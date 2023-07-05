Боєць 67-ої ОМБр Бандура: "Я знав, що росіяни нападуть, тому з друзями готувався до війни". ВIДЕО

Сергій Бандура майже десять років жив і працював у Данії. Проте забезпечене життя в Європі - не стало стимулом, щоб залишитися там. Стимулом для Сергія стала боротьба України за свою незалежність і його побратими, які з 2014 року, боронять нашу країну від російських окупантів.

Вранці 24 лютого 2022 року, Сергій відправився з друзями захищати Київ. Зараз Сергій воює на Донеччині. Про службу в ЗСУ та бої з російськими окупантами український воїн розповів в ексклюзивному інтерв'ю кореспонденту Цензор.НЕТ Михайлу Ухману.

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