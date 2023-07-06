Момент влучання протитанкової ракети у ворожий танк Т-72Б3 з протимінним тралом КМТ-7. ВIДЕО
В Мар’їнці українські воїни із ПТРК знищили ворожий танк Т-72Б3 з протимінним тралом КМТ-7.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафіксований момент влучання української ракети у російський танк, опублікуваний у соцмережах.
Топ коментарі
+17 Hanka Panyanka
показати весь коментар06.07.2023 13:40 Відповісти Посилання
+14 Ігор Наумчук
показати весь коментар06.07.2023 13:39 Відповісти Посилання
+10 Яр Холодний
показати весь коментар06.07.2023 14:10 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ігор Наумчук
показати весь коментар06.07.2023 13:39 Відповісти Мені подобається 14 Посилання
Hanka Panyanka
показати весь коментар06.07.2023 13:40 Відповісти Мені подобається 17 Посилання
Александр Иванов #442761
показати весь коментар06.07.2023 13:51 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Панас Стець #551129
показати весь коментар06.07.2023 14:01 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Сергей Гусаченко #510886
показати весь коментар06.07.2023 14:09 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Фантом Блюз #570582
показати весь коментар06.07.2023 14:25 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Oleg K #525841
показати весь коментар06.07.2023 23:26 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
частный сектор
показати весь коментар06.07.2023 14:07 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
Сергей Гусаченко #510886
показати весь коментар06.07.2023 14:11 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Яр Холодний
показати весь коментар06.07.2023 14:10 Відповісти Мені подобається 10 Посилання
Pavlo Chopa #551671
показати весь коментар06.07.2023 14:26 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Grigor Sten
показати весь коментар06.07.2023 18:27 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
ig ss #554679
показати весь коментар06.07.2023 20:32 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль