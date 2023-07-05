Російський окупант тягне у бік українських позицій свого "трьохсотого" і здається в полон. ВIДЕО

Російський окупант притіг до українських позицій свого "трьохсотого" і здався у полон.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, що опублікований у соцмережах, видно як загарбник чимдуж тягне свого пораненого, а потім, за кілька десятків метрів до українських воїнів, знімає бронежилет та здіймає руки догори.

"Єдине вірне рішення в житті орка - притягнув свого 300 і здався в полон", - зазначає у коментарі автор публікації.

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