Окупант про завдання свого підрозділу на окупованій частині Херсонщини: "Контролируем алко-, наркотрафик, работаем по "ждунам" и диверсантам". ВIДЕО
Російський окупант в інтерв’ю російським пропагандистам заявив, що його підрозділ контролює алко-, наркотрафік на окупованих територіях Херсонщини.
Про це пише на своїй сторінці у соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов та публікує короткий відеозапис із зізнанням загарбника.
"За 30 секунд інтерв'ю рашапропаганді окупант зізнався, що "батальйон Маргелова" кришує алко- та наркотрафік на окупованій Херсонщині, переслідує проукраїнських місцевих жителів (за його словами їх дуже багато) та скаржиться, що регулярно отримують від українських диверсантів у районі Антонівського мосту. Хоча стоп! Адже Сальдо стверджує, що там немає нікого?", - пише Бутусов у коментарі.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
По сообщениям СМИ, украинские военные выбили российские войска из Клещеевки, прорвав южный фланг РФ под Бахмутом.
Издание https://donpress.com/news/05-07-2023-boec-vsu-rasskazal-o-prodvizhenii-v-rayone-klescheevki-v-rayone-bakhmuta donpress.com сообщило об этом со ссылкой на данные бойцов ВСУ с Бахмутского направления.
Как написало в своем ТГ-канале «Бахмутский» украинский военный, «ребята выбили россиян из опорного пункта в Клещеевке».
«Заняли позиции в районе пруда, далее район Крепости. В районе Берховки ребятам немного сложно продвигаться, оккупантов подвезли, так что это вопрос времени».
Российские военкоры также сообщают об оставлении оккупантами Клещеевки под Бахмутом, отмечая тяжелую потерю для ВС РФ, передает https://www.dialog.ua/war/276870_1688546598 dialog.ua .
Российские пропагандисты в панике заявляют о критической ситуации в окрестностях Бахмута, где https://charter97.org/ru/news/2023/7/5/554580/ ВСУ ведут мощное контрнаступление .
Российский военкор телеканала «Россия 24» Александр Сладков в своем Telegram-канале сообщил, что российские военные сбежали из Клещеевки, бросив свои позиции.
Теперь населенный пункт к югу от Бахмута занят украинскими военными, которые взяли его под огневой контроль с южных высот.
По словам Сладкова, российские военные проигрывают сражение из-за дефицита боеприпасов и уже вскоре могут потерять контроль над самим Бахмутом.
Украинские СМИ отмечают, что Сладков является пропагандистом, который тесно сотрудничает с руководством Министерства обороны РФ и свои сообщения старается строить так, чтобы не обидеть руководство ведомства и лично Шойгу, однако в его заявлении явно прослеживается паника и реальная оценка ситуации на фронте.
Ранее стало известно, что российские оккупанты выбиты из леса под Клещеевкой.
Об этом сообщил боец 24-й бригады ВСУ «Айдар» под позывным «Осман».
«Клещеевский лес наш», - написал военнослужащий. Позже он уточнил, что россияне пытались отбить потерянные позиции, но не смогли. Более того, в ходе боев на этом участке ВС РФ понесли тяжелейшие потери.
Ніштяк, кароч!