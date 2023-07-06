УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13277 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
6 325 4

Окупанти обговорюють евакуацію цивільних з окупованих Пологів на Запоріжжі: "Надо пару "КамАЗов" выделить - мирняк вывозить", - "КамАЗ" не едет". ВIДЕО

Окупанти готуються вивозити мирне населення з окупованих Пологів на Запоріжжі, однак у них виникають проблеми через несправну техніку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це дізналися українські воїни, підслухавши розмову окупантів в радіоефірі.

"Надо пару "КамАЗов" выделить на Пологи - мирняк вывозить", - "КамАЗ" не едет", - йдеться у перехопленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Влада розробляє алгоритм дій щодо евакуації населення з територій поблизу ЗАЕС у разі аварії, - Верещук

Автор: 

армія рф (17842) окупація (6751) евакуація (2343) населення (167)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А что у них там в Пологах, случилось?
показати весь коментар
06.07.2023 13:25 Відповісти
Отрицательно наступление.
показати весь коментар
06.07.2023 13:27 Відповісти
І повезуть їх в кацапські ***** в сонячний Магадан.
показати весь коментар
06.07.2023 13:26 Відповісти
паспорта с куркою мутантом отримали тепер як холопів вагонами камазами на колиму
показати весь коментар
06.07.2023 13:26 Відповісти
 
 