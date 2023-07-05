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Чорна ніч бійця 63-ї ОМБр Грея: ящик гранат і двобій на ножах. ВIДЕО

Український воїн з позивним Грей із 63-ї ОМБр розповів про один із боїв з російськими окупантами, що відбувся у січні 2023 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, зимової ночі Грей з напарником чатували на позиції, спостерігаючи за ворогом, що окопався за кількасот метрів від позиції українських бійці.

"Хлопець молодий, із суміжників почув хруст, каже: "Глянь. Шось хрусноло. Я подивився через теплак і мандраж мене взяв - 5-6 орків метрів на 50 підійшло. Це реально було страшно. Пірнув в окоп. Трохи заспокоївся й кажу хлопцю: "Я кидаю зараз ефку - гранату, а ти починаєш стріляти. Потім ще одну гранату кидаю і починаю я стріляти. Отак і розпочався бій... З бліндажа вискочив Циган - ще один наш, і відкрив вогонь на ураження. Орки не витримали і відкотилися... Розізлили вони мене і я почав кричати навздогін: "Куди! Чого тікаєте?! Через п'ять-шість хвилин друга хвиля. Хлопці з бліндажа не могли висунутися - обстріл був. Протягом години ми, практично удвох - за підтримки хлопців з флангів, утримували основну позицію. Потім підсунулися хлопці з бліндажа і, відповідно, стало легше... Наступ тривав із години ночі до сьомої ранку". 

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Автор: 

армія рф (17842) атака (368) бойові дії (4079) 63 ОМБр (107)


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05.07.2023 16:12 Відповісти
Дякую за мужність. Дякую, що вижили в тому важкому бою! Всім вам, Воїни, Грей, Циган, інші хлопці, низький уклін!!! Пишаємося вами!❤️
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05.07.2023 16:26 Відповісти
Не кожний може так спокійно казати про побачене і пережите.
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05.07.2023 16:45 Відповісти
как прекрасно в этой новости - нет кацапских ********** и троллей...!!!
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05.07.2023 17:13 Відповісти
Слава Героям ЗСУ!
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05.07.2023 17:36 Відповісти
Головне спокій і збереження вояків.Слава Україні! Героям Слава!
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05.07.2023 19:02 Відповісти
God bless you!
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05.07.2023 19:12 Відповісти
Слава Солдатам Великой Ukrainy ..Смерть тварям с болот мацковии
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06.07.2023 08:31 Відповісти
 
 