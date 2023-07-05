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Два полонені окупанти наввипередки кричать гасло "Слава Україні!": "Это мне будет плюсом?". ВIДЕО

Українські воїни полонили двох окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час першого допиту полонених запитали чи скажуть вони гасло "Слава Україні!", а у відповідь ті притихли на якийсь час. У подальшій розмові один з полонених запитав чи отримає він якісь переваги, коли промовить гасло.

"Будеш нормально себе почувати, а то ще не довезуть вас, випадком", - настрахав окупантів боєць.

Після цих слів один з окупантів, не гаючи часу, вигукнув "Слава Україні!", а за мить і інший без роздумів повторив ці слова.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Перемовини російських окупантів зі своїми командирами: "Какая, нах#й, боевая задача!? Нас разъ#башили!". ВIДЕО з телефону полоненого

Автор: 

полонені (2299)


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Топ коментарі
+40
Краще хай кричать путін-*****. Навіщо примушувати казати наше бойове гасло?
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05.07.2023 10:18 Відповісти
+30
А я вважаю, що не треба цим свиням бруднити наше гасло своїми смердючими ротяками
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05.07.2023 10:28 Відповісти
+21
Саме так, не варто. Нехай "путін *****" кричать. Але не Слава Україні.
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05.07.2023 10:36 Відповісти
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05.07.2023 09:53 Відповісти
барани не знають повної відповіді на вітання:
".....
Смерть ворогам !"
+ коротка черга з машінгана 😂
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05.07.2023 10:29 Відповісти
"Смерть ворогам" - після Слава нації !
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05.07.2023 12:26 Відповісти
машінгвера
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05.07.2023 19:42 Відповісти
🤣🤣🤣
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05.07.2023 09:55 Відповісти
А далі? А далі без пропозицій горланитимуть підари
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05.07.2023 09:59 Відповісти
Реально якась деградаційна країна, населення-Зомбі..... але є ті котрі йдуть свідомо за гроші цікаво їм кацапам вбивати та гвалтувати а у полон потраплять то "нещасними" прикидаються!
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05.07.2023 10:02 Відповісти
Ну прям зайки до нас "завітали".
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05.07.2023 10:05 Відповісти
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05.07.2023 10:05 Відповісти
Не вітрте червякам- не вірте.
Їхні рдітілі гордяці що оті черви повзают по нашій землі.
Повернуться 100% щоб іскупіть віну за те що попали в полон.
Я б з ними не говорив...
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05.07.2023 10:07 Відповісти
Смирение воина и смирение нищего - невероятно разные вещи. Воин ни перед кем не опускает голову, но в то же время он никому не позволяет опускать голову перед ним. Нищий, напротив, падает на колени и шляпой метет пол перед тем, кого считает выше себя. Но тут же требует, чтобы те, кто ниже его, мели пол перед ним.
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05.07.2023 10:07 Відповісти
Кастанеда. Замечательные слова дона Хуана.
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06.07.2023 01:02 Відповісти
З таким браслетом і поглядом - одразу кулю в лоб, то кінчений жлоб
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05.07.2023 10:08 Відповісти
Ви висловили те про що я промовчав
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05.07.2023 10:10 Відповісти
100%
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05.07.2023 11:55 Відповісти
Шо такое в вашем понимании "жлоб"?
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05.07.2023 12:54 Відповісти
То ж є гасло від щирого серця, в вустах непотріба воно тьмяніє.
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05.07.2023 10:08 Відповісти
Краще хай кричать путін-*****. Навіщо примушувати казати наше бойове гасло?
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05.07.2023 10:18 Відповісти
100% Не треба, щоб вони своїми поганими хавалами промовляли наші гасла. Лише про свого путлера, що він ***** їм можна.
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05.07.2023 10:33 Відповісти
та то просто стьоб був .
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05.07.2023 12:25 Відповісти
Пусть наши воины сами решают .
Перед тем ,как записать это видео
Они сначала несколько часов бой вели
А может не часов,а дней
Мое дело им помогать,чем могу
А они там на передовой сами разберутся
Как с пленными говорить
На диванах- то мы все умные и храбрые
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05.07.2023 13:51 Відповісти
З цим гаслом Патріоти України гинуть,а ці життя вимовляють...
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05.07.2023 10:20 Відповісти
відповідь:
"Смерть ворогам!" 👿
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05.07.2023 10:30 Відповісти
Невірно. На "Слава Україні" відповідь - "Героям Слава". Тому і не треба разкидатися де-непопадя такими словами.
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06.07.2023 01:14 Відповісти
И всё бы ничего, и даже можно было бы посмеяться, но где-то там, за линией фронта, в отместку за такие видео, какая-то рашенская мразь, приставив к горлу нашего пленного нож, потребует от него, чтобы он на камеру произнёс что-то наподобие "Да здравствует великая россия". Вот тогда нам точно не будет смешно.
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05.07.2023 10:20 Відповісти
Там другое - все пленные украинцы обсирают своих командиров и верховную власть.
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05.07.2023 12:15 Відповісти
Бо є за що! А твої навіть в полоні бояться проти "Сонцеликого" сказать "криве слово за те що послав умирать не знать за що в Україну
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05.07.2023 15:55 Відповісти
Я к тому, что нельзя всерьёз оценивать слова пленных - все хотят жить. И только некоторые становятся героями, как тот украинец, которого расстреляли...
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05.07.2023 16:15 Відповісти
І я про те саме! Чи "той українець" "жить не хотів"? Але він на пузі плазувать перед насильством не хотів! А ці -будуть! Навіть якщо цього не будуть від них вимагать!
Ось людина правильну цитату привела


