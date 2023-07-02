Снайпери 92 ОМБр ліквідували щонайменше чотирьох окупантів на східному напрямку фронту. ВIДЕО
Українські спецпризначенці продовжують знищувати російських терористів на сході нашої країни. Нашим бійцям вдалось ліквідувати чотирьох окупантів.
На відео можна побачити полювання на окупантів снайперами 3-го батальйону спецпризначення Інтернаціонального Легіону, які діють в складі 92-ї окремої механізованої бригади, передає Цензор.НЕТ.
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