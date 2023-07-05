Чорна ніч бійця 63-ї ОМБр Грея: ящик гранат і двобій на ножах. ВIДЕО

Український воїн з позивним Грей із 63-ї ОМБр розповів про один із боїв з російськими окупантами, що відбувся у січні 2023 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, зимової ночі Грей з напарником чатували на позиції, спостерігаючи за ворогом, що окопався за кількасот метрів від позиції українських бійці.

"Хлопець молодий, із суміжників почув хруст, каже: "Глянь. Шось хрусноло. Я подивився через теплак і мандраж мене взяв - 5-6 орків метрів на 50 підійшло. Це реально було страшно. Пірнув в окоп. Трохи заспокоївся й кажу хлопцю: "Я кидаю зараз ефку - гранату, а ти починаєш стріляти. Потім ще одну гранату кидаю і починаю я стріляти. Отак і розпочався бій... З бліндажа вискочив Циган - ще один наш, і відкрив вогонь на ураження. Орки не витримали і відкотилися... Розізлили вони мене і я почав кричати навздогін: "Куди! Чого тікаєте?! Через п'ять-шість хвилин друга хвиля. Хлопці з бліндажа не могли висунутися - обстріл був. Протягом години ми, практично удвох - за підтримки хлопців з флангів, утримували основну позицію. Потім підсунулися хлопці з бліндажа і, відповідно, стало легше... Наступ тривав із години ночі до сьомої ранку".

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