 Відповісти
на кого ти працював в 15 років при кучмі?
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01.07.2023 23:57 Відповісти
ты кацапской ботярой был - кацапом и подохнешь трепло ватное
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01.07.2023 23:59 Відповісти
Млять, где тебя учили?
"я простой работяга", "я простая сельская труженица" - твои методички заплесневели ещё при Леониде Ильиче!!
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02.07.2023 10:19 Відповісти
А при комуняках ковбаса була по 2.20 рублей.

Так, может «назад в будущее»?

Нехочете? И я не хочу.
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01.07.2023 21:35 Відповісти
Зате співали:Эх, хорошо в стране советской жить!
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01.07.2023 21:43 Відповісти
"жить стало лючше,жить стало вісілєй"(с), а потім приїхали чорні воронки...
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02.07.2023 13:17 Відповісти
Это моё мнение и мой взгляд на политику в нашем государстве,спорить с кем-то или навязывать что-то или подобное читать...
Зачем?
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01.07.2023 21:36 Відповісти
вашему кацапскому госсударству скоро писдец РАГНАРЕКА-ВАГНЕРА настанет
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02.07.2023 00:01 Відповісти
Такі пересувні лазні дійсно потрібні. Цікаво, а як на системному рівні це вирішувалося, чи було щось подібне раніше? Все таки конструктивно це не ЗРК робити якийсь.
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01.07.2023 21:41 Відповісти
А на системному рівні усе покуй.
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01.07.2023 21:44 Відповісти
А що там беня С кварталам,може Баканов домік в Монако продали,думають С татаровим як більше допомогти армії
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01.07.2023 21:59 Відповісти
так може нам не потрібне МО? дамо Пороху всі ресурси і хай забезпечує армію. цікаво,а що закупило МО для армії, за свої кошти ,а що Порох і всі волонтери в сукупності?
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01.07.2023 22:00 Відповісти
Там основне яйца по 17,сволота не одного Грома та нептуна за 1,5 роки війни
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01.07.2023 22:08 Відповісти
МО "своїх коштів немає". То кошти бюджету, тобто кошти кожного з нас.
Особисто я, донатю, в більшості випадків, сюди - https://shop.spgr.org.ua/ Донат-платформа "Справа громад"
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01.07.2023 22:24 Відповісти
Їм ніколи. Вони колаборантів в МО прилаштовують і крадуть.
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01.07.2023 22:29 Відповісти
Да вибач арахмвдія,забув за тебе непонятно що гузо порвав мабуть вже 50 дронів передали з скумбрією по 8 та 10 снайпером і всі слуги народу більшість дерьмо рідке втомилися гроші переводить з бандюком паравознюком на армію,
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01.07.2023 22:03 Відповісти
Нема порохоботів та зелених,є нормальні а только дебілов 73 ,щось я нового серіалу от бені про клоуна не бачу,бо дебільня переживає
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01.07.2023 22:06 Відповісти
Ну а щож наши «квіти нації», яки очолювали списки Форбс: Коломойскій, Пінчук, Ахметов, хто там ще, вже і забув. Це не їхня війна? Не болить за Україну, де роками заробляли бабло? Чи нема грошей?
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01.07.2023 22:28 Відповісти
Ахметов своїми Метінвестом і ДЕТЕКом вклався більше в волонтерство (так показують цифри, які ж вони самі наводять); але для ЗСУ, здається - дуже мало...
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01.07.2023 22:40 Відповісти
Ахметовским цифрам верить? Себя не уважать.

Он волонтер? Разграбил пол Украины и еще и « благодетель» !?!

Этот рыжий еще должен ответить за то как он с Януковичем Донбас поджег и начал эту войну!
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02.07.2023 00:02 Відповісти
Я з Маріка ,Ахметов вклався більше всіх з олігархів разом взятих ,і хоче зразу відновити Маріуполь хочь один металургійний,то шо гудком був в 14 дурко то одне,зараз тільки на 450 лямов зелених в армію обладнання
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02.07.2023 00:07 Відповісти
тобі 36?
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02.07.2023 00:10 Відповісти
Дітей треба забрати ,згоден,хитрожопа контора
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02.07.2023 00:08 Відповісти
а в цей час шапіто призначає своїх безмозких маріонеток на посади, голосує закони для приниження та пограбування України, а от як думає Порох, що люди запам'ятають на довше його волонтерство чи приниження України скоморохами єврейського цирку при беззубій опозиції?
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02.07.2023 10:20 Відповісти
https://t.me/dragonspech/6442 Дмитро "Калинчук" Вовнянко , блогер і письменик, ветеран АТО/ООС і чинної війни (пілот БПЛА 72-ї бр.), нині інструктор пілотів учбового центру ЗСУ, співзасновник ГО "Справи Громад", пише:
От дивіться. Зверху - гидота, яку зараз натхненно розносить ЗЕботва. Знизу - те що стало причиною появи гидоти. Все просто. Одні возять на фронт автонавантажувач-вантажівку Фоден і броньовик Шилд. Других вистачає лише гидоту вигадувати.


Все як завжди. Творити добро завжди важче, бо доводиться і добро творити, і відбиватися від всіх хто силиться зламати. А ламати завжди простіше - нічого робити не треба.
Коли до тремтіння в колінках шкода грошей аби надати фронту Фоден і Шилд - доводиться носити гидоту. Нічого нового.
У зв'язку з цим. Панове-читачі, я дуже прошу - не треба через цей гнилий стьоб накидуватися на Фонд Притули, "Повернись живим" та інші волонтерські організації, на яких нас уже нацьковує низка ТГ-каналів-провокаторів. Ми - сильніші і маємо бути вищі за це.
Далеко не факт, що ці організації взагалі мають стосунок до цієї провокації. А це - провокація. Владі конче потрібно аби ми порохоботи постійно конфліктували з іншими патріотичними організаціями.
Чому? Про це напишу окремим постом. Обов'язково.
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02.07.2023 17:51 Відповісти
 
 