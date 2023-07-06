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Зеленський подискутував з президентом Болгарії Радевим про війну: Якщо Росія прийде сюди, що ви тоді робитимете? ВIДЕО

Лідер Болгарії Румен Радев під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським у межах візиту в Софію останнього називав війну Росії проти нашої держави "конфліктом" та повторював, що не підтримує постачання захисникам болгарських озброєнь, закликавши до мирних переговорів. Зеленський пояснив, що в Україні йде саме війна, і прокоментував сумнівну позицію Радева щодо надання зброї.

Як зазначається, болгарський президент назвав важливим кроком підписану 6 липня декларацію про підтримку нашої країни на шляху до НАТО, але не погодився з передачею боєприпасів, а особливо із запасів Болгарії, оскільки він "як президент і головнокомандувач, має свої обов’язки", передає Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.UA.

"Я продовжую стверджувати, що військового вирішення цього конфлікту немає, і надання все більшої кількості зброї навряд чи призведе до такого вирішення. Важливо звернути увагу на послідовні зусилля для деескалації, для припинення вогню і для пошуку мирних рішень дипломатичним шляхом", – додав Радев.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Надання урядом військової допомоги Україні підштовхує Болгарію до війни, - президент Радев

У відповідь президент України Зеленський подякував народу Болгарії за прихисток для багатьох наших громадян. Він висловив надію, що болгари розуміють: у нашій державі триває війна, а не "конфлікт". "Під час конфлікту державу не залишають мільйони людей, тому ми добре знаємо, що це не конфлікт, а війна", – додав глава країни.

Він також поцікавився, лідер Болгарії не підтримує постачання снарядів ЗСУ, щоб не послабити власну армію, чи виступає проти зміцнення України, оскільки "це різні речі".

"Якщо Росія прийде сюди, то того, що ви маєте буде недостатньо для вашого війська, щоб воювати з нею. Тому добре дати можливість людям захищатись, щоб війна не прийшла до вас, до поляків, до румунів. Війна не має ніякої дистанції. Не дай Бог, щоб трапилася якась трагедія, і ви опинились на моєму місці. І якщо вам не допоможуть, то що ви тоді робитимете? Ви б сказали: "Путін, будь ласка, захопи болгарську територію?" Ні, ви, як справжній президент, я впевнений, не допустите компромісу зі своєю незалежністю. Це ваше право не підтримувати допомогу Україні. Але я б дуже хотів, щоб ви мене правильно зрозуміли", – наголосив Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (24368) Радев Румен (26)


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Топ коментарі
+29
Коли тебе, Опудало, попереджали про напад кацапів, згадай що ти тоді казав. Мразота лицемірна.
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06.07.2023 20:20 Відповісти
+28
Справа в тім що Болгарія член НАТО, Росія туди не прийде, Зе-довбню би не гавкати без користі.
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06.07.2023 20:20 Відповісти
+27
Якщо Росія прийде сюди, що ви тоді робитимете? - дороги.
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06.07.2023 20:20 Відповісти
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Якщо Росія прийде сюди, що ви тоді робитимете? - дороги.
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06.07.2023 20:20 Відповісти
Шашлики будуть жарити.
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06.07.2023 20:24 Відповісти
Абсолютно адекватный ответ Зеленского.

Парашу не остановит от разграбления Болгарии « общая история» или « христьянские ценности».

С Болгарией они сделают то, что сейчас пытаются сделать с Украиной.

Полное уничтожение страны как государства и полное уничтожение граждан.

