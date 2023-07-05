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Для нас це війна за свободу, і тому ми боремось попри все і не віддамо нашої свободи, - Зеленський - студентам університетів Аргентини. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський вважає, що для відновлення відносин між українським та російським народами потрібне покарання злочинців, визнання Росією агресії та тривалий час.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на офіційний телеграм Зеленського, про це він сказав, виступаючи з відеозв'язку в середу ввечері перед студентами аргентинських університетів. 

Український президент зазначив: "Ми ніколи не хотіли цієї війни. Ми не йшли на землю будь-якого іншого народу – це Росія прийшла на нашу землю, спалює наші міста, вбиває та депортує наших людей. Для нас це війна за свободу, і тому ми боремось попри все і не віддамо нашої свободи...

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Ніхто у світі не повинен залишатись наодинці з таким ворогом свободи, який робить своєю зброєю навіть масштабний екоцид і погрожує радіаційною катастрофою! Це – виклик цінностям будь-якої нації, будь-якої культури, будь-якої країни.

Саме тому ми так потребуємо вашої допомоги. Народи і держави Латинської Америки можуть зробити так багато для захисту свободи та права кожного народу на свободу! І для цього зовсім не треба навіть безпосередньо втручатись у війну, що триває. Достатньо – захищати свободу. Захищати її не лише у своїх країнах для своїх людей, а й глобально, зокрема на рівні міжнародних інституцій, на міжнародних самітах. І треба засуджувати ворогів свободи – ким би вони не були і який би народ вони не намагались поневолити.

Треба діяти на захист свободи! Усім разом. І Аргентині, і всій Латинській Америці, усьому світові".

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Автор: 

Аргентина (131) Зеленський Володимир (24368)


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Топ коментарі
+14
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05.07.2023 22:31 Відповісти
+7
Йому звідтіля поставляють кокс.
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05.07.2023 22:40 Відповісти
+5
Вішай лапшу незнайомцям... А ти забув,вован я нелох мені 42,як ти в березні 2022 року підписав
договір з московітами,де зобов'язався заморозити конфлікт на Донбасі та про Крим забути на 15 років....
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05.07.2023 22:36 Відповісти
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05.07.2023 22:31 Відповісти
Вiн диктатор.
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05.07.2023 22:53 Відповісти
Цицерон, б**ть.
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06.07.2023 00:04 Відповісти
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06.07.2023 00:10 Відповісти
Цюцерон.
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06.07.2023 07:05 Відповісти
А ми боремося за наше життя, бо ворог прийшов українців хнищити, як націю.
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05.07.2023 22:33 Відповісти
Де Аргентина, а де ми.
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05.07.2023 22:34 Відповісти
Йому звідтіля поставляють кокс.
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05.07.2023 22:40 Відповісти
В Аргентине хорошо. Там много кокса. А почему бы и не слетать туда в ответ на приглашение очарованных такой бессвязной речью.
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05.07.2023 22:43 Відповісти
Вішай лапшу незнайомцям... А ти забув,вован я нелох мені 42,як ти в березні 2022 року підписав
договір з московітами,де зобов'язався заморозити конфлікт на Донбасі та про Крим забути на 15 років....
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05.07.2023 22:36 Відповісти
Я би хотіла ще одну деталь констатувати
ДЕ БИ РАША НЕ ЗЬЯВЛЯЛАСЬ - усюди потім РУЇНИ і в інфраструктурі і в душах мешканців. ( Сірія, Абхазія, лугандон і т п )

Тому це війна ще і за захист людського життя. І УКРАЇНЦІ гинуть не тількі за себе , а ще і за право людей жити нормальним життям
РАШКУ ТРЕБА РОЗВАЛИТИ
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05.07.2023 22:38 Відповісти
От ми і цим займаємось, а після розвалу на балатах, там буде бсерація ой бл обсервація, для усіл маласралих, ой бл рашаславних.
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05.07.2023 22:46 Відповісти
А КУБАНЬБУДЕНАШ ПІД БУРЯКИ
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05.07.2023 23:57 Відповісти
Приїздить Зеленський до Шольца і каже:

- Ми йдемо в ЄС і для цього ухвалюємо закон про англійську мову!

А Шольц йому:

- Ґут, Вольдемар, ґут.

