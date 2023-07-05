УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12780 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
13 666 14

"Марс, я - Федька! Мы живы, бл#дь!" - "Красавчик! Но ты сильно не радуйся", - переговори окупантів після обстрілу позицій армії РФ поблизу Бахмуту. ВIДЕО

Українські артилеристи завдали точного удару по одній із позицій російських окупантів із 4-ї ОМСБр 2-го армійського корпусу окупаційних військ РФ на Донбасі поблизу Бахмуту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, одному з окупантів вдалося вижити і фрагмент його переговорів по радіо з іншим окупантом опублікований у соцмережах.

"Марс, я Федька! Мы живы, бл#дь!" - "Красавчик! Но ты сильно не радуйся", - йдеться у діалозі загарбників.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тіла ліквідованих окупантів на захопленій ворожій позиції поблизу Бахмуту. ВIДЕО

Автор: 

Бахмут (1562)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+20
Це ненадовго орк. Готуй мішок.
показати весь коментар
05.07.2023 14:19 Відповісти
+10
... а то умрешь от радости...
показати весь коментар
05.07.2023 14:20 Відповісти
+8
Поки що живі , кацап ти драний, але скоро підеш , су@ а ,
до пекла в мішку , якщо не зʼїдять собаки 😡
показати весь коментар
05.07.2023 14:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це ненадовго орк. Готуй мішок.
показати весь коментар
05.07.2023 14:19 Відповісти
... а то умрешь от радости...
показати весь коментар
05.07.2023 14:20 Відповісти
І от що мені робити, якщо наші їх йо.#ули, і це лайк, а що ті тимчасово ще живі - це точно не лайк?
показати весь коментар
05.07.2023 14:26 Відповісти
Поки що живі , кацап ти драний, але скоро підеш , су@ а ,
до пекла в мішку , якщо не зʼїдять собаки 😡
показати весь коментар
05.07.2023 14:28 Відповісти
Фєдька: - Марс , я Фєдька! Ми живи бл9дь!
Марс: - Красавчік, ти сільно нє радуйся..... Всєравно ти мясо смертнік- скоро здохнєш за шизонутого нелюдя *****.
показати весь коментар
05.07.2023 14:29 Відповісти
Марс, я - Федька!
показати весь коментар
05.07.2023 14:30 Відповісти
Хюстон,Хюстон--у нас проблєми
показати весь коментар
05.07.2023 14:32 Відповісти
Я надеюсь живы но не на долго.
показати весь коментар
05.07.2023 14:37 Відповісти
Орки - не люди! Они с Марса!
показати весь коментар
05.07.2023 14:49 Відповісти
Виявляється на кацапії є місто Орськ
показати весь коментар
05.07.2023 14:52 Відповісти
Кацапи-це таракани. Тут треба комплексний підхід з застосуванням хімікатів та мілка по плінтусу.)
показати весь коментар
05.07.2023 15:00 Відповісти
Альо,єто Мітька позивной Фєдька!Я ішо живой!
Мля,а єто марс,я ужо отчітался што тєбя шльопнулі!Чьо дєлать-та?Давай штоба нє портіть атчьотнасть пашлю ка я тєбє парочку мін.А?Чьо?Ну вот,а он радовалсі...
показати весь коментар
05.07.2023 17:24 Відповісти
Ты не федька, ты грязная паршивая свинья. Это надо ж так загадить всё вокруг.. Где жрут, там и срут, животные 😬
показати весь коментар
05.07.2023 19:58 Відповісти
Живы бл.дь? Почему?!
показати весь коментар
05.07.2023 23:32 Відповісти
 
 