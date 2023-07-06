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Новини Відео Війна
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Досвідчений побратим підтримує воїна-новобранця перед першим штурмом: "Не парся. Все буде нормально. Завтра на твоєму рахунку буде 40 вбитих орків". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксовані слова та емоції українського воїна-новобранця, який очікує сигналу про початок свого першого штурму ворожих позицій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зробив один із досвідченіших бійців, який намагається підтримати молодого побратима.

Увага! Ненормативна лексика!

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Автор: 

бойові дії (4079)


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Топ коментарі
+57
Тримайся козаче-у всіх справжні воїнів та героїв колись був перший бій...
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06.07.2023 09:52 Відповісти
+55
Залишайтесь живими.
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06.07.2023 09:52 Відповісти
+49
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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06.07.2023 09:53 Відповісти
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Тримайся козаче-у всіх справжні воїнів та героїв колись був перший бій...
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06.07.2023 09:52 Відповісти
Автор этого видио после боя написал в твиттере, что хлопец остался жив и для первого боя проявил себя очень достойно!
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06.07.2023 23:33 Відповісти
Залишайтесь живими.
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06.07.2023 09:52 Відповісти
wahrer Arier, Hitler-Kaput
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06.07.2023 11:00 Відповісти
Гитлер давно капут, теперь очередь Путлера капут.
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06.07.2023 11:03 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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06.07.2023 09:53 Відповісти
нехай Господь Бог та Матінька Божа береже тебе синку , та всіх нашіх захисників.
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06.07.2023 09:54 Відповісти
Всі бояться-москалі теж.
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06.07.2023 09:54 Відповісти
Оце і називається воїнське братство. Не дивно якщо після штурму у цього бійця будуть мокрі штани. Але сцикотно лише в перший раз.
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06.07.2023 09:56 Відповісти
Ні, перший ще нічого, а от другий - то біда. Але якщо переживеш другий і не зістрибнеш - вже з'явиться кураж.
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06.07.2023 10:22 Відповісти
10000% !
А потому, что уже ЗНАЯ что такое бой... пойти во "второй" раз...- ВОТ где поступок....
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06.07.2023 11:49 Відповісти
Зніміть і викладіть після бою .
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06.07.2023 09:56 Відповісти
Було відео про такого ж новенького. Бахмут, ховався за спинами побратимів поки ворог за ті спини не зайшов.....де і страх подівся, сам вижив і побратимів врятував.
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06.07.2023 10:01 Відповісти
Тримайся, козарлюга!! Всім страшно, ця емоція притаманна будь якій адекватній людині. Як хлопці кажуть - страх і ворог і друг воїна одночасно. Головне зрозуміти, коли він стає ворогом, а коли другом.
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06.07.2023 10:07 Відповісти
Які емоції на обличчі. Слава Воїну, слава ЗСУ!!!
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06.07.2023 10:26 Відповісти
Це норм, не сцикотно перед штурмом тільки роботу тєрмінатору
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06.07.2023 10:26 Відповісти
Навіщо таке знімати. Військоматам треба ретельніше відбирати, та більш вмотивованих, комусь сцикотно, а хтось бажає помсти, чи хоче заробити. Цого аж трясе, він не може зосередитись, можливо погано підготовлений, яка з таких вояк користь на фронті? Хіба такі можуть втримати позиціїї, його або вбють або здасться в полон, навіщо набирати таких вояк?
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06.07.2023 10:28 Відповісти
Це від психотипу людини залежить, при чому немає достовірної методики випробування.
Хтось бугай здоровий, а бійки сцить, а хтось дрищ малий, якого хлібом не годуй, дай комусь пику натовкти.
"Вагнєров" русня набирала саме з ветеранів, які демонстрували любов до вбивств і руйнувань. Доречі, у нас теж свої потенційні "вагнєри" є, вони зараз у штурмових бригадах. І вєрєщучкє краще вже зараз думати, що робити з тисячами людей, чиїм сенсом життя стало вбивство.
