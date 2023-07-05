Два полонені окупанти наввипередки кричать гасло "Слава Україні!": "Это мне будет плюсом?". ВIДЕО

Українські воїни полонили двох окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час першого допиту полонених запитали чи скажуть вони гасло "Слава Україні!", а у відповідь ті притихли на якийсь час. У подальшій розмові один з полонених запитав чи отримає він якісь переваги, коли промовить гасло.

"Будеш нормально себе почувати, а то ще не довезуть вас, випадком", - настрахав окупантів боєць.

Після цих слів один з окупантів, не гаючи часу, вигукнув "Слава Україні!", а за мить і інший без роздумів повторив ці слова.

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