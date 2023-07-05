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Російський окупант тягне у бік українських позицій свого "трьохсотого" і здається в полон. ВIДЕО

Російський окупант притіг до українських позицій свого "трьохсотого" і здався у полон.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, що опублікований у соцмережах, видно як загарбник чимдуж тягне свого пораненого, а потім, за кілька десятків метрів до українських воїнів, знімає бронежилет та здіймає руки догори.

"Єдине вірне рішення в житті орка - притягнув свого 300 і здався в полон", - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Два полонені окупанти наввипередки кричать гасло "Слава Україні!": "Это мне будет плюсом?". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17842) полонені (2299)


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Топ коментарі
+51
Это какой-то орк-мутант. Есть зачатки мышления
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05.07.2023 13:45 Відповісти
+22
Акція - притягни командира і поличиш палку ковбаси.
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05.07.2023 13:46 Відповісти
+16
А за комісара - 2 палки.
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05.07.2023 13:49 Відповісти
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Везе ******... вдвойнє... даже на міні не підірвався.
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05.07.2023 13:44 Відповісти
Это какой-то орк-мутант. Есть зачатки мышления
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05.07.2023 13:45 Відповісти
нахождение на территории Украины сказывается.
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05.07.2023 14:18 Відповісти
😁😂👍
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05.07.2023 18:02 Відповісти
Ну вобщем поступок достойный, не тока спасти свою жопу, но и товарища... Хоть у кого-то там есть что-то людское...
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05.07.2023 14:43 Відповісти
Зонівська звичка - на скачок зекі беруть одного дурника для того шоб потім зжерти в тайзі, таких називають консерва або тєлок, перед цим відгодоввують.
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05.07.2023 15:06 Відповісти
тут обычный прагматизм. Потащил бы к своим - пристрелили бы или снова послали на убой. Отполз к украинцам - накормят, напоят, оденут, сигаретку дадут. Потом еще и домой отправят и можно будет отмазываться от нового призыва тем, что был военнопленным.
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05.07.2023 15:23 Відповісти
Акція - притягни командира і поличиш палку ковбаси.
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05.07.2023 13:46 Відповісти
А за комісара - 2 палки.
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05.07.2023 13:49 Відповісти
Замполіт на цілих 5 потягне.
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05.07.2023 13:52 Відповісти
За Кожуруеда - колбасный заводик!
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05.07.2023 14:44 Відповісти
Старый советский анекдот

СССР,Западная Украина,Львов-80 е годы

Старый дед фронтовик на 9-е Мая рассказывает

детям в школе про войну

--А я детки в войну раненого комиссара- коммуниста

на себе через линию фронта перетащил.
--Вас наверное наградили?
--Конечно,дали целых 30 рейхсмарок...
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05.07.2023 15:01 Відповісти
Так може то він сам свого командира і підстрелив, щоб більше ковбаси отримати? )
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05.07.2023 15:40 Відповісти
Все ж таки не усі роССіяни своїх кидають. Тож є надія що років через 100 таких побільшає, бо виживуть саме вони, і теоретично з'явиться шанс що наші нащадки побачать таки добрих роССіян які відображаються у тепловізорі!
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05.07.2023 13:47 Відповісти
Цілком може бути з окупованих.
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05.07.2023 13:53 Відповісти
орки остаються орками,хоть виживуть умніші але самки то ті ж самі остаються.
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05.07.2023 15:00 Відповісти
Якщо хтось з росіян залишиться живим, навіть через 100 років нашим нащадкам доведеться воювати з ними....
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05.07.2023 16:31 Відповісти
Кореша не бросил - похвально. Решил сдаться - похвально вдвойне. Розгами отхлестать по прыщавой жопе, что к нам с оружием пришел и на обмен на пацанов.
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05.07.2023 13:48 Відповісти
Він автомат по команді наших відкінув, ще коли біля свого стояв.
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05.07.2023 14:06 Відповісти
Це виключення, яке підтверджує правило. Мабуть друг його, а їх обох все ж кинули напризволяще. Порівняйте це з тим як в Маркуса в бригаді тягли своїх навіть з мінного поля і всіх витягли.
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05.07.2023 13:50 Відповісти
Зметикував, що в полоні є шанс залишитись жити.
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05.07.2023 13:57 Відповісти
Лучше бы он танк притянул,не еще одного дармоеда.
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05.07.2023 13:53 Відповісти
А не еще....Пропустил букву.
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05.07.2023 13:55 Відповісти
він притягнув,щоб на одного нашого Воїна більше обміняти.
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05.07.2023 15:02 Відповісти
все больше и больше чмобиков и кацапов недобитых - сдаются в плен украинским дронам
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05.07.2023 13:58 Відповісти
Орки шукали третього, і, знайшли.
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05.07.2023 14:02 Відповісти
"Російський окупант притіг...",автор цієї статті,та ти си не встидай і пиши "притьєг"-,так буде файніше!
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05.07.2023 14:03 Відповісти
І головне - одраз буде виедно, же то не москаль, а зовсием навиет свуй!
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05.07.2023 14:09 Відповісти
Йой,якби ми си серце втішило,якби та "золота дитина" тай тую всюю статтю тай таким діалектом нагаратало!Але,дякую і за той "притіг"!
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05.07.2023 14:26 Відповісти
Ага - памьєтаю той допит москалеу закарпатськими легінями...
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05.07.2023 14:29 Відповісти
Га??
А це по якому??
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05.07.2023 16:38 Відповісти
- Мішо, позерай, сепаратиста-м туй зловив.

