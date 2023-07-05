Заступник командира "Азову" Святослав Паламар (Калина) вдруге став батьком, його дружина народила донечку. ВIДЕО
Заступник командира "Азову" Святослав Калина Паламар вдруге став батьком - його дружина Антоніна народила донечку на ім’я Квітослава.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Асоціацію родин захисників "Азовсталі".
Як зазначається, дівчинка з'явилася на світ 2 липня в Тернополі.
Дружина Паламара зауважила, що має можливість інколи спілкуватися з чоловіком, який після звільнення з російського полону перебуває у Туреччині.
"Він дуже щасливий", - додала Антоніна та назвала народження донечки подарунком від Бога.
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Нагадаємо, українська влада в ніч на 22 вересня повідомила про наймасштабніший обмін полоненими з початку повномасштабного вторгнення Росії. Києву вдалося повернути 215 військових.
Серед українських воїнів, яких вдалося визволити з полону держави-агресора, - Герої України Денис Прокопенко ("Редис") - командир Окремого загону спеціального призначення "Азов", Євгеній Бова - командир Першого окремого батальйону морської піхоти, Лев Пашко - командир роти "Азову". Звільнено з полону також Сергія Волинського ("Волину"), в. о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти, Святослава Паламара, заступника командира полку "Азов" по роботі з особовим складом, Дениса Шлегу, командира 12-ї бригади оперативного призначення ім. Дмитра Вишневецького, Олега Хоменка, командира комендантської роти, який безпосередньо здійснював командування обороною "Азовсталі", Дмитра Козацького, старшого солдата, фото та відео якого з "Азовсталі" облетіли весь світ.
Звільнено 124 офіцери, 108 захисників "Азовсталі", 5 командирів з "Азовсталі", 10 іноземців, в тому числі ті, кому окупанти винесли смертні вироки.
Із 215 полонених, яких врятували з російського полону, безпосередньо 200 захисників обміняли на Віктора Медведчука. П'ятеро командирів обміняли на 55 російських полонених.
У перемовинах щодо полонених брали участь Туреччина та Саудівська Аравія.
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Щастя та усіляких гараздів Батькам! Азов FOREVER!
Хлопці за захист Батьківщини відбувають покарання в Туреччині. Мертвячук за державну зраду жирує в мордорі.
Хай Батьківщина буде мирною і лагідною колискою для всієї нашої малечі.