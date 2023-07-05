"Марс, я - Федька! Мы живы, бл#дь!" - "Красавчик! Но ты сильно не радуйся", - переговори окупантів після обстрілу позицій армії РФ поблизу Бахмуту. ВIДЕО

Українські артилеристи завдали точного удару по одній із позицій російських окупантів із 4-ї ОМСБр 2-го армійського корпусу окупаційних військ РФ на Донбасі поблизу Бахмуту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, одному з окупантів вдалося вижити і фрагмент його переговорів по радіо з іншим окупантом опублікований у соцмережах.

"Марс, я Федька! Мы живы, бл#дь!" - "Красавчик! Но ты сильно не радуйся", - йдеться у діалозі загарбників.

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