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Новини Відео Війна
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Боєць 67-ої ОМБр Бандура: "Я знав, що росіяни нападуть, тому з друзями готувався до війни". ВIДЕО

Сергій Бандура майже десять років жив і працював у Данії. Проте забезпечене життя в Європі - не стало стимулом, щоб залишитися там. Стимулом для Сергія стала боротьба України за свою незалежність і його побратими, які з 2014 року, боронять нашу країну від російських окупантів.

Вранці 24 лютого 2022 року, Сергій відправився з друзями захищати Київ. Зараз Сергій воює на Донеччині. Про службу в ЗСУ та бої з російськими окупантами український воїн розповів в ексклюзивному інтерв'ю кореспонденту Цензор.НЕТ Михайлу Ухману.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Доганяли колони, наводили нашу артилерію", - боєць ЗСУ Анатолій про роботу свого підрозділу на Херсонщині у перші дні війни. ВIДЕО

Автор: 

Ухман Михайло (237) 67 ОМБр (20)


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Топ коментарі
+9
что же ты Сережа зеленскому и данилову об этом не сказал? слава ЗСУ, слава достойным людям УКРАИНЫ!
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05.07.2023 16:27 Відповісти
+9
Та він все знав. Але Оман, це святе. Відпрацював по-повної, *****
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05.07.2023 16:34 Відповісти
+8
І ти Сергію знав,і розвідки Заходу знали,і ще багато людей знали (навіть такий старий лузер,як я знав)....а от картавий шуткарь,геніяльні полководці,геніяльні развєдчікі-спєцназовци типу Буданова...не знали!! І що тепер робити? Не віддавати ж геніяльних наполеонів під суд...
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05.07.2023 16:35 Відповісти
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что же ты Сережа зеленскому и данилову об этом не сказал? слава ЗСУ, слава достойным людям УКРАИНЫ!
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05.07.2023 16:27 Відповісти
Та він все знав. Але Оман, це святе. Відпрацював по-повної, *****
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05.07.2023 16:34 Відповісти
Та де відпрацював! Там за ним ще ''боржок'' висить , який ЗСУ не дає повернути.
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05.07.2023 16:43 Відповісти
Лично зеленскоиу &баканову , Ермаку , Демченко, Буданову ……… ГОВОРИЛИ ЛУЧШИЕ РАЗВЕДКИ МИРА , НО У НИХ ЗАДАЧА , ДОБИТЬ УКРАИНУ изнутри ! « СПАСИБО «ВСЕМ ГНИДАМ , голосовавшим за ТРОЯНСКИХ КОНЕЙ «
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05.07.2023 16:51 Відповісти
І ти Сергію знав,і розвідки Заходу знали,і ще багато людей знали (навіть такий старий лузер,як я знав)....а от картавий шуткарь,геніяльні полководці,геніяльні развєдчікі-спєцназовци типу Буданова...не знали!! І що тепер робити? Не віддавати ж геніяльних наполеонів під суд...
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05.07.2023 16:35 Відповісти
Ну так під суд не треба віддавати! Краще кинути в клітку до голодних левів. Сподіваюся тваринки не отруяться.
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05.07.2023 16:45 Відповісти
А треба всіх їх повісити , суди всі під ПОРТНОВИМ і рашистьськими. ПРИХВЛСТНЯМИ
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05.07.2023 16:53 Відповісти
нащо труїти такою поганню невинних левів? тут інша проблема: 73% наших співвітчизників вважають цю погань алєксандрами македонськими,як мінімум. І ні Буча,Ізюм,Маріуполь,купа безвменних могильників з тілами співвітчизників....цю зграю зе-бабуїнів не здатні чомусь навчить....
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05.07.2023 16:49 Відповісти
+до 73%🦠🐑🐏 членограйних фанів 15 ригівских совкодрочерів = 88% ЗОМБІ , як на паРАШЦІ !
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05.07.2023 16:56 Відповісти
яка світла людина! Дякую Тобі Сергію !!!
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05.07.2023 21:33 Відповісти
 
 