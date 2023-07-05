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Залишився тиждень до саміту НАТО, наша спільна безпека має перемогти. Все залежить від партнерів, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна працює з партнерами напередодні саміту НАТО у Вільнюсі.

Про це глава держави повідомив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Ставка. Особливо тривале, особливо детальне засідання. Зокрема, щодо безпеки наших стратегічних об'єктів, наших атомних станцій. Були відповідні доповіді, відповідні рішення. І, дуже важливо, контроль за виконанням рішень. До речі, максимально контактуємо з партнерами, щоб ні в кого у світі не було навіть найменшого дефіциту інформації щодо ситуації на Запорізькій АЕС та створених Росією загроз", - сказав він.

На Ставці детально розглянули ключові напрямки сходу і півдня, додав Зеленський.

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"І на північному напрямку всі потенційні загрози бачимо і главкому доручено продовжувати посилення півночі. Дуже важливо на кожному засіданні Ставки знову і знову повертаємось до питання боєприпасів, зокрема для нашо артилерії. І це стосується на тільки постачання від партнерів, але й виробництва в Україні", - наголосив президент.

За словами глави держави, постійно є прогрес у виробництві зброї в Україні.

Також читайте: Зеленський провів розширене засідання Ставки: Обговорили захист АЕС та ситуацію на фронті. Головкому доручено посилювати Північ

"Готуємо нові санкції, санкційні кроки нашої держави. І сьогодні провів нараду щодо цього з першим віцепрем'єр-міністром Свириденко та секретарем РНБО Даніловим, Рішення - незабаром. Третє. Провів окрему нараду щодо ситуації з укриттями в різних областях нашої держави, в різних містах. Доповідали міністр стратегпрому Камишін, профільний заступник керівника Офісу щодо регіональної політики Кулеба. На жаль, в різних містах України досі значна неготовність укриттів після всього. Держава не терпітиме такої бездіяльності і це відповідальність місцевих керівників. Ресурс у місцевої влади у країні на укриття є", - наголосив президентю

"Залишається рівно тиждень до ключового дня - саміту НАТО у Вільнюсі. А отже тиждень до ключового моменту для нашої спільної безпеки в Європі. Максимально працюємо з партнерами, щоб наша спільна безпека у Вільнюсі перемогла. Це залежить від партнерів. Слава усім українським героям, слава кожній нашій бойовій бригаді, усім підрозділам наших Сил оборони та безпеки. Слава Україні" - підсумував він.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24368)


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Топ коментарі
+27
А він все ''відосики запілює''. ЗЄбуїн, тут треба з корупцією боротися з казнокрадством. Відосики тобі не допоможуть, там твої дебільні серіяли не дивилися, і 73% довбнів там немає!
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05.07.2023 19:20 Відповісти
+25
Не все залежить від партнерів - зробіть нарешті домашку.
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05.07.2023 19:23 Відповісти
+23
Почему мы не в НАТО? Плохому танцору яйца по 17 мешают.
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05.07.2023 19:22 Відповісти
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Чому в "звіті за цей день" немає причин підвищення тарифів на все?
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05.07.2023 19:19 Відповісти
А він все ''відосики запілює''. ЗЄбуїн, тут треба з корупцією боротися з казнокрадством. Відосики тобі не допоможуть, там твої дебільні серіяли не дивилися, і 73% довбнів там немає!
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05.07.2023 19:20 Відповісти
Почему мы не в НАТО? Плохому танцору яйца по 17 мешают.
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05.07.2023 19:22 Відповісти
Не все залежить від партнерів - зробіть нарешті домашку.
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05.07.2023 19:23 Відповісти
У Московії так, буратіно поважають різні підари
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05.07.2023 19:52 Відповісти
Вас поважають? Ну так! Вам, там, навіть паради влаштовують!
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05.07.2023 19:57 Відповісти
хто тебе поважає, чорнороте
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05.07.2023 21:37 Відповісти
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06.07.2023 02:50 Відповісти
угу "зе-шапіто" французи уже сказали як вони його "поважають"))))
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06.07.2023 04:04 Відповісти
Щоб не сталося, винною буде Меркель...
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05.07.2023 19:30 Відповісти
Максимально працюємо з партнерами, щоб наша спільна безпека у Вільнюсі перемогла. Це залежить від партнерів. Максимально ,через МО .на закупівлях товарів для армії грабуємо і крадемо з кишень українського народу(бюджету )гроші, а безпека залежить цілком від партнерів позаяк "зелені злодії " безпекою України як не займалися,так і не займаються згідно оманського плану
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05.07.2023 19:30 Відповісти
не все залежить від партнерів - з бєнєй, дермаком, татаровим, Рєзнікоковим, "корабельними соснами", печерним кривосуддям, шатли верещук, розміновані чонгари, місцеве самоуправління... - цю роботу Найвеличнівшиве провалило "на ухнарь"... і, як завжди, знову шукає винуватих "порошенків", тільки закордонних..
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05.07.2023 19:32 Відповісти
Віслюк безнадійний. Вже нічого, крім ганьби і корупції із зрадою від шапіто і не чекаю.
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05.07.2023 19:34 Відповісти
запорешь нато чи ес, гундосік, начувайся
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05.07.2023 19:34 Відповісти
Бери мішок і їдь по НАТУ.
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05.07.2023 19:36 Відповісти
Думаю він пошле з мішком когось іншого, але в той час не далекого.
Як ви думаєте?
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05.07.2023 19:39 Відповісти
Ага, якусь ''карабєльную сасну'' з накачиними губами.
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05.07.2023 19:42 Відповісти
от шкода, зря поспішили, можна булоб Марченку послати, ана то далабИ
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05.07.2023 20:11 Відповісти
Марченко бойовий генерал, півнику опешний.
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06.07.2023 09:50 Відповісти
думаєш, безугла поїде?
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05.07.2023 19:43 Відповісти
Вона ще розбиратися хто здав вагнерів.
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05.07.2023 19:47 Відповісти
мені вже не раз, у соцмережах, зєпідори кричали, що всіх порохоботів треба вбити. мадам задає тренди, совість та розум партії трускавецьких зєлосіпєдістів.
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05.07.2023 19:50 Відповісти
Ві вже послав, більшу частину України, з тобою, по світу…
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05.07.2023 19:59 Відповісти
Ох і трансік лютує😃ти з савецкавападвала нідавна?
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05.07.2023 20:05 Відповісти
А підарок вдоволений! Смоктав в подоляка? Чи сам єрмак тебе натягнув
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05.07.2023 20:21 Відповісти
кого він пошле,він недорозвинутий дегенерат,якого таке бидло як ти висрало на пост президента,і так не думай що ти "ілітка" ти просто бидло папрікольне,а захід же в перший день після перемоги його почне рвати як щеня,за все те бабло що сюдти вбухалось)))
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06.07.2023 04:07 Відповісти
Ідеологія «рвати тут і зараз, поки є ідеальна нагода» затьмарює розсудок і відсуває на десятий план державницькі й національні інтереси...

