В окупованій Ясинуватій на Донеччині пролунали вибухи: У мережі пишуть про влучання в районі залізниці. ВIДЕО
У тимчасово окупованій Ясинуватій пролунали вибухи.
Як передає Цензор.НЕТ, відео оприлюднив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Місцеві пабліки повідомляють, що вибухи пролунали в районі залізниці.
Топ коментарі
+13 Яр Холодний
показати весь коментар05.07.2023 15:04 Відповісти Посилання
+9 untrollable
показати весь коментар05.07.2023 15:11 Відповісти Посилання
+8 Bob Fayn
показати весь коментар05.07.2023 15:00 Відповісти Посилання
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Нарешті "донбасіти" відчули що таке "Хахлы дамбят БамбасС!"
вчора на цензорі під вечір було про це
Алё, ватаны, ещё вводить или так нормально будет?