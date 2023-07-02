УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13906 відвідувачів онлайн
Новини Відео
3 706 20

Героїчні операції наших ВМС привчили російські кораблі не підходити до українських берегів, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський привітав військовослужбовців ВМС із Днем Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Зеленського. 

"Наші героїчні Військово-Морські сили Збройних Сил України! Колись ворог вважав, нібито українські ВМС не чинитимуть опору, але... Героїчні операції наших ВМС привчили російські кораблі, що до українських берегів їм не підійти. Слава українським Військово-Морським силам!", - зазначив глава держави. 

Також читайте: Дякую за вірність, стійкість та професійність! - Залужний привітав побратимів із Днем Військово-Морських Сил ЗСУ. ВIДЕО

Автор: 

ВМС (1397) Зеленський Володимир (24275)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+18
а для чого їм українськи береги, якщо агентура русні сидить і керує в ОПі, міністерстві оборони, укроборонпромі?
показати весь коментар
02.07.2023 12:35
+13
твою рожу ввечері побачишь-неголене обкурене-несе пургу.. не надо такого берега
показати весь коментар
02.07.2023 12:32
+11
Якби цей довбойоб не звернув виробництво "Нептунів", то флота у кацапів вже не було б.
показати весь коментар
02.07.2023 12:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это он уже на морской кулак в подарок
намекает?
показати весь коментар
02.07.2023 12:29 Відповісти
твою рожу ввечері побачишь-неголене обкурене-несе пургу.. не надо такого берега
показати весь коментар
02.07.2023 12:32 Відповісти
Залужний прекрасне відео залишив на своїй сторінці. Нехай на морі буде вічно штиль.
показати весь коментар
02.07.2023 12:33 Відповісти
а для чого їм українськи береги, якщо агентура русні сидить і керує в ОПі, міністерстві оборони, укроборонпромі?
показати весь коментар
02.07.2023 12:35 Відповісти
Он уже надоел, со своими видосиками.
показати весь коментар
02.07.2023 12:38 Відповісти
Якби цей довбойоб не звернув виробництво "Нептунів", то флота у кацапів вже не було б.
показати весь коментар
02.07.2023 12:40 Відповісти
нам Гарпунов надавали не мерено , ждем удобного случая
показати весь коментар
02.07.2023 13:09 Відповісти
Хлопців, які Мацкву на підводний крейсер переробили, так і не нагородив?
показати весь коментар
02.07.2023 20:56 Відповісти
А зачем флоту подходить к берегу? Они ракеты и без берега запускают, даже неожиданно...
показати весь коментар
02.07.2023 12:43 Відповісти
показати весь коментар
02.07.2023 13:04 Відповісти
Хоч до луку, хоч до дрюку.. Але звісно лише на словах ! Краще про недосяжне та фантастичне..
Виконайте вимогу ЄС та НАТО щодо електроного декларування доходів !!!
показати весь коментар
02.07.2023 12:52 Відповісти
К нам не подходи, К нам не подходи, А то зарежем.
показати весь коментар
02.07.2023 13:02 Відповісти
ближе 300 км не подходят ,нада Гарпуны с большей дальностью
показати весь коментар
02.07.2023 13:12 Відповісти
от якби ж то не "бариги" Порох та Пастор, то Найвеличнівшиве взагалі набудувало БИ сотні броньованих "гюрз-кентаврів" (якими зараз оце безсоромно хизується) та тисячі "нептунів-громів" і собі і на експорт..
а так довелося тупо витрачати останнє українське бабло для Бєні-кишені та класти білоруський бітум в український асфальт та токсичні шлаки Юзіка для доріг та шатлів непотопляємого лайна - Верескчук..
ну не можуть же більшість 73%вих комах (а це в основному мухи) помилятися у виборі.., а 25%ві бджоли - то таке, ще покусають агресора.. отже, дебіли обрали "дизентерію та тиф" - і це отримали усі
показати весь коментар
02.07.2023 13:30 Відповісти
ай соррі .. він зараз нептун.. чи русалка.. ???
показати весь коментар
02.07.2023 13:44 Відповісти
ВОВА ПІДАРАС ЗЕЛЕНСЬКИЙ
показати весь коментар
02.07.2023 14:39 Відповісти
Так боневтіки воюють і зараз. До якихось дат і людськими тілами, як в совковій армії.
показати весь коментар
02.07.2023 14:44 Відповісти
показати весь коментар
02.07.2023 14:46 Відповісти
показати весь коментар
02.07.2023 14:52 Відповісти
 
 