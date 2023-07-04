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На дахах енергоблоків Запорізької АЕС росіяни розмістили предмети, схожі на вибухівку, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський ввечері 4 липня традиційно виступив перед українцями із відеозверненням

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі Зеленського.

Український президент зазначив: "Щодо ситуації на Запорізькій атомній станції. Зараз увесь світ має бути свідомий того, що спільна безпека повністю залежить від глобальної уваги до дій окупантів на станції. Росія повинна чітко усвідомлювати: світ бачить, до яких сценаріїв готуються терористи, і світ готовий реагувати.

Радіація – це загроза для всіх у світі, і атомна станція повинна бути повністю убезпечена від будь-яких радіаційних інцидентів. У різних держав світу є власні розвідувальні та інші можливості, щоб точно знати – що відбувається і хто в цьому винен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія найближчим часом готує провокацію на Запорізькій АЕС, - Генштаб ЗСУ

Зараз від нашої розвідки ми маємо інформацію про те, що на даху кількох енергоблоків Запорізької атомної станції російські військові розмістили предмети, схожі на вибухівку. Можливо, щоб імітувати удар по станції. Можливо, у них якийсь інший сценарій. Але в будь-якому випадку світ бачить – і не може не бачити! – що єдиним джерелом небезпеки для Запорізької атомної станції є саме Росія, і ніхто інший.

На жаль, не було вчасної і масштабної реакції на теракт проти Каховської гідроелектростанції. І це може надихати Кремль на нове зло. Зупинити його – це обов’язок всіх у світі. Ніхто не може залишитись осторонь, бо радіація нікого не залишає осторонь".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Енергодарі та Маріуполі місцеві мешканці помітили російські мобільні радіаційні лабораторії

Автор: 

Зеленський Володимир (24368) ядерна безпека (570) Запорізька АЕС (1429)


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Топ коментарі
+24
А що ти на Чонгарі розмістив, Боневтік?
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04.07.2023 23:34 Відповісти
+22
Наскільки я пам'ятаю, інші нацгвардійці били ФОПів під Верховно Радою, захищали Гетманцева. У мене ще відео є
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04.07.2023 23:39 Відповісти
+21
На голові б тобі їх розмістили. Ушльопок.
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04.07.2023 23:32 Відповісти
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А що, не вистачило військ не допустити захоплення? Два нацгвардійці загинуло під час штурму росіянами. А де інші були?
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04.07.2023 23:28 Відповісти
Пішли на шашлики до Зями.
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04.07.2023 23:33 Відповісти
Наскільки я пам'ятаю, інші нацгвардійці били ФОПів під Верховно Радою, захищали Гетманцева. У мене ще відео є
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04.07.2023 23:39 Відповісти
не тільки! били ще й ветеранів на очах у блінкена , здається..
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04.07.2023 23:57 Відповісти
а скільки по Вашому було потрібно інших?
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05.07.2023 00:00 Відповісти
Пояснюю

була призначена там владою з якою бабвився Зе для кількосьті голосів

там були тільки зрадники ЖОПи і здали місто як кексик) як і інші териториї + Єрмак)

