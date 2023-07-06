П’ятеро окупантів тікають з позиції та безуспішно ховаються від українських артилеристів. ВIДЕО

Українські артилеристи 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади завдали точного удару по ворожій позиції, на якій перебувало щонайменше п’ятеро окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на останніх кадрах відеозапису, що опублікований у соцмережах, видно, що один окупант ще залишався живим. Чи вижив він у підсумку - невідомо.

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