- Десь го зловив?

- Туй на путьови.

- А се наш сепаратист вадь мацкальський?

- Фрас го знає. Йшов на машині. Я го остановив і зазвідав-ім, ди йде. Вун ми каже, ош у «магазин». Се се бовт по їхньому. Я вже сякий ош відпустити, або позераву - висить у машині лєнточка, ги сто жУків у шорі! Но то я го утяг із машини і положив на землю. Никай, там лежить. А пак знайшов-ім у багажнику автомат. Думаву, ош се се мацкаль.

- Може узвідати, де суть го цімбори?

- Мож. Айбо вун нич української не розуміє. Я пробував. Вун лем на ня упозерався ги баран на нові ворота. Нич української не розуміє.

- Йдеме. Я попробую.

- Добридинь! Як ся маєш? Не тисне шнурок на руки?

- Что?

- Дораз тя **** та бде ти і «что» і «как». Як ся пишеш?

- Пішеш?

- Айно! Фамілія, ім'я, по батькови. Удкідь-ісь?

- Іванов Іван Івановіч

- Не миригуй ня, бо точно тя дораз ****. Маєш метрику даяку?

- Что?

(чути звук удару у вухо)

- Я тя придупреждав, ош не миригуй ня. Метрика є? Паспорт по вашому. Утлевел. Аусвайс. Пітьо, як бде по англицьки паспорт?

(Пітьо помагає)

- Па-ас-с-спо-орт

- Дякуву.

(До сепаратиста)

- Ду ю спікінглиш? Ху із он дьюті тудей! Паспорт маєш? Паспорт!

- Да. Вот в карманє.

- Так. Іванов Іван Іванович. Не надурив. Зря-м тя у вухо ввалив-ім. Но вибач. Малинько-м нись миригований-ім. Айбо паспорт мацкальський, ге?

- Что?

(чути звук удару у друге вухо)

- Пувів-ім ти, ош не чтокай. Кажу, ош паспорт мацкальський. Як ісь-ся туй оказав?

- Оказав?

- Айно, оказав. Прописаний-ісь у Ростови, а йдеш із лєнточков і автоматом у Україні. Лем не кажи ми, ош ся заблудив.

- Заблудив?

- Ти што, дЕбіл єден? Не розумієш української, то бдеме по русскі. Звідаву, ош КАК ти ся туй оказав? ПРІЄХАЛ, звідаву, як, до фраса?

- Чєво???

(чути черговий удар у вухо)…

Щоб мацкальські солдафони не получали у вухо - пропоную їм вивчити наступні запитання, які бде ставити їм закарпатська файта у зоні АТО:

Як ся пишеш? - Фамилия, имя, отчество?

Де йдеш, до фраса? - куда вас черти нєсут?

Маєш метрику даяку? - У Вас есть какие-то документы, которыє удостоверяют вашу личность?

Де суть твої цімбОри? - В каком квадрате находится группа Ваших войск?

Кулько вас туй? - Каково количество вашей группы?

Ти дЕбіл єден? - Мне кажется, вы не поняли сути моего вопроса.

Не миригуй ня - Ваши вопросы очень похожи на желание затянуть время или обмануть меня. Это не может не злить. Особенно на фоне всеобщей нервозности в зоне АТО.

Дораз тя **** - Вы вынуждаете меня применить к вам методы физического воздействия. Это претит моему мировоззрению, но Вы не оставляете мне других вариантов получения необходимой нам информации с Вашей с
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05.07.2023 18:55 Відповісти
Менi було хотiлося вас знову в школу вiдiслати 😕, але впало в око оте "айно", та стало зрозумiло що це русинський, а не украiнський 🤪.
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05.07.2023 22:11 Відповісти
А є ще Бойківська мова, Лемківська...

