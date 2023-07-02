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Снайпери 92 ОМБр ліквідували щонайменше чотирьох окупантів на східному напрямку фронту. ВIДЕО

Українські спецпризначенці продовжують знищувати російських терористів на сході нашої країни. Нашим бійцям вдалось ліквідувати чотирьох окупантів.

На відео можна побачити полювання на окупантів снайперами 3-го батальйону спецпризначення Інтернаціонального Легіону, які діють в складі 92-ї окремої механізованої бригади, передає Цензор.НЕТ.

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Автор: 

снайпери (362) 92 окрема штурмова бригада (256)


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Смерть всім оркам на сім поколінь
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02.07.2023 11:10 Відповісти
👍Чотко. Всьо чотко.
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02.07.2023 11:10 Відповісти
Вбийте їх всіх, хлопці.
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02.07.2023 11:11 Відповісти
Бережи вас, хлопчики, Господь і Матінка Божа
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02.07.2023 11:19 Відповісти
В четвертого мабуть 10 куль всадив
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02.07.2023 11:31 Відповісти
Бронеплити роблять свою справу. Забронюваного орка не так легко відправити до кобзона.
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02.07.2023 11:36 Відповісти
чушь, просто не все пули попали
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02.07.2023 12:05 Відповісти
 
 