думали згодувати рочії території аби їх не ввбили там

но тут ВСУ і населення зробили чудо і не втік (перед ти закрив багато заводів по виробництву озброєння Богданна Стугна Нептун)
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05.07.2023 00:43 Відповісти
Защищали Киев. Есть претензии? К Залужному
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05.07.2023 09:26 Відповісти
На голові б тобі їх розмістили. Ушльопок.
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04.07.2023 23:32 Відповісти
Будуть тепер росіяни окупанти лякати всіх поки їх не турнуть звідти, або поки дійсно щось не зроблять. Як можна було допустити їх туди? Думай-те.
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04.07.2023 23:32 Відповісти
Где фото? Дрон спокойно мог бы предоставить фото этой взрывчатки, чтобы в случае чего потом не сидеть обосранными и не рассказывать, что нет доказательств, пока на Западе всё снова будет "неоднозначно".
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04.07.2023 23:33 Відповісти
Спецслужбы знают все прекрасно. А на читателей Цензора мне тоже было быпох.
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05.07.2023 09:27 Відповісти
А що ти на Чонгарі розмістив, Боневтік?
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04.07.2023 23:34 Відповісти
Хороший асфальт и много шашлычных
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04.07.2023 23:54 Відповісти
Коли вже на Щекавицю?
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04.07.2023 23:37 Відповісти
Жо щекавицы не дотянут нуклиодырадио так что облом)
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04.07.2023 23:38 Відповісти
Та я не парюсь я дитина Чорнобиля! Та і Зеля виріс в Кривому Розі, там взагалі як десять Чорнобилів прогреміло
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04.07.2023 23:40 Відповісти
...********* зелена істота, дуже віддалено схожа на президента...
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04.07.2023 23:38 Відповісти
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05.07.2023 09:54 Відповісти
Ознайомся Зедебіл
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05.07.2023 09:58 Відповісти
А ти їм шашликів запропонуй , може вони в Росію всі повтікають
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04.07.2023 23:40 Відповісти
Тоді треба перестати красти на закупівлях в Міноборони і далі по всій державі ,
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05.07.2023 01:12 Відповісти
Люди розвиваються бо існують гроші , корупція це похідна від неуцтва , ви її виправдовуєте значить ви зло , дарма на вас час витратив
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05.07.2023 08:11 Відповісти
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05.07.2023 09:55 Відповісти
адам Сміт багатство народів
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05.07.2023 10:27 Відповісти
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05.07.2023 10:00 Відповісти
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05.07.2023 10:26 Відповісти
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05.07.2023 10:27 Відповісти
байден опять будет долго разбираться, а кто же это сделал....
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04.07.2023 23:50 Відповісти
Дякула,можеш втікати
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04.07.2023 23:52 Відповісти
Вітер завтра в який бік?
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05.07.2023 00:03 Відповісти
Дивився. Постійно змінюється, але найчастіше - південно-східний. Але це лише прогноз
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05.07.2023 00:07 Відповісти
Сприяє, курво, - усіх напрямків, окрім західного.
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05.07.2023 00:23 Відповісти
Я думав,що буде відео з станції.
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05.07.2023 00:05 Відповісти
"Хуже уже не будет" Да, "мудрий нарід"? 4 года назад говорил представителям "мудрого наріда", что в стране война, что вы творите? В ответ - он та фраза, которую я вначале написал.
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05.07.2023 00:06 Відповісти
Це для вас: 18+ А якщо би: https://www.youtube.com/watch?v=2I1A0yR2EEM
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08.07.2023 11:03 Відповісти
МЛЯ!
Купившись на припис (ВІДЕО) - думав ЗЕ-Бубочка покаже відео-факти ГУР.
А він тільки своїм 3х4 більше п'яти хвилин торгував.
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05.07.2023 00:20 Відповісти
А що Гроссі пишуть з ЗАЕС його спостерігачі?
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05.07.2023 00:28 Відповісти
Вони вже тишком з'їхали
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05.07.2023 01:17 Відповісти
.
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06.07.2023 13:47 Відповісти
Воно розуміє що з ним буде після війни? люди зі зданих територій його порвуть

наші воїни не будть відставати по прчиині корупції закупівель для ЗСУ

люди купують і вдягають армію коли слуги її роздівають і позорять нас перед нашими партенрами які нас підтрмують

ЦЕ ДИВО ЩО ВОНИ (ПОЛІТИКИ )НАС НЕ ПОТОПИЛИ ЩЕ
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05.07.2023 01:06 Відповісти
Навіть після підриву АЕС ніхто не скаже про хозарський сценарій. Вільний світ, прогрес, свобода.
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05.07.2023 03:00 Відповісти
Ганьба преЗЕденту,в країні якого вбивають дітей,зривають водосховища і АЕС,загинуло тисячі воїнів - і в нього нема війни.а лиш військовий стан.хто кого дурить,пане Зеленський ? по чиєму сценарію ведете нас до прірви ?
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05.07.2023 05:48 Відповісти
Бедосик привел страну к катастрофе
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05.07.2023 07:32 Відповісти
 
 