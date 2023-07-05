Окупант про завдання свого підрозділу на окупованій частині Херсонщини: "Контролируем алко-, наркотрафик, работаем по "ждунам" и диверсантам". ВIДЕО

Російський окупант в інтерв’ю російським пропагандистам заявив, що його підрозділ контролює алко-, наркотрафік на окупованих територіях Херсонщини.

Про це пише на своїй сторінці у соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов та публікує короткий відеозапис із зізнанням загарбника.

"За 30 секунд інтерв'ю рашапропаганді окупант зізнався, що "батальйон Маргелова" кришує алко- та наркотрафік на окупованій Херсонщині, переслідує проукраїнських місцевих жителів (за його словами їх дуже багато) та скаржиться, що регулярно отримують від українських диверсантів у районі Антонівського мосту. Хоча стоп! Адже Сальдо стверджує, що там немає нікого?", - пише Бутусов у коментарі.

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