Два полонені окупанти наввипередки кричать гасло "Слава Україні!": "Это мне будет плюсом?". ВIДЕО
Українські воїни полонили двох окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час першого допиту полонених запитали чи скажуть вони гасло "Слава Україні!", а у відповідь ті притихли на якийсь час. У подальшій розмові один з полонених запитав чи отримає він якісь переваги, коли промовить гасло.
"Будеш нормально себе почувати, а то ще не довезуть вас, випадком", - настрахав окупантів боєць.
Після цих слів один з окупантів, не гаючи часу, вигукнув "Слава Україні!", а за мить і інший без роздумів повторив ці слова.
Топ коментарі
+40 Дмитро Голомозий
показати весь коментар05.07.2023 10:18 Відповісти Посилання
+30 Денис Коновалов #551584
показати весь коментар05.07.2023 10:28 Відповісти Посилання
+21 Володимир Бондаренко #551467
показати весь коментар05.07.2023 10:36 Відповісти Посилання
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".....
Смерть ворогам !"
+ коротка черга з машінгана 😂
Їхні рдітілі гордяці що оті черви повзают по нашій землі.
Повернуться 100% щоб іскупіть віну за те що попали в полон.
Я б з ними не говорив...
Перед тем ,как записать это видео
Они сначала несколько часов бой вели
А может не часов,а дней
Мое дело им помогать,чем могу
А они там на передовой сами разберутся
Как с пленными говорить
На диванах- то мы все умные и храбрые
"Смерть ворогам!" 👿
Ось людина правильну цитату привела
Смирение воина и смирение нищего - невероятно разные вещи. Воин ни перед кем не опускает голову, но в то же время он никому не позволяет опускать голову перед ним. Нищий, напротив, падает на колени и шляпой метет пол перед тем, кого считает выше себя. Но тут же требует, чтобы те, кто ниже его, мели пол перед ним.
На видео пленный рассказывает о том, что из его подразделения из 60 человек в живых осталось только четверо, многие из которых были заключёнными ИК-6 Липецка, а также о том, что арестанты на фронте поддерживают Пригожина.
https://www.facebook.com/russidyaschaya/videos/1284580248849509?locale=ru_RU
Хрест на могилі - теж плюс, але є нюанс