Приїздить Зеленський до Макрона:

- Ми йдемо в ЄС і ухвалюємо закон про англійську мову!

А Макрон йому:

- Б'єн, ВолодЯ, б'єн.

Приїздить Зеленський до короля Чарльза:

- Ми йдемо в ЄС і ухвалюємо закон про англійську мову!

- Містер Зеленський, Велика Британія вийшла з ЄС іще 2020 року! (с)

https://www.facebook.com/people/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE/100001205690197/
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05.07.2023 22:42 Відповісти
АаанІктот для слаборозвинутих жІтІлєй Дири і оного, а анІ тую єсть?
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05.07.2023 22:49 Відповісти
Ну один є, найняли прославляти клована.
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05.07.2023 23:39 Відповісти
А на "піяніно злабає? "
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05.07.2023 22:42 Відповісти
Не, у него пенис зможшився.
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05.07.2023 22:55 Відповісти
...для нас це війна за свободу...

Якщо воно так ДЛЯ ВАС, то чому депутати СН та ЗЄрмаки крадуть у армії, а не воюють або хоча б допомогають українській армії, як це роблять українці?

А тому, що ЗЄрмаки та українці знаходяться у різних реальностях та по різні боки фронту.
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05.07.2023 22:55 Відповісти
Тому що в кожного своя свобода.
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05.07.2023 23:01 Відповісти
Згоден. Свобода пройдісвітів та шахраїв, та свобода свідомих українців - це різні речі.

Прикро, що свідомі українці вимушені разом зі своєю свободою захищати свободу такої гнилі, як ЗЄ, СН, Єрмак, Татаров і Ко.
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05.07.2023 23:03 Відповісти
Імперія зла має бути зруйнована!
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05.07.2023 22:55 Відповісти
Россия что ли ?
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05.07.2023 22:57 Відповісти
Не навиджу, Зеленьського - потвору.
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05.07.2023 22:56 Відповісти
Зеленський: "Для нас це війна за свободу, і тому ми боремось попри все і не віддамо нашої свободи".
Реальність: Для народу України це війна за свободу, і тому ЗСУ та добровольці борються попри все, поки ЗЕбіли відбирають у них цю свободу узурпацією влади та встановленням диктатури.
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05.07.2023 22:56 Відповісти
Подякуэму ТЦК за мотивацiю.
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05.07.2023 22:59 Відповісти
я розумію, людину яка розказує за патріотизм, про нашу війну та що Україну треба захищати.
я розумію підарасів які крадуть, підриваючи обороноздатність
і не розумію як можна ротом казати про любов до України
а руками , своїми чи чужими обкрадати ці саму Україну
це вищий пілотаж цинізму
я патріот країни, тому всі кого я призначив, вороги цієї країни..
я так люблю людей що їм яблока дешевші чим їдять військові
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05.07.2023 22:59 Відповісти
Ти, блд, кондиціонери вимкнув в ОП?
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05.07.2023 22:59 Відповісти
А що, колись була свобода?))
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05.07.2023 23:37 Відповісти
Безуглій він це також сказав?
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05.07.2023 23:38 Відповісти
Он бы еще в Бразилии на пляже Копакабана выступил, артист разговорного жанра.
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06.07.2023 06:51 Відповісти
У патриотов, всех честных и порядочных людей, готовых за Украину все отдать , появляется все больше сомнений и неверия. В ближайшее время нас не возьмут в НАТО и ЕС и перестанут поддерживать в войне. Не могут цивилизованные страны помогать стране с усиливающейся диктатурой и мегакоррупцией. Не может шашлычник или продавец шаурмы или клоун, если это их призвание быть Президентом. Не может быть страны которой правят паралогические воры, бандиты по призванию, воры, шулеры , ,, сущности,, Все ветви власти в их руках. Ничего кроме как врать , воровать миллиардами , жить законами мафии - они не могут. Каждый день они совершают преступления , переписывая законы под себя, грабя и беспредельничая. Те, кто фактически правят страной - ведут нас к катастрофе. ,, Понты ,, Президента Ермака скоро закончатся и от нас отвернутся. Какое НАТО??? Сколько тысяч людей ещё погибнет ??? Когда нажрутся??? Кто продал 4 области и Киев 24 февраля, конкретно, кто наказан. ??
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06.07.2023 07:40 Відповісти
 
 