Смирение воина и смирение нищего - невероятно разные вещи. Воин ни перед кем не опускает голову, но в то же время он никому не позволяет опускать голову перед ним. Нищий, напротив, падает на колени и шляпой метет пол перед тем, кого считает выше себя. Но тут же требует, чтобы те, кто ниже его, мели пол перед ним.
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05.07.2023 17:55 Відповісти
і то є так ... будуть знущатися з наших полонених.((
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05.07.2023 15:57 Відповісти
Кацапи звичайні... страх перед бояріном більший ніж сам полон. Навіщо здались, могли б прости пристрелитись і зараз так сильно не "мучитись" думаючи чи вимовляти наше гасло. Звичайно, що їх ніхто вже чіпати не буде. Поїдут у табір для військовополонених. Потраплять у списки на обмін. Маю надію, що на 2 наших їх обміняють. А далі що зними буде, та насрати... може кувалда, може кацапи на потіху своїм господарям пристрелять чи випатрашать, тут вже таке, не наше діло.
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05.07.2023 10:27 Відповісти
А я вважаю, що не треба цим свиням бруднити наше гасло своїми смердючими ротяками
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05.07.2023 10:28 Відповісти
Саме так, не варто. Нехай "путін *****" кричать. Але не Слава Україні.
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05.07.2023 10:36 Відповісти
Пароль змінився! Він тепер "путінхуйло"
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05.07.2023 10:33 Відповісти
В того що праворуч, рожа просіт кірпіча, видно що хитрови*бане чмо
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05.07.2023 10:34 Відповісти
Він на кавказця схожий.
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05.07.2023 10:37 Відповісти
і шо?
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05.07.2023 10:46 Відповісти
Нічого. Просто схожий.
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05.07.2023 10:58 Відповісти
Навіщо поганити , кацапськими пащеками , святі для кожного українця слова ?!
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05.07.2023 10:40 Відповісти
Досить хіхікати .бавовна?покурили?обмінний фонд?тут про життя і смерть зараз трагедія велика у нас.біда оглянітся навкруг досить ржати
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05.07.2023 10:41 Відповісти
Гидота!!!
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05.07.2023 11:26 Відповісти
Кілька черг з MG-3 дуже швидко вирішать проблему бєссмислєного сущіствованія цих двох істот.
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05.07.2023 11:57 Відповісти
Затейкин Дмитрий Александрович, 2001 года рождения, уроженец Липецка. Источник «Руси Сидящей» передал следующую информацию о пленном: на момент вербовки на фронт он отбывал 4,5-летний срок в ИК-6 Липецка по статье 228, часть 4. 1 мая 2023 года Затейкин подписал контракт с Министерством обороны РФ и проходил службу в роте «Шторм Z» в составе 111 стрелкового полка 1 АК.

