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Новини Відео Війна
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Окупанти із підрозділу "Шторм Z" скаржаться Шойгу: "Боєприпасів обмаль. Тіктокери "кадирівці" здають наші позиції". ВIДЕО

Шестеро окупантів і недобитого російського підрозділу "Шторм Z" поскаржилися російському міністру оборони Шойгу на нездатність своїх командирів організовувати ефективні бойові дії та на "кадирівців", які публікують відеозаписи у соцмережах, демаскуючи таким чином їхні позиції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це окупанти розповідають у відеозверненні, опублікованому у соцмережах.

"Міноборони обіцянок не дотримується, боєприпасів обмаль. Нас шестеро лишилося із трьох взводів. Кадирівці приїздять відео познімати та походити по позиціях невимушено. Їхні публікації демаскують наші позиції. Після них по нас б'ють нещадно. Ми гинемо, а вони вже дома чай п'ють та медалі отримують... Ми не м'ясо, ми - живі люди і вимагаємо припинити ці безчинства", - розповідають окупанти.

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Автор: 

армія рф (17842) Кадиров Рамзан (528) Шойгу Сергій (629) зеки (63)


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Топ коментарі
+16
" Ми гинемо, а вони вже дома чай пють"----ну не зря же они Ахмат чай
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05.07.2023 11:27 Відповісти
+9
Кадирівців відзначити. Нехай і далі здають.
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05.07.2023 11:29 Відповісти
+8
Пацаны, так вы знаете что делать. Пригожа показал пример, вам надо только не быть ссыкунами.
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05.07.2023 11:37 Відповісти
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" Ми гинемо, а вони вже дома чай пють"----ну не зря же они Ахмат чай
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05.07.2023 11:27 Відповісти
Чумардоси ...
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05.07.2023 11:27 Відповісти
Кадирівців відзначити. Нехай і далі здають.
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05.07.2023 11:29 Відповісти
І чомусь їх тут не зустрічають з квітами.
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05.07.2023 11:31 Відповісти
Кадирівці приїздять відео познімати та походити по позиціям значуще. Їх публікації демаскують наші позиції.
А ну бистро ізвінілось пєрєд дон-дон, мясо.
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05.07.2023 11:32 Відповісти
Живучі такі зеки.Це все ті ж,що Повара спочатку підтримали,а потім по фені на нього наїхали,після розвороту з під москви
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05.07.2023 11:33 Відповісти
Ты смотри, говорящее мясо. Теперь некому кричать шойгу, герасимов дай боеприпасы?
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05.07.2023 11:34 Відповісти
Пацаны, так вы знаете что делать. Пригожа показал пример, вам надо только не быть ссыкунами.
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05.07.2023 11:37 Відповісти
это уже говорящие трупы
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05.07.2023 11:53 Відповісти
Маршем на Рубльовку, там горілка і баби. Гойда-а-а-а!!! 🤣
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05.07.2023 11:57 Відповісти
да ладно вам, нашли кому жаловаться. шайгу тоже сдает ваши позиции, но уже дешевле. потому гордиться должны, что вы хоть что-то стоите на земле этой грешной
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05.07.2023 11:38 Відповісти
Ви живиє? На ні, не схоже.
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05.07.2023 11:40 Відповісти
Мясо на тик-токеров наехало?
Разминайте седалище - будете прыгать на бутылочках!
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05.07.2023 11:41 Відповісти
А лица, лица !?
Лишняя хромосома - она такая....
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05.07.2023 11:41 Відповісти
Тік-току респект!
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05.07.2023 11:45 Відповісти
шайгу хдє **********?? 😂
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05.07.2023 11:56 Відповісти
Здається мені, після такого відео наступний приїзд кадирівців вони запам'ятають на все своє коротке нікчемне життя )))
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05.07.2023 11:59 Відповісти
Конкретно ці зеки вже не перший подібний відосик записали.Саме їх морди були на відео,де вони лисого Пригожина підтримували.І досі живі ,прямо якісь довгожителі зеківські
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05.07.2023 12:03 Відповісти
ну то пригожина ж пробачили, повернули дві тонни рублів та нагородний пістолет... а от на дон-дона наїхати - це вже інша справа, тут як раз є трохи роботи ахматовським органам (тим самим). та і хай взагалі вони всі здохнуть...
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05.07.2023 14:43 Відповісти
--ми трєбуєм Астанавіть етот бєспрєдєл,ми нє мясо,,ми жівиє люді,,,,,
--ви не Люди,,ви--орки, ось з цього треба було починати!,(,
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05.07.2023 12:05 Відповісти
И этих задвухсотят..
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05.07.2023 12:08 Відповісти
..зачем вы вообще выжили, консервы просрАченые? теперь вашей смерти хотят уже абсолютно все
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05.07.2023 12:33 Відповісти
Раби з "прощенніцем" к воєнним гасподам....
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05.07.2023 12:40 Відповісти
Подневольные РАБЫ челобитную бьют (сранному царю ущербной недоЫМПРЕРИИ)!
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05.07.2023 12:45 Відповісти
До них всё никак не доходит...
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05.07.2023 12:55 Відповісти
Слева - засланная глушилка!
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05.07.2023 13:05 Відповісти
Мочите кадыровцев бараны.
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05.07.2023 13:23 Відповісти
Це і є ті 185,000 залучених за півроку Шансів отримати першу зарплату в них нуль. Шанс перетнути держкордон України у зворотньому напрямку є тільки у офіцерів (у молодших-не факт).
Це не м'ясо, а розхідний матеріал, що автоматично списується з баланса мо в момент підписання контракта.
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05.07.2023 13:23 Відповісти
Золоті слова друже мій👍
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05.07.2023 13:30 Відповісти
рузгій💩привикас сосать чіченскій фуй👆 і учи язік він тобі пірігадіца😃
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05.07.2023 13:29 Відповісти
А зачем вы безмозглые пришли на нашу землю? Прощения вам нет!!! Ваш скулёж к вашей власти только подтверждает ваше убожество. Патронов не хватает.... Идиоты конченные.
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05.07.2023 13:33 Відповісти
Цей перегній навіть не цікавить питання "А какова хєра я ваабщє сдесь?!"... Тупікова гілка розвитку, яка окрім примітивних функцій від австралопітеків більше нічого на генетичному рівні не взяла.
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05.07.2023 14:10 Відповісти
"долг родине"? Вы реально мясо, вас вперед пускают на мясо, потому что генерал получит новую дачу ))
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05.07.2023 22:50 Відповісти
 
 