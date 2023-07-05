Залишився тиждень до саміту НАТО, наша спільна безпека має перемогти. Все залежить від партнерів, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна працює з партнерами напередодні саміту НАТО у Вільнюсі.

Про це глава держави повідомив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Ставка. Особливо тривале, особливо детальне засідання. Зокрема, щодо безпеки наших стратегічних об'єктів, наших атомних станцій. Були відповідні доповіді, відповідні рішення. І, дуже важливо, контроль за виконанням рішень. До речі, максимально контактуємо з партнерами, щоб ні в кого у світі не було навіть найменшого дефіциту інформації щодо ситуації на Запорізькій АЕС та створених Росією загроз", - сказав він.

На Ставці детально розглянули ключові напрямки сходу і півдня, додав Зеленський.

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"І на північному напрямку всі потенційні загрози бачимо і главкому доручено продовжувати посилення півночі. Дуже важливо на кожному засіданні Ставки знову і знову повертаємось до питання боєприпасів, зокрема для нашо артилерії. І це стосується на тільки постачання від партнерів, але й виробництва в Україні", - наголосив президент.

За словами глави держави, постійно є прогрес у виробництві зброї в Україні.

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"Готуємо нові санкції, санкційні кроки нашої держави. І сьогодні провів нараду щодо цього з першим віцепрем'єр-міністром Свириденко та секретарем РНБО Даніловим, Рішення - незабаром. Третє. Провів окрему нараду щодо ситуації з укриттями в різних областях нашої держави, в різних містах. Доповідали міністр стратегпрому Камишін, профільний заступник керівника Офісу щодо регіональної політики Кулеба. На жаль, в різних містах України досі значна неготовність укриттів після всього. Держава не терпітиме такої бездіяльності і це відповідальність місцевих керівників. Ресурс у місцевої влади у країні на укриття є", - наголосив президентю

"Залишається рівно тиждень до ключового дня - саміту НАТО у Вільнюсі. А отже тиждень до ключового моменту для нашої спільної безпеки в Європі. Максимально працюємо з партнерами, щоб наша спільна безпека у Вільнюсі перемогла. Це залежить від партнерів. Слава усім українським героям, слава кожній нашій бойовій бригаді, усім підрозділам наших Сил оборони та безпеки. Слава Україні" - підсумував він.

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