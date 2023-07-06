Досвідчений побратим підтримує воїна-новобранця перед першим штурмом: "Не парся. Все буде нормально. Завтра на твоєму рахунку буде 40 вбитих орків". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксовані слова та емоції українського воїна-новобранця, який очікує сигналу про початок свого першого штурму ворожих позицій.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зробив один із досвідченіших бійців, який намагається підтримати молодого побратима.
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Топ коментарі
+57 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар06.07.2023 09:52 Відповісти Посилання
+55 Valentyna Sayun #573800
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+49 Чайка Київ
показати весь коментар06.07.2023 09:53 Відповісти Посилання
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А потому, что уже ЗНАЯ что такое бой... пойти во "второй" раз...- ВОТ где поступок....
Хтось бугай здоровий, а бійки сцить, а хтось дрищ малий, якого хлібом не годуй, дай комусь пику натовкти.
"Вагнєров" русня набирала саме з ветеранів, які демонстрували любов до вбивств і руйнувань. Доречі, у нас теж свої потенційні "вагнєри" є, вони зараз у штурмових бригадах. І вєрєщучкє краще вже зараз думати, що робити з тисячами людей, чиїм сенсом життя стало вбивство.
Через это все прошли...
А те, кто "не боится"... - они обычно быстро умирают...
Я його розумію...
Ось так приблизно і надихнув... Навіть обійшлося без "не позорь своего великого однофамильца, рядовой Шекспир!!!111!1"