До речі - саме Лемки вважають себе нащадками Русинів.
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05.07.2023 22:33 Відповісти
Ааа... Так це, по-грамотному! !!
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06.07.2023 08:38 Відповісти
цензорята дупля не дають ні з українською, а ні з орківською мовою і походу юзають останню... і теж криво. Чмо тилове.
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05.07.2023 14:46 Відповісти
Анатолій,це не орківська.Це діалект з заходу України.
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05.07.2023 14:54 Відповісти
На, дивись - https://youtu.be/rSTK114q834 закарпатцям навіть шифрувати переговори не треба!
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05.07.2023 19:01 Відповісти
Хоч побачив як воно вигляда оте: "руські своіх не бросают")
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05.07.2023 14:05 Відповісти
😂
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05.07.2023 18:07 Відповісти
Характерный пример: те, кто действительно "своих не бросают" сдаются в плен
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05.07.2023 14:16 Відповісти
Хоч дин касаб зайвою ворухнув, де життя, а де смерть...
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05.07.2023 14:18 Відповісти
так тягне же, не бросает
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05.07.2023 14:21 Відповісти
А как же - русские не здаюцца?
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05.07.2023 14:34 Відповісти
Он не сдался, но отдался!
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05.07.2023 14:46 Відповісти
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05.07.2023 14:36 Відповісти
Чесно кажучи, нехай волочив би свого друга далі сам,
чи вони залишили скелет на стежці, як в "острові скарбів", дороговказ куди здаватися, замість компаса.
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05.07.2023 14:53 Відповісти
Как в фильме "Противостояние", Кротов сдался сам и раненого комиссара Козела в нагрузку сдал...
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05.07.2023 16:43 Відповісти
Є люди серед них
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05.07.2023 17:26 Відповісти
Коти інколи приносять до хазяїна придушену мишу, щоб типу вислужитися...
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05.07.2023 18:06 Відповісти
😁😂🤭
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05.07.2023 18:09 Відповісти
І все це під контролем дрона.

Є до речі ще прекрасні кадри як наші "штурмують" позиції використовуючи дрони. Насправді займають майже без спротиву позиції на яких русня від дронів просто вмерла:

https://twitter.com/666_mancer/status/1676119995384836097

Чи ось ці: https://www.youtube.com/watch?v=srOOhAJr9Rk но вони не такі ефектні хоч і більш повні.

Є звичайно також кадри як наші наступали без дронів бо немає і нато так не вчить бо не вміє, не знає що таке ******* війна. Кадри ці з горою 300 та парою 200, но їх я викладати не буду. Хоча впевнений саме такий наступ вважають правильним: безліч фанатів фрази що без втрат воювати не можна, безліч фанатів танків, безліч фанатів старої зброї, старих тактик чи старих стратегій...
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05.07.2023 18:52 Відповісти
"

Браві кіношні успішні кавалерійські штурми, які ви так любите дивитись у тіктоках, і де такий набір якостей, в теорії, може стати в нагоді - здебільшого закінчуються розй#бом "кавалеристів" вхлам. Дев'ять з десяти відосиків таких штурмів ви не бачите, бо нема кому гоупрошку з сіряка дістати, щоб вас контентом розважити.

Так ось, з галопуючим розвитком ******** китайських технологій, ефективний воїн сьогодні антропометрично може відповідати середньостатистичному напівпрофесійному геймеру. Бо щоб працювати з ФПВ-камікадзе - біцуха не потрібна. Потрібні мізки, дрібна моторика та розвинена рука-око-координація.

А при належному скілові, майже кожен виліт ФПВ може закінчуватись максимально харошимі руськімі.

Здавалося б, ось воно - борт можна купити за $500, бюатарея коштує копійки, окуляри-джойстики-ретрики купуються один раз та служать довго, якщо не будуть фізично знищені. БК ми навчились робити з гімна та палок. Шкіл, що готують пілотів - купа. Самих пілотів, що можуть навчити, за наявності політичної волі, нових літак-убівак - достатньо.

Але ніт.

Ми продовжуємо бити себе п'ятою в груди та розповідати, що нам, кров з носу, необхідні Леопарди з Абрамсами. При тому, що китайська п'ятсотдоларова іграшка той самий Леопард, що коштує від 7 до 10 мільйонів американопрезидентів, може не напружуючись вивести з ладу. Ми не хапаємось за можливість удешевити нашу війноньку та зробити нашу найвищу національну цінність - життя людини - більш захищеною.

Системно над цією темою працюють тільки на рівні бригад, підрозділів та фондів. Закуповують ті самі дрони переважно волонтери та самі військові. Джерело: "
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05.07.2023 23:25 Відповісти
Читав це. Повністю з цим згідний. Було враження що хтось написав те що я роки поміж ділом пропагую. 😅Щоб не бути голослівним, бо потішити его всі ******* і багато заради цього легко буде брехати, ось один з таких постів вкидів від мене ще до повномасштабки та появи перших fpv камікадзе вартість в пару сотень доларів. https://www.facebook.com/reel/443920720519555

Тому у цій статті як і в своєму баченні технології та іншого я не сумніваюсь. Хоча в твіттері 🙈 та інші псевдоексперти півнячого кутка цей пост на Цензорі від військового висміювали. Тим не менш я вірю що з часом це дійде навіть до останнього біомусора, бо тих до кого не дійде таке елементарне - вб'є реальність.
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06.07.2023 01:15 Відповісти
 
 