Для нас це війна за свободу, і тому ми боремось попри все і не віддамо нашої свободи, - Зеленський - студентам університетів Аргентини. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський вважає, що для відновлення відносин між українським та російським народами потрібне покарання злочинців, визнання Росією агресії та тривалий час.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на офіційний телеграм Зеленського, про це він сказав, виступаючи з відеозв'язку в середу ввечері перед студентами аргентинських університетів.

Український президент зазначив: "Ми ніколи не хотіли цієї війни. Ми не йшли на землю будь-якого іншого народу – це Росія прийшла на нашу землю, спалює наші міста, вбиває та депортує наших людей. Для нас це війна за свободу, і тому ми боремось попри все і не віддамо нашої свободи...

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Залишився тиждень до саміту НАТО, наша спільна безпека має перемогти. Все залежить від партнерів, - Зеленський. ВIДЕО

Ніхто у світі не повинен залишатись наодинці з таким ворогом свободи, який робить своєю зброєю навіть масштабний екоцид і погрожує радіаційною катастрофою! Це – виклик цінностям будь-якої нації, будь-якої культури, будь-якої країни.

Саме тому ми так потребуємо вашої допомоги. Народи і держави Латинської Америки можуть зробити так багато для захисту свободи та права кожного народу на свободу! І для цього зовсім не треба навіть безпосередньо втручатись у війну, що триває. Достатньо – захищати свободу. Захищати її не лише у своїх країнах для своїх людей, а й глобально, зокрема на рівні міжнародних інституцій, на міжнародних самітах. І треба засуджувати ворогів свободи – ким би вони не були і який би народ вони не намагались поневолити.

Треба діяти на захист свободи! Усім разом. І Аргентині, і всій Латинській Америці, усьому світові".

Також читайте: Половина росіян підтримала повстання Пригожина, - Зеленський