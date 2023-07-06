Досвідчений побратим підтримує воїна-новобранця перед першим штурмом: "Не парся. Все буде нормально. Завтра на твоєму рахунку буде 40 вбитих орків". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксовані слова та емоції українського воїна-новобранця, який очікує сигналу про початок свого першого штурму ворожих позицій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зробив один із досвідченіших бійців, який намагається підтримати молодого побратима.

Увага! Ненормативна лексика!

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