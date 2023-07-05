У Шевченківському райсуді Києва пролунав вибух, - поліція. ВIДЕО (оновлено)
У столичному Шевченківському районному суді пролунав вибух.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції.
"Вибух у приміщенні суду в Києві: правоохоронці працюють на місці події. Поліцейські отримали інформацію про те, що відбувся вибух у приміщенні суду у Шевченківському районі.
На даний час на місці працює слідчо-оперативна група, спецпризначенці, вибухотехніки та кінологи", - йдеться в повідомленні.
Глава МВС Ігор Клименко повідомив, що за попередньою інформацією, невстановлений наразі пристрій підірвав чоловік, якого доставили на судове засідання.
Топ коментарі
+42 Валерий Коломиец #502756
показати весь коментар05.07.2023 18:08 Відповісти Посилання
+31 Oleksii Magas
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+30 Ростислав Ростислав #565443
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Зараз встановлюють, як він міг пронести вибухівку і уникнути детальної перевірки. https://t.me/kievreal1/44837
На святе замахнулись.🤣
"Конвой його зупинив пострілом в повітря. Тоді він забарикадувався у приміщенні. Потім він кинув ще один вибуховий пристрій у працівників поліції, їх врятували щити", - розповів Клименко. ==========які детективні романи читав цей клименко?
Так радіють і скачуть рашисти після
обстрілів України.
Надважливо : як надалі розвиватиметься заявлена реформа ??? ЕксГолова одного із судів просвітив мене : -- Охорона будівлі суду НЕ підпорядкована навіть Голові суду !? ( То може прокралися .переодіті. оті " Вагнеровці? ") Вони --всі ЗЕ-ки і так зневажають самий справедливий суд у світі !!!
https://antikor.com.ua/articles/60954-hto_takij_igor_gumenjuk_jakij_zdijsniv_krivavij_terakt_pid_radoju Хто такий Ігор Гуменюк
https://youtu.be/GPpGN4-Unsc Молодіжний портал - Ігор Дубенко. Про ГО "Сокіл" (2015)
https://youtu.be/3SlbmqRW73c Рубрика "Пряма мова" - Ігор Дубенко (2015)
пошел получать решение суда, то услышал, по его словам, "удар".
"Штук 5 их было с разной периодичностью. Мы не могли понять, это взрывпакеты или удары металла о металл... Потом три взрыва, которые уже похожи на взрывы гранаты. Затем автоматная очередь... Всех вывели из здания суда", − рассказал Свиридовский.============глава МВД Арсен Аваков заявлял, что именно Гуменюк бросал гранату. Министр утверждал что при Гуменюкеhttps://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/08/31/7079662/ нашли гранату и чеку от другой гранаты.