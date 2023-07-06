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Новини Відео Війна
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СБУ повідомила Шарію про нову підозру: блогер-зрадник допомагав ФСБ робити постановочні відео з допитів українських полонених. ВIДЕО

Служба безпеки викрила нові факти інформаційно-підривної діяльності прокремлівського блогера Анатолія Шарія, які він виконував за завданням російських спецслужб.

Встановлено, що пропагандист брав участь у підготовці і поширенні постановочних відеороликів, де рашисти допитують українських полонених. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Зокрема, як зазначається, Шарій особисто підказував ФСБ, як правильно знімати допит і які запитання ставити військовополоненим. А вже після зйомок монтував відео, вирізаючи із нього "невигідні" для РФ моменти.

"Змонтовані" сюжети РФ потім використовувала для штучної дискредитації військово-політичного керівництва України, у тому числі на міжнародній арені.

За даними слідства, Шарій був залучений до негласної співпраці кадровим співробітником 5-ї служби ФСБ Косенком М.Ю.

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"Комунікувати з російськими спецслужбами блогеру допомагав спільник у тимчасово окупованому Севастополі. Ним виявився ексочільник Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Антон Шевцов, який на початку цього року вже отримав підозру у державній зраді. Задокументовано, що саме від нього Шарій отримав відео з допитів двох полонених військових ЗСУ. Після "монтажу" файлів їх "погодили" з представником спецслужби РФ", - йдеться у повідомленні.

Потім Шарій "доповнив" деструктивний сюжет власними коментарями, виклав на своїх інтернет-платформах та відзвітував своїм кураторам, надіславши посилання на публікації.

Однак сам Шарій у розмовах зі спільником визнає, що, незважаючи на монтаж, приховати поганий стан полонених не вдавалося. А родичі українських захисників, які відгукувалися на опубліковані у соцмережах відео, просили не знімати і не мучити їхніх рідних.

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Шарію про підозру за ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб).

Обидва фігуранти переховуються від правосуддя.

СБУ здійснює комплексні заходи для притягнення обох зловмисників до відповідальності за злочини проти державної безпеки України. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Також читайте: В Іспанії затримано проросійського блогера Шарія. СБУ підозрює його у державній зраді. ВIДЕО

Розслідування проводили співробітники СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадається також, в лютому 2021 року СБУ повідомила про підозру Шарію за ч 1. ст. 111 (державна зрада) і ч. 1. ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

Автор: 

СБУ (12980) полонені (2299) Шарій Анатолій (228) підозра (787)


