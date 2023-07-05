Сирський показав штурм позицій росіян на північних підступах до Бахмуту: Відбито низку територій і знищено значну кількість окупантів. ВIДЕО
Сили оборони мають успіхи на Бахмутському напрямку.
Про це повідомив у телеграм-каналі командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.
"Штурмові підрозділи 10-ї бригади "Едельвейс" штурмують позиції росіян на північних підступах до Бахмуту. Було відбито низку територій і знищено значну кількість живої сили ворога. Слава українським воїнам", - зазначив він та опублікував відео бойової роботи 10-ї бригади "Едельвейс".
Топ коментарі
+12 Bob Fayn
показати весь коментар05.07.2023 16:53 Відповісти Посилання
+10 Oleksii Pilevych #551217
показати весь коментар05.07.2023 17:00 Відповісти Посилання
+9 Андрій Саган
показати весь коментар05.07.2023 16:57 Відповісти Посилання
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