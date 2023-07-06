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Новини Відео Війна
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П’ятеро окупантів тікають з позиції та безуспішно ховаються від українських артилеристів. ВIДЕО

Українські артилеристи 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади завдали точного удару по ворожій позиції, на якій перебувало щонайменше п’ятеро окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на останніх кадрах відеозапису, що опублікований у соцмережах, видно, що один окупант ще залишався живим. Чи вижив він у підсумку - невідомо.

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Автор: 

армія рф (17842) знищення (7578) артилерія (801) 10 окрема гірсько-штурмова бригада (211)


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Там одного тягли кацапа, так у нього штани були мокрі, мабув стікав кров'ю гівном і мочею
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06.07.2023 11:03 Відповісти
вибачаюсь, сечею
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06.07.2023 11:05 Відповісти
Перегній ще рухається, бродить ...
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06.07.2023 11:07 Відповісти
Сейчас тепло, быстро перегорит.
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06.07.2023 13:13 Відповісти
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06.07.2023 11:36 Відповісти
 
 