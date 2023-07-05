Російський окупант тягне у бік українських позицій свого "трьохсотого" і здається в полон. ВIДЕО
Російський окупант притіг до українських позицій свого "трьохсотого" і здався у полон.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, що опублікований у соцмережах, видно як загарбник чимдуж тягне свого пораненого, а потім, за кілька десятків метрів до українських воїнів, знімає бронежилет та здіймає руки догори.
"Єдине вірне рішення в житті орка - притягнув свого 300 і здався в полон", - зазначає у коментарі автор публікації.
Топ коментарі
+51 Pavel Bortsevych
показати весь коментар05.07.2023 13:45 Відповісти Посилання
+22 MausMike
показати весь коментар05.07.2023 13:46 Відповісти Посилання
+16 Микола Мазуренко #551183
показати весь коментар05.07.2023 13:49 Відповісти Посилання
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СССР,Западная Украина,Львов-80 е годы
Старый дед фронтовик на 9-е Мая рассказывает
детям в школе про войну
--А я детки в войну раненого комиссара- коммуниста
на себе через линию фронта перетащил.
--Вас наверное наградили?
--Конечно,дали целых 30 рейхсмарок...
А це по якому??
- Десь го зловив?
- Туй на путьови.
- А се наш сепаратист вадь мацкальський?
- Фрас го знає. Йшов на машині. Я го остановив і зазвідав-ім, ди йде. Вун ми каже, ош у «магазин». Се се бовт по їхньому. Я вже сякий ош відпустити, або позераву - висить у машині лєнточка, ги сто жУків у шорі! Но то я го утяг із машини і положив на землю. Никай, там лежить. А пак знайшов-ім у багажнику автомат. Думаву, ош се се мацкаль.
- Може узвідати, де суть го цімбори?
- Мож. Айбо вун нич української не розуміє. Я пробував. Вун лем на ня упозерався ги баран на нові ворота. Нич української не розуміє.
- Йдеме. Я попробую.
- Добридинь! Як ся маєш? Не тисне шнурок на руки?
- Что?
- Дораз тя **** та бде ти і «что» і «как». Як ся пишеш?
- Пішеш?
- Айно! Фамілія, ім'я, по батькови. Удкідь-ісь?
- Іванов Іван Івановіч
- Не миригуй ня, бо точно тя дораз ****. Маєш метрику даяку?
- Что?
(чути звук удару у вухо)
- Я тя придупреждав, ош не миригуй ня. Метрика є? Паспорт по вашому. Утлевел. Аусвайс. Пітьо, як бде по англицьки паспорт?
(Пітьо помагає)
- Па-ас-с-спо-орт
- Дякуву.
(До сепаратиста)
- Ду ю спікінглиш? Ху із он дьюті тудей! Паспорт маєш? Паспорт!
- Да. Вот в карманє.
- Так. Іванов Іван Іванович. Не надурив. Зря-м тя у вухо ввалив-ім. Но вибач. Малинько-м нись миригований-ім. Айбо паспорт мацкальський, ге?
- Что?
(чути звук удару у друге вухо)
- Пувів-ім ти, ош не чтокай. Кажу, ош паспорт мацкальський. Як ісь-ся туй оказав?
- Оказав?
- Айно, оказав. Прописаний-ісь у Ростови, а йдеш із лєнточков і автоматом у Україні. Лем не кажи ми, ош ся заблудив.
- Заблудив?
- Ти што, дЕбіл єден? Не розумієш української, то бдеме по русскі. Звідаву, ош КАК ти ся туй оказав? ПРІЄХАЛ, звідаву, як, до фраса?
- Чєво???
(чути черговий удар у вухо)…
Щоб мацкальські солдафони не получали у вухо - пропоную їм вивчити наступні запитання, які бде ставити їм закарпатська файта у зоні АТО:
Як ся пишеш? - Фамилия, имя, отчество?
