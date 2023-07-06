Зеленський подискутував з президентом Болгарії Радевим про війну: Якщо Росія прийде сюди, що ви тоді робитимете? ВIДЕО

Лідер Болгарії Румен Радев під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським у межах візиту в Софію останнього називав війну Росії проти нашої держави "конфліктом" та повторював, що не підтримує постачання захисникам болгарських озброєнь, закликавши до мирних переговорів. Зеленський пояснив, що в Україні йде саме війна, і прокоментував сумнівну позицію Радева щодо надання зброї.

Як зазначається, болгарський президент назвав важливим кроком підписану 6 липня декларацію про підтримку нашої країни на шляху до НАТО, але не погодився з передачею боєприпасів, а особливо із запасів Болгарії, оскільки він "як президент і головнокомандувач, має свої обов’язки", передає Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.UA.

"Я продовжую стверджувати, що військового вирішення цього конфлікту немає, і надання все більшої кількості зброї навряд чи призведе до такого вирішення. Важливо звернути увагу на послідовні зусилля для деескалації, для припинення вогню і для пошуку мирних рішень дипломатичним шляхом", – додав Радев.

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У відповідь президент України Зеленський подякував народу Болгарії за прихисток для багатьох наших громадян. Він висловив надію, що болгари розуміють: у нашій державі триває війна, а не "конфлікт". "Під час конфлікту державу не залишають мільйони людей, тому ми добре знаємо, що це не конфлікт, а війна", – додав глава країни.

Він також поцікавився, лідер Болгарії не підтримує постачання снарядів ЗСУ, щоб не послабити власну армію, чи виступає проти зміцнення України, оскільки "це різні речі".

"Якщо Росія прийде сюди, то того, що ви маєте буде недостатньо для вашого війська, щоб воювати з нею. Тому добре дати можливість людям захищатись, щоб війна не прийшла до вас, до поляків, до румунів. Війна не має ніякої дистанції. Не дай Бог, щоб трапилася якась трагедія, і ви опинились на моєму місці. І якщо вам не допоможуть, то що ви тоді робитимете? Ви б сказали: "Путін, будь ласка, захопи болгарську територію?" Ні, ви, як справжній президент, я впевнений, не допустите компромісу зі своєю незалежністю. Це ваше право не підтримувати допомогу Україні. Але я б дуже хотів, щоб ви мене правильно зрозуміли", – наголосив Зеленський.