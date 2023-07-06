Пілоти РФ переслідували в Сирії безпілотники США: Штати назвали дії росіян "небезпечними та непрофесійними". ВIДЕО

США звинувачують пілотів РФ у небезпечних маневрах під час перехоплення безпілотника MQ-9 Reaper на північному сході Сирії.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікував Центр ВПС США.

У Центральному командуванні Збройних сил США рзповіли CNN, що три MQ-9 спостерігали за цілями, пов’язаними з "ІДІЛ", коли їх вирішили перехопити три російські літаки.

Генерал-лейтенант ВПС Алекс Гринкевич назвав ці дії "небезпечними та непрофесійними".

Російські пілоти випустили перед дронами парашутні ракети, а один із пілотів увімкнув форсаж поряд із дроном, тим самим зменшивши здатність оператора безпечно керувати дроном.

Нагадаємо, 14 березня ВПС США повідомили, що російських літаків Су-27 зачепив гвинт американського безпілотника MQ-9 над Чорним морем, через що американським силам довелося збити MQ-9 у міжнародних водах.

У Міноборони РФ заявили, що американський безпілотник впав у Чорне море через свій різкий маневр, російські винищувачі з ним не контактували.

Однак пізніше міністр оборони Росії Сергій Шойгу представив до держнагород льотчиків, які збили над Чорним морем американський безпілотник.

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