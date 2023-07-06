Пілоти РФ переслідували в Сирії безпілотники США: Штати назвали дії росіян "небезпечними та непрофесійними". ВIДЕО
США звинувачують пілотів РФ у небезпечних маневрах під час перехоплення безпілотника MQ-9 Reaper на північному сході Сирії.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікував Центр ВПС США.
У Центральному командуванні Збройних сил США рзповіли CNN, що три MQ-9 спостерігали за цілями, пов’язаними з "ІДІЛ", коли їх вирішили перехопити три російські літаки.
Генерал-лейтенант ВПС Алекс Гринкевич назвав ці дії "небезпечними та непрофесійними".
Російські пілоти випустили перед дронами парашутні ракети, а один із пілотів увімкнув форсаж поряд із дроном, тим самим зменшивши здатність оператора безпечно керувати дроном.
Нагадаємо, 14 березня ВПС США повідомили, що російських літаків Су-27 зачепив гвинт американського безпілотника MQ-9 над Чорним морем, через що американським силам довелося збити MQ-9 у міжнародних водах.
У Міноборони РФ заявили, що американський безпілотник впав у Чорне море через свій різкий маневр, російські винищувачі з ним не контактували.
Однак пізніше міністр оборони Росії Сергій Шойгу представив до держнагород льотчиків, які збили над Чорним морем американський безпілотник.
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але ж ні. схоже американським військовим просто подобається, коли руzzкіє ванькі серуть їм на голову. історія з американським дронами над Чорним морем повторюється один в один і американці виглядають в ній так же жалюгідно.
За каждую атаку на безпилотник, выгонять с США, в родные *****, русских иммигрантов.
Ничего профессионального в том чтобы подлететь сзади к нереактивному безоружному дрону нет. Так же как и заниматься той порнографией которой они там занимались чтобы дрон повредить.
Это позорно для пилота.
Американцы ведут себя как взрослый адекватный человек, а русня просто как обезумевший алкаш срущий под себя. Такие инциденты нам только на руку, США показывает миру в прямом эфире с какими дебилами имеем дело. Ну и дает нам кассетные боеприпасы например. А клоунада которую русня тут демонстрирует никак не вредит ни обороноспособности США, ни экономике, ни чему либо еще. Они просто игнорируют этот бред и делают свое дело без эмоций.
Нам бы конечно хотелось чтобы США отправили туда парочку F35 И просто разнесли в пух и прах и самолеты и аэродром и все что на нем находится у руснявых. Но к сожалению это не в интересах США, это вызовет только лишний гемор издержки и неуправляемый хаос. Зачем им это? они планомерно давят без лишних движений. Эмоциям тут не место.
ну допустим смоделируем, запустили вы кадрокоптер поснимать парк свой возле дома, летаете снимаете и тут вдруг пьяный алкаш увидел ваш дрон и решил что дрон только у буржуев и его неприменно нужно обоссать, у него не сильно получается и он начинает лезть на дерево, пытается обоссать его с ветки, а потом и вовсе дерьмом швыряется, крича что он герой , аналогов нет и в принципе сейчас стопку опрокинет и еще лучше дрон соберет из кирпичей и изоленты!
И что по-вашему? Ну и че, вы бы с топором на него бросились убивать? А если бы не бросились, сосед бы сказал - ну че, памперсы меняй, обкакался? ))))
Вот так приблизительно выглядят такого плана комменты.
количество энергии и топлива, которое орки потратили чтобы в ненавистном бешенстве гоняться за нереактивными наблюдательными дронами несоизмеримо больше, чем то что они получили от этой клоунады. А получили они ровным счетом ноль пользы. Дрон как летел так и летит себе дальше. Ну потренировали чуть операторов дронов в непредвиденной ситуации. Ну изучили поведение орков во время инцидента. Разведданные как собирались так и собираются. Плюс теперь есть очередные кадры дебилизма русни, нам передают кассетные боеприпасы, да и в принципе те у кого н азападе может еще были какие-то иллюзии, могут их терять глядя на такие видео.
Поэтому по-меньше эмоций, по-больше трезвого взгляда на вещи. США проводит прагматичную политику, им пох на этих ванек с их клоунскими запусками парашютиков и форсажиков своей допотопной техникой. Вам бы конечно хотелось чтобы они томагавками сравняли с землей аэродром с которого взлетели эти дауны, а затем просто как клоунов в тире прошили эти СУшки с помощью исстребительной авиации... по факту хватило бы одного ф16 или ф35 тем более.
Но что это даст? Кроме очередных аргументов для Пуйла что вон дескать смотрите что творят американцы, убили наших мальчиков, очков Китаю, хаос в международной реакции и гемор во внутренней политике - ничего. Ноль. А что же потеряли США от этой клоунской атаки? Да ничего. Зато приобрели видео, явно демонстрирующее обезумевшую русню. Ну так и кто должен менять памперсы?
Насколько я знаю у дронов может быть случайный пуск ракеты
Если из-за провокаций русні начать сбивать их самолеты, что США могут с легкостью организовать, это повлечет за собой целую цепочку ненужной возни, рисков, и возможно даже вовлечения Китая. Американцы не действуют эмоциями, они просчитывают все, анализируют.
Ну покрутились орки там, ну медальки получат, и че? как это подорвало обороноспособность США? ) да никак. клоунада.
У Эрдогана пусть учатся.....тот один раз збил много лет назад и руснявые больше возле турок не литают.
а вот если поведутся на провокацию и завалят Су-шек этих (что им сделать проще простого, чисто пару кнопок нажать) - то лишь потеряют. Это шамхматы, это не бокс) хотя даже в боксе нужно думать наперед.