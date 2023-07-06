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Тисячі людей співають Гімн України на латвійському фестивалі пісні і танцю. ВIДЕО

Тисячі людей заспівали Гімн України на латвійському фестивалі пісні і танцю, що проводиться один раз на п’ять років.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис масового виконання українського національного гімну опублікований у соцмережах.

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Для довідки: Латвійський фестиваль пісні і танцю є одним з найбільших аматорських хорових подій в світі і є важливою подією в латиській культурі і суспільному житті. Він також є шедевром усної і нематеріальної спадщини людства. Вселатвійське свято пісні і танцю проводиться з 1873 року, як правило, кожні п'ять років. Під час фестивалю відкривають виставки фотографій, мистецтва та народних промислів, оркестрові концерти та святковий парад. Події та змагання, що передували події відбуваються протягом всього періоду між фестивалями. Близько 30000 виконавців загалом беруть участь в цьому заході. Як правило в репертуарі були народні пісні та класичні хорові пісні, які виконувались акапельно, проте, останнім часом, сучасні популярні пісні були теж включені в репертуар.

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Автор: 

гімн (95) Латвія (1364) музика (498) фестиваль (135)


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Топ коментарі
+33
Dievs svēti Ukrainu !
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06.07.2023 14:52 Відповісти
+24
Latvia! Thank you so much! Slava Ukraini! Geroyam slava!
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06.07.2023 14:56 Відповісти
+20
Пройняло!

До сліз...

Дякую, Латвія!
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06.07.2023 15:22 Відповісти
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Dievs svēti Ukrainu !
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06.07.2023 14:52 Відповісти
Боже, благослови Латвію!
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06.07.2023 15:27 Відповісти
🙏
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07.07.2023 12:54 Відповісти
Latvia! Thank you so much! Slava Ukraini! Geroyam slava!
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06.07.2023 14:56 Відповісти
І з України присутня хорова капела "Дударик" (м. Львів). Чому не згадано в матеріалі?
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06.07.2023 15:09 Відповісти
Сильно.
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06.07.2023 15:11 Відповісти
Нифига ж себе хор
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06.07.2023 16:36 Відповісти
Зверніть увагу,цей величезний хор-латиші. А в Україні все більше розгорається дискусія з русскоязичним насєлєнієм,яке за 30 так і не заговорило українською,про те що ж робити з рашенязиком....
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06.07.2023 15:18 Відповісти
Зєлєбобік, в Латвії узкогаварящіх не менше ніж в Україні. Але треба висрати цей маніпулятивний месендж.
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06.07.2023 15:38 Відповісти
Da ti sama zelieniu pahnesh , nu ili ruskim duhom, i chio on take skazal nipravilnoie ?
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06.07.2023 16:01 Відповісти
Пройняло!

До сліз...

Дякую, Латвія!
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06.07.2023 15:22 Відповісти
Могутньо, велично! Спасибі. Наша віра у Перемогу непохитна!🇺🇦💐
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06.07.2023 16:17 Відповісти
Сурдопереклад нашого славня просто фантастичний.
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06.07.2023 16:21 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі!
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06.07.2023 18:52 Відповісти
Tēvzemei un Brīvībai!
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06.07.2023 19:51 Відповісти
Nihuia niponiatno chio ti tut nasral !!!
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07.07.2023 00:16 Відповісти
Гімн України починали як гімн совка.
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07.07.2023 01:14 Відповісти
Tak nisluhai LOL
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07.07.2023 07:50 Відповісти
Дякую,Латвіє!!
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07.07.2023 09:54 Відповісти
Ukrainas Republikas himna Mežaparkā https://www.youtube.com/watch?v=K5sB6u8QEMg
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07.07.2023 11:32 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=K5sB6u8QEMg
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07.07.2023 11:33 Відповісти
Знай наших!
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07.07.2023 12:15 Відповісти
Я думаю, что это репетиция перед концертом, toze продаjut билетов на него Я ходил на концерт, небо было другим.
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07.07.2023 12:19 Відповісти
одни из лучших друзей Украины Латыши!проняло до слёз!СЛАВА ЛАТВИИ!СЛАВА УКРАИНЕ!
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07.07.2023 13:55 Відповісти
 
 