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06.07.2023 10:33 Відповісти
Військоматам треба ретельніше відбирати - гарне гасло, де ж стільки людей набрати, щоб перебирати ??
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06.07.2023 13:06 Відповісти
Да пройде цей страх у пацана, таких треба підтримувати, всі ми колись жили мирним життям. Думаю всі через це проходять.
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06.07.2023 16:19 Відповісти
Много ли осталось мотивированных? Посмотрите, даже здесь, с диванов сколько народу пишет "пусть кто-то" воююет.
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06.07.2023 23:35 Відповісти
Боязно.
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06.07.2023 10:30 Відповісти
Після перемоги буде сам сміятися з цього відео. Все буде Україна козаче!
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06.07.2023 10:36 Відповісти
"сцикотно" це нормальний стан новобранця перед боєм. в такому стані в нього є шанс зберегти життя. , бо не буде показувати геройства в першому бою . та марно ризикувати. тільки дурний нучого не боїться. а побратими прикриють спину . хай бог оберігає всіх захисників !
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06.07.2023 10:44 Відповісти
звідки знаешь?
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06.07.2023 11:05 Відповісти
Ты не веришь ?! Сходи проверь! И поймёшь, что он прав!
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06.07.2023 11:47 Відповісти
Чому 95 квартал не штурмує орків?
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06.07.2023 10:48 Відповісти
Цілий взвод можна зібрати!
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06.07.2023 11:27 Відповісти
Потому что им и сцикотно, и усерно
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06.07.2023 12:43 Відповісти
Тримайся синочок, всім страшно. Страх для людини це дар Божий, а боягузтво це гріх .
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06.07.2023 10:58 Відповісти
Удачи.
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06.07.2023 10:59 Відповісти
только дуракам не страшно
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06.07.2023 11:00 Відповісти
тримайтесь хлопці, свята дева Марія, вам у допомогу!
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06.07.2023 11:03 Відповісти
голос за кадром належить справжньому герою .. Звати його Андрій доброволець абсолютно безстрашна людина.... чотири контузії , тяжке поранення у спину .. зараз на фронті хоча міг коммісуватись після поранення .. Якщо не я то хто ? - все що він сказав перед дорогою....
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06.07.2023 11:11 Відповісти
Хлоп справжій ВОЇН! В боргу перед такими. Скільки буду жити, буду таким віддавати борг.
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06.07.2023 11:32 Відповісти
Всем страшно... И не только в первом...
Через это все прошли...
А те, кто "не боится"... - они обычно быстро умирают...
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06.07.2023 11:45 Відповісти
Дайте авиацию, что не страшно было
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06.07.2023 12:15 Відповісти
Хлопченя наше! ❤️👍
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06.07.2023 13:25 Відповісти
Боже, бедное дите....такая молодость у мальчишек...
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06.07.2023 18:32 Відповісти
А післязавтра може поранити і держава кине на 800 грн в місяць (20 євро здається), бадьоро поляпавши по плечу і сказавши як вона їм гордиться.
Я його розумію...
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06.07.2023 22:44 Відповісти
Це що, інструктаж від бувалого зека, чи мо від троєщинського тіпочка? Ніт. На жаль це є нормальний лексикон пересічного українця і українки. А що найбільш дивує це коли їх мамочки в коментах квохчуть- ви ж наші сонечки, боже вас бережи! То ви вже визначиться що ви тут хочете збудувати - Україну чи Колиму.
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07.07.2023 01:19 Відповісти
Згадався містичний хоррор "На чатах смерті" (Deathwatch), на початку була https://youtu.be/G7eNdf0qB9A ось така сцена , де британський офіцер мотивує хлопчину, який ґепнувся на зраду (моск. "выпал на измену") перед атакою. Хто нее зрозумів кішмар ситуації, нехай пригадає, як виглядали піхотні штурми Першої Світової - власне сцена лобової атаки на машинові ґвери тут в усьому своєму вужасі.
Ось так приблизно і надихнув... Навіть обійшлося без "не позорь своего великого однофамильца, рядовой Шекспир!!!111!1"
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07.07.2023 03:06 Відповісти
Хай Бог береже!
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09.07.2023 15:17 Відповісти
 
 