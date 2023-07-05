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В окупованій Ясинуватій на Донеччині пролунали вибухи: У мережі пишуть про влучання в районі залізниці. ВIДЕО

У тимчасово окупованій Ясинуватій пролунали вибухи.

Як передає Цензор.НЕТ, відео оприлюднив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Місцеві пабліки повідомляють, що вибухи пролунали в районі залізниці.

Також дивіться: На Донеччині бійці ЗСУ знищили три ворожі гаубиці та САУ. ВIДЕО

Автор: 

Донецька область (8816)


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Топ коментарі
+13
А чого мовчать про Макіївку? Кацапи там розмістили склад ракет "Граду" проямо в "пентагоні" з дев"ятиповерхівок житлових Так ракети стартували і дірявили ті будівлі як масло! Таке "епічне" відео було!
Нарешті "донбасіти" відчули що таке "Хахлы дамбят БамбасС!"
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05.07.2023 15:04 Відповісти
+9
https://twitter.com/Tendar/status/1676503590268026883 відео, якшо шо
вчора на цензорі під вечір було про це
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05.07.2023 15:11 Відповісти
+8
восємь лєт
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05.07.2023 15:00 Відповісти
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Домбят?
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05.07.2023 14:59 Відповісти
восємь лєт
показати весь коментар
05.07.2023 15:00 Відповісти
А чого мовчать про Макіївку? Кацапи там розмістили склад ракет "Граду" проямо в "пентагоні" з дев"ятиповерхівок житлових Так ракети стартували і дірявили ті будівлі як масло! Таке "епічне" відео було!
Нарешті "донбасіти" відчули що таке "Хахлы дамбят БамбасС!"
показати весь коментар
05.07.2023 15:04 Відповісти
https://twitter.com/Tendar/status/1676503590268026883 відео, якшо шо
вчора на цензорі під вечір було про це
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05.07.2023 15:11 Відповісти
Значить я пропустив! Вчора відносно рано спать ліг
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05.07.2023 15:23 Відповісти
Эпическая удача ЗСУ!
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05.07.2023 16:03 Відповісти
Ні щось не чути воні
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05.07.2023 15:23 Відповісти
Щось не бачу мітингів "ПУТЄНВВЄДИВОЙСКА".
Алё, ватаны, ещё вводить или так нормально будет?
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05.07.2023 15:11 Відповісти
Їм вже не до мітінгов-нада карміть сємю, работа за амбарам
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05.07.2023 15:22 Відповісти
Трущоби-нагадує Бангладеш😕
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05.07.2023 15:20 Відповісти
Це промзона навколо залізниці. Само містечко затишне та досить комфортне.
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05.07.2023 18:52 Відповісти
Не ясиноватая я!!!
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05.07.2023 15:55 Відповісти
 
 