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Топ коментарі
+15
Недавно писали, що йому в нашому посольстві в Іспанії новий закордонний паспорт видали. Як така ху.я може бути? Він же наче в розшуку був?
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06.07.2023 14:42 Відповісти
+13
в Україні не створено ні однієї структури по розшуку злочинців,а понти Зеленського-що злочинці будуть покарані та понесуть відповідальність--це понти для населення.
поки не буде створено--центр без строку давності для злочинців,типу по списку Симона Візенталя,щоб кожен злочинець трясся і боявся за кожен день ,за кожну свою ніч.--це будуть голослівні слова і понти ..
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06.07.2023 14:41 Відповісти
+10
З шарієм усе ясно ( там покидьок і це не обговорюється навіть ). Але він поки ..???
А от де Баканов Іванко ???
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06.07.2023 14:51 Відповісти
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Як так можна, шаріка, в одних трусіках ...
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06.07.2023 14:30 Відповісти
Та давайте вже відправим цього ПєтуШарія до Бузини, нехай разом бавляться у казані зі смолою і граються у зайчика і білочку, під спів Кабзона і регіт Задорнова. Якщо треба скинутись на квитки ліквідатору, я згоден оголосити збір, думаю, що потрібні кошти зберемо за півгодини.
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06.07.2023 15:31 Відповісти
це правда-- потрібно відкрити рахунок з реквізитами ,,НА УТИЛІЗАЦІЮ ЗРАДНИКІВ,, -- кіллери знайдуться , нехай оте падло шарій та йому подібні сальдо , балицький ходять ублюдки й оглядаються чи йому під машину вибухівку не причепили
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07.07.2023 05:50 Відповісти
СБУ передали озабоченность..
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06.07.2023 14:31 Відповісти
Бурхлива діяльність СБУ
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06.07.2023 15:04 Відповісти
не блогер-зрадник, скоріше, ворог і зрадник.
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06.07.2023 14:31 Відповісти
Треба цьому шаріку ще один паспорт закордонний видати
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06.07.2023 14:32 Відповісти
Та ''пригостіть'' того шарікова ''новічком'' нехай не мучиться!
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06.07.2023 14:34 Відповісти
Та ні- вони йому,нещодавно,продовжили дію закордонних паспортів,як повідомляли ЗМІ!
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06.07.2023 14:39 Відповісти
пля, толика шарікова знайти не можуть.....
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06.07.2023 14:36 Відповісти
а поїхати в гості і в прямому етері яйця відрізати мудаку
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06.07.2023 14:39 Відповісти
Поїдеш? Вчора людина яка б могла це зробити підірвала вибуховий пристрій в суді.
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06.07.2023 14:40 Відповісти
любонька поїду а тільки повині робити хто має вільний перетин кордону ну як зі судею чавесом
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06.07.2023 14:43 Відповісти
Як я розумію на фронті добровольцем( не обовязково на фронті насправді) ти вже був.
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06.07.2023 14:49 Відповісти
Знайшли героя, не соромно?
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06.07.2023 14:44 Відповісти
Ти в чім героїзм побачив?
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06.07.2023 14:50 Відповісти
Я його не бачу. Просто вбивця...
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06.07.2023 14:54 Відповісти
в Україні не створено ні однієї структури по розшуку злочинців,а понти Зеленського-що злочинці будуть покарані та понесуть відповідальність--це понти для населення.
поки не буде створено--центр без строку давності для злочинців,типу по списку Симона Візенталя,щоб кожен злочинець трясся і боявся за кожен день ,за кожну свою ніч.--це будуть голослівні слова і понти ..
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06.07.2023 14:41 Відповісти
давно пора створити спецвідділ для ліквідації тих двуногих тварин --- роботи там вистачить на довгі роки ---ізраільтяни наприклад ліквідували всіх до одного за теракт проти їхньої олімпійської збірної в мюнхені , вони не просили про екстрадицію ті держави де переховувались ті мерзотники ---вони просто страчували цю худобу
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07.07.2023 06:02 Відповісти
Недавно писали, що йому в нашому посольстві в Іспанії новий закордонний паспорт видали. Як така ху.я може бути? Він же наче в розшуку був?
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06.07.2023 14:42 Відповісти
Журналісти мають надіслати запит до МЗС.
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06.07.2023 19:19 Відповісти
Шаріков ублюдок за всі свої дії заслуговує на фізічєскоє замєчаніє с лєтальним для нєво ісходом...
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06.07.2023 14:42 Відповісти
Ну-ну, чекаємо на екстрадицію, а потім випустять під заставу...
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06.07.2023 14:47 Відповісти
З шарієм усе ясно ( там покидьок і це не обговорюється навіть ). Але він поки ..???
А от де Баканов Іванко ???
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06.07.2023 14:51 Відповісти
Ваня десь...за кордоном в дуже теплій країні одній.
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06.07.2023 15:16 Відповісти
Таких треба лише знишювати , а не підозрювати...
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06.07.2023 14:53 Відповісти
Так Кулій вже зараз перефарбувався і топить "за Украину" і не наїжджає на Боневтіка та жОПу.
Навіть, ****, вибачилося, типу..я бил нєправ, думал, што рускіє - люді...
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06.07.2023 15:15 Відповісти
та ні за яку Україну воно не топить. воно просто ****** від того, які кацапи виявилися тупими. ось у чому воно прозріло. що не ракетами потрібно Україну до руського міра заганяти, а іншими методами.
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06.07.2023 15:42 Відповісти
я ж тому взяв в лапки..за Украину
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06.07.2023 15:45 Відповісти
соррі, увагу не звернув. )
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06.07.2023 15:52 Відповісти
Оце ще недосущество. Там ще його шалава десь сидить.
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06.07.2023 15:25 Відповісти
Та не зрадник він, він відкритий, затятий ворог України і українців. Дивно й дурня, що його давно не замочили в ДТП. А з Чорноволом довго не возюкались... І таких як цей Шарій в Україні навалом!
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06.07.2023 15:53 Відповісти
На этого ****** в Европе заведено уголовное дело а оно вообще не парится. Видимо коррупция.
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06.07.2023 16:59 Відповісти
Зветься та "корупція" Буданов, якого шарік піарить на своєму каналі.
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06.07.2023 17:10 Відповісти
Шарій петух.
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06.07.2023 17:17 Відповісти
Золкін теж на Петушарія працював... І взагалі як там його "партія" в Одесі себе досі чухає?
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06.07.2023 17:34 Відповісти
Як же задрав цей петушарік!
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06.07.2023 17:47 Відповісти
4 років тому пєтушарій доклав чимало зусиль, аби Zeпідр опинився у кріслі президента. Тому його гівнопартія легко була зареєстрована у ЦВК і отримала дуже багато місцевих депутатів саме у районах які зараз окуповані. А ще клоуни так потужно шукають це пєтушило, що видали йому новий закордонний паспорт аби той вільно міг подорожувати по світу.
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07.07.2023 07:29 Відповісти
 
 