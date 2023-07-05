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Новини Відео Війна
20 031 37

Бійці 47-ї ОМБр знищили новітній ворожий танк Т-90М "Прорив" на запорізькому напрямку. ВIДЕО

Українські воїни із 47-ї механізованої бригади "Магура" високоточним снарядом із самохідної гаубиці М109А6 "Паладін" знищили новітній російський Т-90М "Прорив" на запорізькому напрямку.

Відеозапис враження російської бронемашини опублікував на своєму телеграм-каналі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"155 мм самохідна гаубиця М109А6 Паладін 47-ї механізованої бригади "Магура" високоточним снарядом знищила новітній російський Т-90М "Прорив" на запорізькому напрямку. З ураженого танку врятувався тільки один поранений член екіпажу, двоє інших залишились та згоріли разом з танком. Експортна вартість Т-90М сягає до 4,5 млн. доларів", - пише у коментарі Бутусов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Контрнаступ на Запоріжжі: воїни 47-ї ОМБр "Маґура" показали, як воюють на американських M2 Bradley. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

танк (2087) знищення (7578) Бутусов Юрій (3617) 47 окрема механізована бригада (272)


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Топ коментарі
+20
так понял кацап пополз за пивом
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05.07.2023 16:07 Відповісти
+16
Жарєний бурят-как я рад...
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05.07.2023 16:11 Відповісти
+15
"Прорыв" прямо-таки прорвало.
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05.07.2023 16:17 Відповісти
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так понял кацап пополз за пивом
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05.07.2023 16:07 Відповісти
За кротовухою.
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05.07.2023 16:09 Відповісти
За Мистером Сидром)))
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05.07.2023 16:32 Відповісти
а я поняв що він не поповз за пивом а поплив
бо всі рухи орка нагадали заплив проти течії
лиш дуже повільні рухи
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05.07.2023 23:13 Відповісти
Вспомнил как мама плавать учила - работай ножками, сынок, ножками 😁
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05.07.2023 16:08 Відповісти
То він в землю вирішив відразу прикопатись, щоб нам меньше роботи було )
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05.07.2023 17:36 Відповісти
Снайпер с 155 калибром. Это реально круто
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05.07.2023 16:10 Відповісти
Жарєний бурят-как я рад...
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05.07.2023 16:11 Відповісти
Ага. Ток куда он полз?))
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05.07.2023 16:23 Відповісти
В саме пекло. https://t.me/zsuwar/33961 ось, я так розумію, відео влучання та як цей орк вилазив. Після такого неможливо вижити
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06.07.2023 01:13 Відповісти
Ох и танкисты у кацапов: то - нудист, то эпилептик.....
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05.07.2023 16:16 Відповісти
крута работа, красавчики
храни и помогай вам Бог
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05.07.2023 16:17 Відповісти
"Прорыв" прямо-таки прорвало.
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05.07.2023 16:17 Відповісти
Маркус дуже хвалить артилеристів своєї бригади.
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05.07.2023 16:38 Відповісти
Не знаю як там піскун, а місцеві коментатори що критикували 47 та Маркуса, скуштували ***
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05.07.2023 17:21 Відповісти
Судячи зі швидкості його "врятування", воно ще може пожаліти що не подохло.
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05.07.2023 16:24 Відповісти
виліз один підарас й гребе ластами.... мабуть думає, що в басейні...
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05.07.2023 16:27 Відповісти
так это перекрашенный т55
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05.07.2023 16:28 Відповісти
https://t.me/news_nn95/15021 В Ясиноватой взрывы: логистический хаб армии РФ взлетел на воздух
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05.07.2023 16:32 Відповісти
Танк т-90 "Подрыв" выиграл свой BONUS или SMArt 155.
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05.07.2023 16:37 Відповісти
За цим, орки московські, і вдерлися до Мирної України!!!
Результат, не забарився! Мальчік у труселях, по дорозі повз!
Усе, як і просили орки!! Можем повторити!
Слава Україні!
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05.07.2023 16:40 Відповісти
Не знаю, як кому, а мені сподобалось дивитись не, як горить так, а, як барахтається орко-танкіст.
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05.07.2023 17:07 Відповісти
"Заплыв" от "Прорыва"
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05.07.2023 17:11 Відповісти
а где тролли в этой новости - это им не нравится **********...!!!
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05.07.2023 17:15 Відповісти
цікавить де всі пдраси
MrStepanov
Mack13
ВипадковоЗазирнув
NikaNiko
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05.07.2023 17:16 Відповісти
LuluHulu
Энди Мир
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05.07.2023 17:17 Відповісти
Обтєкають
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05.07.2023 17:23 Відповісти
Форрест Гамп:Ремейк від ЗСУ.
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05.07.2023 18:17 Відповісти
а рикошет где..это 20 лвл в картохе и 10 в арморед он как меркава космотанк
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05.07.2023 19:04 Відповісти
Гори, гори ясно, чтобы не погасло.
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05.07.2023 19:08 Відповісти
плавать вчиться, брасом )) по класиці. сказали, шо тільки плавать навчиться, так воду й наллють. в воронку від танчика )
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05.07.2023 19:17 Відповісти
И тут Ваня понял, что быть танкистом ему больше не нравится.
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05.07.2023 22:28 Відповісти
Про "врятувався" це дуже оптимістично
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05.07.2023 23:04 Відповісти
так їм і треба
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05.07.2023 23:06 Відповісти
В западных изданиях уже пишут, что у Украины свои танки есть, очень быстрые и по воздушным целям хорошо попадают, имея в виду Т-84 Оплот. Вы понимаете, к чему идет? Это к тому, что б не давать нам танки и самолеты, то есть зажать попросту. Ну какой с танков (в т.ч. с Т-84) борец с воздушными целями? Авиация плешивого расстреливает наши Леопарды, как в тире, им в противовес нужна более современная авиация, а совсем не Т-84.
Вообще правильный путь - нейтрализация бункерного, ведь в элите рф полно людей, которые хотят его сместить и поставить соответствующего времени президента, а не сваренного на каше Второй мировой маразматика. Этот ресурс необходимо использовать.

Источник: https://www.msn.com/en-us/news/world/meet-the-t-84-ukraine-has-its-own-tank-to-fight-russia/ar-AA1du6DP?ocid=msedgntp&cvid=640496b36d9e439984917e92893a1c3d&ei=11 Meet the T-84: Ukraine Has Its Own Tank to Fight Russia (msn.com)
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06.07.2023 12:10 Відповісти
Якийсь хробак повзе біля танку
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08.07.2023 14:22 Відповісти
 
 