Президент Болгарии надеятся на «милосердие Хасанов»?
Этого у них нет.
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06.07.2023 20:39 Відповісти
Радев ни на что не надеется, его поведение обусловлено другими аспектами, єто кацапская консерва и просто работает свою кацапскую работу
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06.07.2023 22:33 Відповісти
он надеется на нато.
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07.07.2023 00:34 Відповісти
Справа в тім що Болгарія член НАТО, Росія туди не прийде, Зе-довбню би не гавкати без користі.
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06.07.2023 20:20 Відповісти
А що завадить? Європа густонаселена, є що красти. Параша могла б за 2 тижні захватити всю Європу, якщо б спочатку напала на неї, і мова про звичайну конвенційну зброю і оселились у беззахисних містах. Байден би томагавки почав кидати по Європейскім містах? Ні, схавав би все і сидів би в ізоляції перебуваючи у "стані" війни з парашою.
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06.07.2023 20:27 Відповісти
Згоден, так, Путін сильно прорахувався напавши спершу на Україну. Якби почав з Балтії то все б в нього вийшло як найкраще. Але сьогодні все змінилося, НАТО готове до такого розвитку подій.
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06.07.2023 21:36 Відповісти
Ну почне х..ло пускати ракети, припустимо, по Берліну, і буде казати "це не ми". Що буде НАТО робити? Почне ядерну війну? Нападе на парашу? Утреться тихенько та буде засуджувати потроху.
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06.07.2023 23:11 Відповісти
Прибалти тоже члени НАТО.
Польша, румыния…

И что? Ху&хо перестал им грозить ядерным оружием?

Кто может гарантировать что он его не применет, если будет возможность?

Нато? Столтенберг? Вопрос открытый…
Ответа на него никто недал
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06.07.2023 20:43 Відповісти
Зачем гадать, будет не будет? НАТО просто подготовилось к такому варианту событий и всё.
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06.07.2023 21:38 Відповісти
Тобто чуваку ти советуешь "гадать не нужно", а постом више утвердительно пишешь "росия туда не прийдет". Ти шо то знаешь? С путлером чай пьешь? Или "гадать" только тебе можно?
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06.07.2023 22:37 Відповісти
Завдяки тому, що Україна дала час підготуватись.

А заодно - щоби європейці з жахом оцінили свої збройні сили, їхні склади, і зрозуміли, що вони геть не готові були до такої війни - спитайте в того ж Шольца, та й не тільки в нього.

Загалом дійсно - Х.йло зробив помилку, напавши на саму, як йому здавалось, слабку країну. Виявилось, що це якраз найсильніша країна, просто в якої відносно мало зброї.

Звідки Дудаєв це знав ще тоді? Для мене це загадка.
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06.07.2023 22:41 Відповісти
так Болгарія є член НАТО з 2004р, її взяли туди бідною, корумпованою і зовсім не підготовленою, такою її взяли і до ЄС, бо таке було бажання Заходу. А нас не беруть,бо путін дуже проти, а у нього ядерні бомби. Хто був у Болгарії, бажано не тільки біля узбережжя, той зрозуміє, що ми нічим не гірші за болгар, бідність і корупція там досі лишилися, не треба бути великим експертом,щоб це помітити. Крім того,росію і путіна там любить половина населення.
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07.07.2023 00:24 Відповісти
и таких стран - не одна Болгария...
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07.07.2023 00:36 Відповісти
сумніваюся, Болгарія така тільки одна, в інших країнах Європи такого зовсім не спостерігала, багато старперів болгарських знають російську ще з часів совка, інші вивчили для туризму, через кирилицю росіяни масово перлися на відпочинок в Болгарію, купували нерухомість; російські гроші, корупція, бідність і ностальгія за совком основна причина любові до путіна у болгар.
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07.07.2023 01:29 Відповісти
словакия до купы
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07.07.2023 01:35 Відповісти
Цілком вірно. Хто бував в Болгарії, той погодиться. Але краще ми ще тридцять років будемо рухатися до ЄС,щоб стати цивілізованою країною, на кшталт Польщі і Чехії, а краще Фінляндії і Швеції. Що нам дають пустопорожні ярлики...
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15.07.2023 23:42 Відповісти
Коли тебе, Опудало, попереджали про напад кацапів, згадай що ти тоді казав. Мразота лицемірна.
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06.07.2023 20:20 Відповісти
«Мерзлота лицемірна» це ви про ху&ла?

