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Новини Відео
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Сирський показав штурм позицій росіян на північних підступах до Бахмуту: Відбито низку територій і знищено значну кількість окупантів. ВIДЕО

Сили оборони мають успіхи на Бахмутському напрямку.

Про це повідомив у телеграм-каналі командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

"Штурмові підрозділи 10-ї бригади "Едельвейс" штурмують позиції росіян на північних підступах до Бахмуту. Було відбито низку територій і знищено значну кількість живої сили ворога. Слава українським воїнам", - зазначив він та опублікував відео бойової роботи 10-ї бригади "Едельвейс".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під Бахмутом є успіхи у просуванні. Якщо динаміка збережеться, місто буде звільнене, - розвідка

Автор: 

Бахмут (1562) Сирський Олександр (646)


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Топ коментарі
+12
"Едельвейс"
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05.07.2023 16:53 Відповісти
+10
Слава Захисникам України-Героям Слава!
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05.07.2023 17:00 Відповісти
+9
Шо,знову зрада? Звідки ви беретеся,що у вас в голові? І що саме інтересно тотальна зрада почалася з 2014 року, з моменту початку гібридної війни проти України, пуйло бабла на ботів не жаліє, працюють круглодобово
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05.07.2023 16:57 Відповісти
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Шось, коли керував під Дебальцево, такого не показував. Залужного, мабуть не було?
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05.07.2023 16:45 Відповісти
Шо,знову зрада? Звідки ви беретеся,що у вас в голові? І що саме інтересно тотальна зрада почалася з 2014 року, з моменту початку гібридної війни проти України, пуйло бабла на ботів не жаліє, працюють круглодобово
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05.07.2023 16:57 Відповісти
Андрію. Той висер ще Богдана Хмельницького згадає.
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05.07.2023 17:08 Відповісти
Потрібно напалмом.
Червів-паразитів гуманно випалювати...
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05.07.2023 16:50 Відповісти
Звернув увагу на воронки від арти... в полосу 20 метрів вкладають наші снайпери!
Це свідчить про максимальні втрати серед орків перед штурмом піхоти...
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05.07.2023 16:53 Відповісти
"Едельвейс"
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05.07.2023 16:53 Відповісти
Легендарна і непереможна 10 з Прикарпаття ! Героям тричі слава, слава, слава !!! Хай живуть "Едельвейсам" !
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05.07.2023 17:12 Відповісти
Слава Захисникам України-Героям Слава!
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05.07.2023 17:00 Відповісти
Щось забагато в ЗМІ цього генерала. Повага приходить через перемоги,а не через "свііння " в змі. Слава нашим воїам, які "виправляють" помилки інших Слава ЗСУ!!!
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05.07.2023 17:15 Відповісти
ну, єврей же... свої люди...
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05.07.2023 18:30 Відповісти
ЦЕ ПОТУЖНО. Пишаюсь
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05.07.2023 17:16 Відповісти
Москалоті Смерть, Смерть, Смерть!
Героям Слава!
Україна понад усе!
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05.07.2023 17:17 Відповісти
вновь троллей казломордых нет - ну что за новость...?
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05.07.2023 17:18 Відповісти
Мабуть тому, що пригожинську ботоферму розігнали.
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05.07.2023 18:06 Відповісти
ты это утверждаешь...?
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05.07.2023 19:00 Відповісти
Очень жду от ВСУ успехов. Когда ху\йло начнет получать доклады о потере того и того, он начнет вышвыривать генералов. Назначит новых и потребует исправить провалы предыдущих. Когда новые вновь все завалят, он вышвырнет и их и снова назначит новых, до очередного провала. И подобная "ротация" будет только усугублять проблемы ху\йла.
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05.07.2023 17:52 Відповісти
Мало того , эти кацапо-****** на нашей земле , так их нужно выкуривать как пауков с норы..
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05.07.2023 18:20 Відповісти
 
 