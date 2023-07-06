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Момент влучання протитанкової ракети у ворожий танк Т-72Б3 з протимінним тралом КМТ-7. ВIДЕО

В Мар’їнці українські воїни із ПТРК знищили ворожий танк Т-72Б3 з протимінним тралом КМТ-7.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафіксований момент влучання української ракети у російський танк, опублікуваний у соцмережах.

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Автор: 

танк (2087) знищення (7578) Мар’їнка (622)


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Топ коментарі
+17
гарна робота
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06.07.2023 13:40 Відповісти
+14
Добре!
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06.07.2023 13:39 Відповісти
+10
Головне - трал цілий Знімуть і поставлять на наш танк Згодиться!
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06.07.2023 14:10 Відповісти
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Добре!
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06.07.2023 13:39 Відповісти
гарна робота
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06.07.2023 13:40 Відповісти
Так, туп сопєлями не обійтися щоб відремонтувати того танка.
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06.07.2023 13:51 Відповісти
трал не врятував....
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06.07.2023 14:01 Відповісти
А вот если еще один трал на башню, и еще один на двигательный отсек... Кадры уничтожения были бы гораздо зрелищнее.
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06.07.2023 14:09 Відповісти
А если бы трал толкали чмобики.то и танк не потеряли бы.
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06.07.2023 14:25 Відповісти
та лучше сразу жгуты на горло всему экипажу.
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06.07.2023 23:26 Відповісти
там жє маглі бить жівиє люді !
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06.07.2023 14:07 Відповісти
Живыми они были на рабссее. Как только вошли в Украину жизнь у них утекает тугой струей в тот же самый унитаз.
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06.07.2023 14:11 Відповісти
Головне - трал цілий Знімуть і поставлять на наш танк Згодиться!
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06.07.2023 14:10 Відповісти
Коли дим розвіявся...
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06.07.2023 14:26 Відповісти
Красіво, схоже не Джавелін, а Стугна чи аналог.
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06.07.2023 18:27 Відповісти
Джавелін. Попадання у задню частину танка. Прилетів туди десь тепліше.
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06.07.2023 20:32 Відповісти
 
 