Я сподіваюсь.
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06.07.2023 20:44 Відповісти
І про ***** також. ***** як замовник, преЗЕдент як виконавець. І з засцяними очима зебіли, як свідки всього цього.
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06.07.2023 20:57 Відповісти
Не « і про ху&ла також»,

а в Перву чергу про Ху&ла!

Розуміешь різницю, ворог України?!

Ти, зовсім НЕ згадав ху&ла.

Бо він для тебе не ворог, як для багатех країн світу.
Для тебе ворог- Презідент воюючий України, яка стікає кров'ю, робить усе, включно з помилками,
але не здається.
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07.07.2023 02:45 Відповісти
конкретно сейчас он что-то не так сказал?
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07.07.2023 00:38 Відповісти
Радєв не розміновуватиме свого Чонгару як це зробила Моніка Зелєнскі.
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06.07.2023 20:21 Відповісти
Особисто Моніка розміновувала?
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06.07.2023 20:41 Відповісти
Тобто, вона Головнокомандувач тільки тоді, коли треба журналістів к *****-фєні послати?

А, коли треба нести відповідальність, то просто Моніка Зеленські, яка нічого не знала, нічого не контролювала, нічого не робила.
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06.07.2023 22:14 Відповісти
Щойно на УП дивився інтервью з чуваком який повинен був підірвати мости на Чонгарі, більше року був в полоні. Ніхто не розміновував
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06.07.2023 22:40 Відповісти
Значить було розміновано до нього, бо він сказав вибуху чомусь не сталося.
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06.07.2023 22:44 Відповісти
Він сказав. Дивись мій комент нижче
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06.07.2023 22:59 Відповісти
Я не впевнений, що той боець розповідає правду, або що він дійсно знає, як воно було насправді.

Не знаю - просто не віриться мені, щоби доля всього півдня України, і міліонів людей, залежала від однього заряду вибухівки, і двох дротів. Якось по-дебільному виходить... ще один варіант "Про@бали"!

Це дійсно так вибудовується оборона країни???
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06.07.2023 22:54 Відповісти
Він озвучив дві версії чого підриву не стало. Або спрацювало ДРГ, бо його обстріляли с РПГ ще до заходу колон, або дроти були пошкоджені мінометним обстрілом.
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06.07.2023 22:58 Відповісти
Та я це знаю.

Все рівно не віриться, що на такій пальонці трималась вся оборона Півдня!
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06.07.2023 23:06 Відповісти
Іноді найбільш складні речі мають найпростіше пояснення. Звісно що підрива не сталось то ***** нездорова, але то питання не до політиків. Такі речі повинні мати дублюючи системи, та ще й неодноразово...
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06.07.2023 23:10 Відповісти
Та так - а пам'ятаю про Бритву Окама.

Але ж, дідько - невже не можно було поставити десяток зарядів на цьому мості? Навіть два десятка? Поставити радіодетонатори? Вцементувати кабель в опору моста, і закопати його на, ****, три метри в землю?

Де системи спостереження, які дивляться на 40 км? Де батареї РСЗО і артилерії, які повинні були бути пристріляні по цим мостам, і не тільки по ним?

Ну погодьтесь - ну реально дурня! Приблизно така ж, яку вигадує учень початкової класи про забутий щоденник!
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06.07.2023 23:25 Відповісти
В нас ще радянська армія, тож....
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06.07.2023 23:32 Відповісти
В радянскій армії такі бійці, і таки командири, до полковника включно, наступного дня би вже в чистиг погонах шли б в атаку у штрафбаті, а пара генералів сиділи би вже у підвалах НКВД.

І так - я не вірю, що це все на совісті армійців! Питання - з якого боку прийли ДРГ?
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06.07.2023 23:46 Відповісти
Знайшли цапа відбувайла щоб на нього все звернути
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06.07.2023 23:34 Відповісти
Подивись...взагалі він сам знайшовся. І його ніхто не допитував, не цікавився досі чому так сталося
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06.07.2023 23:45 Відповісти
Це він так каже
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07.07.2023 00:19 Відповісти
Та, *******, дядя вася сказпв, що провода порвались, ага, і ми всі повірили))
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07.07.2023 00:18 Відповісти
Пятак, ти хоть помятаешь хто така була Моника?

