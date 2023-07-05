Для нас це війна за свободу, і тому ми боремось попри все і не віддамо нашої свободи, - Зеленський - студентам університетів Аргентини. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський вважає, що для відновлення відносин між українським та російським народами потрібне покарання злочинців, визнання Росією агресії та тривалий час.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на офіційний телеграм Зеленського, про це він сказав, виступаючи з відеозв'язку в середу ввечері перед студентами аргентинських університетів.
Український президент зазначив: "Ми ніколи не хотіли цієї війни. Ми не йшли на землю будь-якого іншого народу – це Росія прийшла на нашу землю, спалює наші міста, вбиває та депортує наших людей. Для нас це війна за свободу, і тому ми боремось попри все і не віддамо нашої свободи...
Ніхто у світі не повинен залишатись наодинці з таким ворогом свободи, який робить своєю зброєю навіть масштабний екоцид і погрожує радіаційною катастрофою! Це – виклик цінностям будь-якої нації, будь-якої культури, будь-якої країни.
Саме тому ми так потребуємо вашої допомоги. Народи і держави Латинської Америки можуть зробити так багато для захисту свободи та права кожного народу на свободу! І для цього зовсім не треба навіть безпосередньо втручатись у війну, що триває. Достатньо – захищати свободу. Захищати її не лише у своїх країнах для своїх людей, а й глобально, зокрема на рівні міжнародних інституцій, на міжнародних самітах. І треба засуджувати ворогів свободи – ким би вони не були і який би народ вони не намагались поневолити.
Треба діяти на захист свободи! Усім разом. І Аргентині, і всій Латинській Америці, усьому світові".
Будь ласка, зачекайте...
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договір з московітами,де зобов'язався заморозити конфлікт на Донбасі та про Крим забути на 15 років....
ДЕ БИ РАША НЕ ЗЬЯВЛЯЛАСЬ - усюди потім РУЇНИ і в інфраструктурі і в душах мешканців. ( Сірія, Абхазія, лугандон і т п )
Тому це війна ще і за захист людського життя. І УКРАЇНЦІ гинуть не тількі за себе , а ще і за право людей жити нормальним життям
РАШКУ ТРЕБА РОЗВАЛИТИ
- Ми йдемо в ЄС і для цього ухвалюємо закон про англійську мову!
А Шольц йому:
- Ґут, Вольдемар, ґут.
Приїздить Зеленський до Макрона:
- Ми йдемо в ЄС і ухвалюємо закон про англійську мову!
А Макрон йому:
- Б'єн, ВолодЯ, б'єн.
Приїздить Зеленський до короля Чарльза:
- Ми йдемо в ЄС і ухвалюємо закон про англійську мову!
- Містер Зеленський, Велика Британія вийшла з ЄС іще 2020 року! (с)
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Якщо воно так ДЛЯ ВАС, то чому депутати СН та ЗЄрмаки крадуть у армії, а не воюють або хоча б допомогають українській армії, як це роблять українці?
А тому, що ЗЄрмаки та українці знаходяться у різних реальностях та по різні боки фронту.
Прикро, що свідомі українці вимушені разом зі своєю свободою захищати свободу такої гнилі, як ЗЄ, СН, Єрмак, Татаров і Ко.
Реальність: Для народу України це війна за свободу, і тому ЗСУ та добровольці борються попри все, поки ЗЕбіли відбирають у них цю свободу узурпацією влади та встановленням диктатури.
я розумію підарасів які крадуть, підриваючи обороноздатність
і не розумію як можна ротом казати про любов до України
а руками , своїми чи чужими обкрадати ці саму Україну
це вищий пілотаж цинізму
я патріот країни, тому всі кого я призначив, вороги цієї країни..
я так люблю людей що їм яблока дешевші чим їдять військові