Де йдеш, до фраса? - куда вас черти нєсут?
Маєш метрику даяку? - У Вас есть какие-то документы, которыє удостоверяют вашу личность?
Де суть твої цімбОри? - В каком квадрате находится группа Ваших войск?
Кулько вас туй? - Каково количество вашей группы?
Ти дЕбіл єден? - Мне кажется, вы не поняли сути моего вопроса.
Не миригуй ня - Ваши вопросы очень похожи на желание затянуть время или обмануть меня. Это не может не злить. Особенно на фоне всеобщей нервозности в зоне АТО.
Дораз тя **** - Вы вынуждаете меня применить к вам методы физического воздействия. Это претит моему мировоззрению, но Вы не оставляете мне других вариантов получения необходимой нам информации с Вашей с
До речі - саме Лемки вважають себе нащадками Русинів.
чи вони залишили скелет на стежці, як в "острові скарбів", дороговказ куди здаватися, замість компаса.
Є до речі ще прекрасні кадри як наші "штурмують" позиції використовуючи дрони. Насправді займають майже без спротиву позиції на яких русня від дронів просто вмерла:
https://twitter.com/666_mancer/status/1676119995384836097
Чи ось ці: https://www.youtube.com/watch?v=srOOhAJr9Rk но вони не такі ефектні хоч і більш повні.
Є звичайно також кадри як наші наступали без дронів бо немає і нато так не вчить бо не вміє, не знає що таке ******* війна. Кадри ці з горою 300 та парою 200, но їх я викладати не буду. Хоча впевнений саме такий наступ вважають правильним: безліч фанатів фрази що без втрат воювати не можна, безліч фанатів танків, безліч фанатів старої зброї, старих тактик чи старих стратегій...
Браві кіношні успішні кавалерійські штурми, які ви так любите дивитись у тіктоках, і де такий набір якостей, в теорії, може стати в нагоді - здебільшого закінчуються розй#бом "кавалеристів" вхлам. Дев'ять з десяти відосиків таких штурмів ви не бачите, бо нема кому гоупрошку з сіряка дістати, щоб вас контентом розважити.
Так ось, з галопуючим розвитком ******** китайських технологій, ефективний воїн сьогодні антропометрично може відповідати середньостатистичному напівпрофесійному геймеру. Бо щоб працювати з ФПВ-камікадзе - біцуха не потрібна. Потрібні мізки, дрібна моторика та розвинена рука-око-координація.
А при належному скілові, майже кожен виліт ФПВ може закінчуватись максимально харошимі руськімі.
Здавалося б, ось воно - борт можна купити за $500, бюатарея коштує копійки, окуляри-джойстики-ретрики купуються один раз та служать довго, якщо не будуть фізично знищені. БК ми навчились робити з гімна та палок. Шкіл, що готують пілотів - купа. Самих пілотів, що можуть навчити, за наявності політичної волі, нових літак-убівак - достатньо.
Але ніт.
Ми продовжуємо бити себе п'ятою в груди та розповідати, що нам, кров з носу, необхідні Леопарди з Абрамсами. При тому, що китайська п'ятсотдоларова іграшка той самий Леопард, що коштує від 7 до 10 мільйонів американопрезидентів, може не напружуючись вивести з ладу. Ми не хапаємось за можливість удешевити нашу війноньку та зробити нашу найвищу національну цінність - життя людини - більш захищеною.
Системно над цією темою працюють тільки на рівні бригад, підрозділів та фондів. Закуповують ті самі дрони переважно волонтери та самі військові. Джерело: "
Тому у цій статті як і в своєму баченні технології та іншого я не сумніваюсь. Хоча в твіттері 🙈 та інші псевдоексперти півнячого кутка цей пост на Цензорі від військового висміювали. Тим не менш я вірю що з часом це дійде навіть до останнього біомусора, бо тих до кого не дійде таке елементарне - вб'є реальність.