Тобто, за каденцію найвеличнішого лідера ********** вже відбулося 5 самітів НАТО, і на жодному сонцесяйний не з'явився? Вірно?

А хто тоді волав зі сльозою в голосі "НАТО закрий нам небо", хто казав "без запрошення нікуди не ходжу", а потім прям на вулиці у присутності спікера парламенту на камери підписував указ "Всьо, ми точно вступаємо до НАТО от прям завтра", а тепер, набубнявивши кирпу, ультиматуми ставить" або вручаєте мені приз, або я не приїду"?
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05.07.2023 19:41 Відповісти
а ще була історія, як Муженко повіз заяву, а вони (зелені) його звільнили, поки він в літаку летів.
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05.07.2023 19:55 Відповісти
Перемогун, яйцекрадів своїх прикрий за гратами для початку.
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05.07.2023 19:41 Відповісти
Надіємось...
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05.07.2023 20:00 Відповісти
Ми надіємось, а ось савецкіє жітілі проти.
Ані гейпарадамі грозатца😃
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05.07.2023 20:07 Відповісти
Ідіот. Геї - нормальні, на відміну від вас, зелених підарів
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05.07.2023 20:23 Відповісти
савєцкіє опешні підори, до чого тут геї?
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06.07.2023 09:51 Відповісти
Все залежить від бажання Зеленського прибрати з влади кротів та крадіїв, якими він себе оточив і жити по законам України.
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05.07.2023 20:20 Відповісти
Він сам крадій та зрадник.
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05.07.2023 21:33 Відповісти
Чому країна, яка випускала літаки, космічні ракети, не може налагодити випуск аналогів "Шахеда" за 300 доларів?
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05.07.2023 20:40 Відповісти
Зеленський вже винних призначив.
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05.07.2023 20:47 Відповісти
Чий ти партнер, телепню ? Ти повинен бути німим і послушним, бо своє партнерство ти профукав разом єрмаком. !
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05.07.2023 21:20 Відповісти
Він має на увазі:
Закриють чи НЕ закриють очі наши партнери на зелену КОРУПЦІЮ?!
Сам-то він корупцію полишати НЕ збирається.
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05.07.2023 22:10 Відповісти
Усе залежить від дерьмака бень рижого і всіх слуг фсбешних які сидять і верховній зраді
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05.07.2023 22:55 Відповісти
Все залежить від Зельоної шобли. Знову просруть наш шанс.
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06.07.2023 00:24 Відповісти
 
 