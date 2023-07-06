Окупанти обговорюють евакуацію цивільних з окупованих Пологів на Запоріжжі: "Надо пару "КамАЗов" выделить - мирняк вывозить", - "КамАЗ" не едет". ВIДЕО

Окупанти готуються вивозити мирне населення з окупованих Пологів на Запоріжжі, однак у них виникають проблеми через несправну техніку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це дізналися українські воїни, підслухавши розмову окупантів в радіоефірі.

"Надо пару "КамАЗов" выделить на Пологи - мирняк вывозить", - "КамАЗ" не едет", - йдеться у перехопленні.

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