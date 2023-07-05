Бійці 47-ї ОМБр знищили новітній ворожий танк Т-90М "Прорив" на запорізькому напрямку. ВIДЕО

Українські воїни із 47-ї механізованої бригади "Магура" високоточним снарядом із самохідної гаубиці М109А6 "Паладін" знищили новітній російський Т-90М "Прорив" на запорізькому напрямку.

Відеозапис враження російської бронемашини опублікував на своєму телеграм-каналі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"155 мм самохідна гаубиця М109А6 Паладін 47-ї механізованої бригади "Магура" високоточним снарядом знищила новітній російський Т-90М "Прорив" на запорізькому напрямку. З ураженого танку врятувався тільки один поранений член екіпажу, двоє інших залишились та згоріли разом з танком. Експортна вартість Т-90М сягає до 4,5 млн. доларів", - пише у коментарі Бутусов.

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