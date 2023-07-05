"Марс, я - Федька! Мы живы, бл#дь!" - "Красавчик! Но ты сильно не радуйся", - переговори окупантів після обстрілу позицій армії РФ поблизу Бахмуту. ВIДЕО
Українські артилеристи завдали точного удару по одній із позицій російських окупантів із 4-ї ОМСБр 2-го армійського корпусу окупаційних військ РФ на Донбасі поблизу Бахмуту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, одному з окупантів вдалося вижити і фрагмент його переговорів по радіо з іншим окупантом опублікований у соцмережах.
"Марс, я Федька! Мы живы, бл#дь!" - "Красавчик! Но ты сильно не радуйся", - йдеться у діалозі загарбників.
Топ коментарі
+20 Анатолий Воробей #479779
показати весь коментар05.07.2023 14:19 Відповісти Посилання
+10 Тонка червона лінія
показати весь коментар05.07.2023 14:20 Відповісти Посилання
+8 Amber
показати весь коментар05.07.2023 14:28 Відповісти Посилання
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до пекла в мішку , якщо не зʼїдять собаки 😡
Марс: - Красавчік, ти сільно нє радуйся..... Всєравно ти
мясосмертнік- скоро здохнєш за шизонутого нелюдя *****.
Мля,а єто марс,я ужо отчітался што тєбя шльопнулі!Чьо дєлать-та?Давай штоба нє портіть атчьотнасть пашлю ка я тєбє парочку мін.А?Чьо?Ну вот,а он радовалсі...