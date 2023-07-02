Героїчні операції наших ВМС привчили російські кораблі не підходити до українських берегів, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський привітав військовослужбовців ВМС із Днем Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Зеленського.

"Наші героїчні Військово-Морські сили Збройних Сил України! Колись ворог вважав, нібито українські ВМС не чинитимуть опору, але... Героїчні операції наших ВМС привчили російські кораблі, що до українських берегів їм не підійти. Слава українським Військово-Морським силам!", - зазначив глава держави.

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