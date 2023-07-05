Окупанти із підрозділу "Шторм Z" скаржаться Шойгу: "Боєприпасів обмаль. Тіктокери "кадирівці" здають наші позиції". ВIДЕО

Шестеро окупантів і недобитого російського підрозділу "Шторм Z" поскаржилися російському міністру оборони Шойгу на нездатність своїх командирів організовувати ефективні бойові дії та на "кадирівців", які публікують відеозаписи у соцмережах, демаскуючи таким чином їхні позиції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це окупанти розповідають у відеозверненні, опублікованому у соцмережах.

"Міноборони обіцянок не дотримується, боєприпасів обмаль. Нас шестеро лишилося із трьох взводів. Кадирівці приїздять відео познімати та походити по позиціях невимушено. Їхні публікації демаскують наші позиції. Після них по нас б'ють нещадно. Ми гинемо, а вони вже дома чай п'ють та медалі отримують... Ми не м'ясо, ми - живі люди і вимагаємо припинити ці безчинства", - розповідають окупанти.

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