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Заступник командира "Азову" Святослав Паламар (Калина) вдруге став батьком, його дружина народила донечку. ВIДЕО

Заступник командира "Азову" Святослав Калина Паламар вдруге став батьком - його дружина Антоніна народила донечку на ім’я Квітослава.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Асоціацію родин захисників "Азовсталі".

Як зазначається, дівчинка з'явилася на світ 2 липня в Тернополі.

Дружина Паламара зауважила, що має можливість інколи спілкуватися з чоловіком, який після звільнення з російського полону перебуває у Туреччині.

"Він дуже щасливий", - додала Антоніна та назвала народження донечки подарунком від Бога. 

Також читайте: Командири з "Азовсталі" у Туреччині чекають прибуття своїх сімей на Новий Рік, - посол Боднар

Нагадаємо, українська влада в ніч на 22 вересня повідомила про наймасштабніший обмін полоненими з початку повномасштабного вторгнення Росії. Києву вдалося повернути 215 військових.

Серед українських воїнів, яких вдалося визволити з полону держави-агресора, - Герої України Денис Прокопенко ("Редис") - командир Окремого загону спеціального призначення "Азов", Євгеній Бова - командир Першого окремого батальйону морської піхоти, Лев Пашко - командир роти "Азову". Звільнено з полону також Сергія Волинського ("Волину"), в. о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти, Святослава Паламара, заступника командира полку "Азов" по роботі з особовим складом, Дениса Шлегу, командира 12-ї бригади оперативного призначення ім. Дмитра Вишневецького, Олега Хоменка, командира комендантської роти, який безпосередньо здійснював командування обороною "Азовсталі", Дмитра Козацького, старшого солдата, фото та відео якого з "Азовсталі" облетіли весь світ.

Звільнено 124 офіцери, 108 захисників "Азовсталі", 5 командирів з "Азовсталі", 10 іноземців, в тому числі ті, кому окупанти винесли смертні вироки.

Із 215 полонених, яких врятували з російського полону, безпосередньо 200 захисників обміняли на Віктора Медведчука. П'ятеро командирів обміняли на 55 російських полонених.

У перемовинах щодо полонених брали участь Туреччина та Саудівська Аравія.

Автор: 

діти (5152) полон (1585) Туреччина (3628) Азов (785)


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Топ коментарі
+21
Довгого та щасливого життя родині після перемоги
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05.07.2023 10:52 Відповісти
+16
Щастя, здоровя, мирного неба, довгая літа, Божого захисту Янголятко!
Щастя та усіляких гараздів Батькам! Азов FOREVER!
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05.07.2023 10:55 Відповісти
+12
Здоров'я малечі.
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05.07.2023 11:00 Відповісти
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Довгого та щасливого життя родині після перемоги
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05.07.2023 10:52 Відповісти
Vitaemo !Zdorov'ya !Slava Ukrains'kiy Nacii !
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05.07.2023 10:54 Відповісти
Щастя, здоровя, мирного неба, довгая літа, Божого захисту Янголятко!
Щастя та усіляких гараздів Батькам! Азов FOREVER!
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05.07.2023 10:55 Відповісти
Мутна якась історія з "Азовом"....
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05.07.2023 10:58 Відповісти
Наче,в полоні у кацапні є азовці,і менш того над ними йде судилище?
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05.07.2023 11:02 Відповісти
Що ти маєш на увазі?
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05.07.2023 11:06 Відповісти
Звісно,це моє припущення,що за Медведчука обміняли командний состав Азова,а решту рядових азовців покинули в полоні (на 20 травня 23-го,їх там було 700 чоловік),де з червня цього року,в Ростові над ними йде судилище.
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05.07.2023 11:15 Відповісти
Здоров'я малечі.
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05.07.2023 11:00 Відповісти
Чому ті хлопці все ще в Туреччині? Чому не їдуть додому?
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05.07.2023 11:02 Відповісти
По договору. По которому произошёл обмен.
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05.07.2023 11:04 Відповісти
Яж і кажу, мутний якийсь договорняк. ...
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05.07.2023 11:09 Відповісти
Мутний, не те слово.
Хлопці за захист Батьківщини відбувають покарання в Туреччині. Мертвячук за державну зраду жирує в мордорі.
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05.07.2023 11:13 Відповісти
Так запропонуй свій договорняк,щоб усі повернулися. І не забувай і не забувай - росіянє повинні погодитися. Якщо ні, то усі і досі будуть у полоні. А також по цьому договорняк, і звичайні бійці були визволені з полону, але не всі і можливо маленька частка. Але також. І командирів Азова, приговорили до страти.
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05.07.2023 14:38 Відповісти
На таких умовах їх вивезли.Все ж краще,чим кацапський полон чи загибель
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05.07.2023 11:05 Відповісти
Тільки командири.... Інші або вже мертві, або в полоні у кацапні....
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05.07.2023 11:08 Відповісти
Частину бійців Азова, морпіхів, прикордонників та НГУ на щастя вже звільнили з полону. Але, на жаль, Ви праві. В Оленівці та й у таборах на рашці у кацапському полоні ще залишаються Маріупільські бійці.
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05.07.2023 11:14 Відповісти
Вивезли не всіх.
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05.07.2023 11:16 Відповісти
Так,на привеликий жаль
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05.07.2023 11:25 Відповісти
Звільнили тільки тих азовців, які засвітилися в youtube. А решту і далі мордують росіяни
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05.07.2023 11:14 Відповісти
💯
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05.07.2023 11:16 Відповісти
Вітаємо!
Хай Батьківщина буде мирною і лагідною колискою для всієї нашої малечі.
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05.07.2023 11:15 Відповісти
Цікаво, чим він легендарний?
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05.07.2023 11:23 Відповісти
Стрімами з ютубу...
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05.07.2023 11:32 Відповісти
Ну тут все ж таки порівнння не доречне, всі вже знають про рейди наших гелікоптерів, і нихто з них не втік. Інше те, що іх обміняли а рядовий склад далеко не весь.
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05.07.2023 11:55 Відповісти
Їх не питають хто піде на обмін. Ті кого обміняли не знали, що йдуть на обмін.
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05.07.2023 12:52 Відповісти
З полоненими обміни не обговорюють. Це влада поміняла командирів "Азову" на Медведчука з умовою, що вони залишаться у Турції до кінця війни
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05.07.2023 13:56 Відповісти
дівчата роззброюються, здоров'я маленької та всієї родині, дяка батькам за тахих спадкоємців України
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05.07.2023 12:10 Відповісти
Остается только надеяться, что и к каждому рядовому ,который находится в плену - приезжают близкие , но это скорее всего - не так. Сколько азовцев погибло в плену, над живыми пленными - рашисты устроили судилище, судьба других - вообще неизвестна. а у командиров на турецких курортах- все хорошо. Как говорится - война войной, а обед по расписанию.
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05.07.2023 14:57 Відповісти
 
 