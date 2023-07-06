Тисячі людей співають Гімн України на латвійському фестивалі пісні і танцю. ВIДЕО

Тисячі людей заспівали Гімн України на латвійському фестивалі пісні і танцю, що проводиться один раз на п’ять років.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис масового виконання українського національного гімну опублікований у соцмережах.

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Для довідки: Латвійський фестиваль пісні і танцю є одним з найбільших аматорських хорових подій в світі і є важливою подією в латиській культурі і суспільному житті. Він також є шедевром усної і нематеріальної спадщини людства. Вселатвійське свято пісні і танцю проводиться з 1873 року, як правило, кожні п'ять років. Під час фестивалю відкривають виставки фотографій, мистецтва та народних промислів, оркестрові концерти та святковий парад. Події та змагання, що передували події відбуваються протягом всього періоду між фестивалями. Близько 30000 виконавців загалом беруть участь в цьому заході. Як правило в репертуарі були народні пісні та класичні хорові пісні, які виконувались акапельно, проте, останнім часом, сучасні популярні пісні були теж включені в репертуар.

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