На видео пленный рассказывает о том, что из его подразделения из 60 человек в живых осталось только четверо, многие из которых были заключёнными ИК-6 Липецка, а также о том, что арестанты на фронте поддерживают Пригожина.
https://www.facebook.com/russidyaschaya/videos/1284580248849509?locale=ru_RU
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05.07.2023 12:00 Відповісти
Спасибо за информацию. Такие комментарии стоят более десятков словоблудных.
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06.07.2023 01:29 Відповісти
Чи буде плюсом? Ну, як подивитися...
Хрест на могилі - теж плюс, але є нюанс
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05.07.2023 12:00 Відповісти
Вот вот, саме такий плюс і буде. Плюс над могилою. Хтось його ще хрест називає...
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05.07.2023 12:41 Відповісти
Беседа украинского бойца с чертями из болот.
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05.07.2023 12:06 Відповісти
ще й шмарклі на останок пустили.. Вони навіть не росіяни, що вони тут захищають, суки!!!
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05.07.2023 12:20 Відповісти
Очередная восточная орда - солянка из разных народов порабощенных империей. Под лозунгами "освобождения" скрываются основные предназначения: убивать, грабить, уничтожать жилища, депортировать людей в очередное рабство на восток, забирать детей для обращения их в янычар...
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06.07.2023 01:49 Відповісти
Можна уявити велике бажання бійців ЗСУ замочити цю сволоту, але не можна, обмінний фонд потрібно поповнювати ...
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05.07.2023 13:20 Відповісти
Фу, гидота.
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05.07.2023 14:29 Відповісти
Це не ті самі люди, які скаржилися, що їх кинув Пригожин з заколотом? А сегодня на тиктоктерів кадировців?

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05.07.2023 16:35 Відповісти
Коли здаєшся то треба кричати "путін ху...ло!"А Слава Україні" то вже тоді коли лишають живим...
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05.07.2023 17:05 Відповісти
Когда смотришь на этих жалких рабов , появляется чувство жалости что вроде они не виновны и послали их на войну насильно рос власти.....НО тот кто знает эту русскую мерзость кто видел этих "жалких и невинных" солдат на своей земле с оружием в руках тот знает какие они мрази какие они безжалостные убийцы и насильники, у них нет не жалости к старикам к женщинам и даже к детям, они хуже фашистов в 100 раз, они вырывают у женщин серги с ушей они вырывают золотые зубы как у мертвых убитыми ими и у живых. Они с удовольствием расстреливают из орудий и танков дома зная что там находятся люди с маленьким детьми.... они отрезали уши как у живых так и мервых , они вырезали головы и ворили их как трафеи и хоронят их дома , они продают тела убитых ими людей за большие деньги......есть тысяча примеров страшных историй каторые творили именно российские солдаты где большенство на 95% русские, А тут они попадаются в плен какие они жалкие невинные и насильно отправленные на войну...У меня к русским и их цепным псам россиянам отвращение как гниющей падали...БУДЬ ТЫ ПРОКЛЯТА рОССИЯ.........................СЛАВА УКРАИНЕ.
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05.07.2023 18:07 Відповісти
Та це нормальні москалі! Розумні! Їх, розумних, на болотах 17 чоловік (з 150-ти мільйонів). А це двоє з сімнадцяти.
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05.07.2023 21:46 Відповісти
Давайте будемо справедливими. Наші теж так кричать у полоні.
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05.07.2023 21:47 Відповісти
Житя понад усе.
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05.07.2023 21:53 Відповісти
 
 