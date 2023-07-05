Сирський показав штурм позицій росіян на північних підступах до Бахмуту: Відбито низку територій і знищено значну кількість окупантів. ВIДЕО

Сили оборони мають успіхи на Бахмутському напрямку.

Про це повідомив у телеграм-каналі командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

"Штурмові підрозділи 10-ї бригади "Едельвейс" штурмують позиції росіян на північних підступах до Бахмуту. Було відбито низку територій і знищено значну кількість живої сили ворога. Слава українським воїнам", - зазначив він та опублікував відео бойової роботи 10-ї бригади "Едельвейс".

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