Ти, кацапе, це можешь розповідати про американську Монику москалям. Бо вони дурні та забиті.

В Україні таке не пройде- інші люди. Таких як ти 3.14здили двічі, на двох Майданах :
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07.07.2023 02:50 Відповісти
Даю каманду✋ маларосам скуліть-починай👉
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06.07.2023 20:22 Відповісти
Ти навіть не уявляєш яке ти жалюгідне.
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06.07.2023 20:24 Відповісти
Ігорек, хлопчик. Ти школу закінчив? Історію вчив?

Ти хочешь образити українців, назвавши їх « малоросами»?

Але ти даже не уявляешь, що « малорос» це означає Мешканець Метрополії.
Центру, а не перефіріі, колонії.

Більшісь москалей гордо звуть себе « Велікоросами» , не розуміючи що це назва окраін.

Історично існувала краіна Русь ( киівськая Русь). Вона була расташована у «центрі ******** України», включаючи Львів. Це була «Малоросія»- основна та головна частина.

Згодом землі ціеі країни поширились на Ніжній Новгород, та інші тереторію, яка почала платити податки Києву. Як метрополії. Це отримало назву- « Велика Русь».

От така, історія, малюк.
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07.07.2023 03:05 Відповісти
"Якщо Росія прийде сюди, то того, що ви маєте буде недостатньо для вашого війська, щоб воювати з нею. Тому добре дати можливість людям захищатись, щоб війна не прийшла до вас, до поляків, до румунів. Війна не має ніякої дистанції. Не дай Бог, щоб трапилася якась трагедія, і ви опинились на моєму місці. Джерело: https://censor.net/ua/v3429421

С 29 марта 2004 года Болгария - член НАТО. Она вошла в состав Альянса в рамках масштабного расширения Североатлантического союза, которое состоялось накануне Стамбульского саммита. Одна из стран - основательниц и идейных вдохновительниц создания НАТО.

Поэтому Болгария и спокойна. А на твоем месте, клован, я бы не хамил странам-членам НАТО. Это не сцена 95 квартала.
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06.07.2023 20:23 Відповісти
может он эбонитовую палочку поймал...?
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06.07.2023 20:25 Відповісти
Да, палочку, от кремлевского агента Дерьмака, в то самое место...
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06.07.2023 20:31 Відповісти
І що ну НАТО ти впевнений що сцикливі США і німці і французи впишуться за них я думаю ні
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06.07.2023 21:37 Відповісти
Думай, кто тебе мешает?
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06.07.2023 21:44 Відповісти
чим там думати?
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06.07.2023 22:12 Відповісти
Мені цікаво - а чого він сам свої рекомендації не застосовував а до шашликів закликав? Прямо як в одеському анекдоті: "Шьоб ви били такие умниє как моя Сара вчера!"
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07.07.2023 00:34 Відповісти
что это за небритое создание...?
сколько стоит его небритость...?
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06.07.2023 20:24 Відповісти
7 млрд в місяць!
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06.07.2023 22:13 Відповісти
шє ніколи не бачив діскуссії політика з клованом,
в інших обставинах мабуть це смішно - в cьогодяшних страшно,
ляпне щось і розкусять же.
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06.07.2023 20:24 Відповісти
чи щось зрозуміє той йолоп? Чи все розуміє і прикидається дурачком.
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06.07.2023 20:25 Відповісти
Про що Ви ? Одна справа пересічний Український нарід, Солдати звичайні, Союзники які є донорами наразі.. усі ті хто дійсно потерпають від дій путлєровців.
Інша справа ті хто звикли жити собі на втіху, в своє задоволення, розкошувати, купляти дороге шмоття, смачно ресторанити, з насолодою розважатися, впиватися своїм сибаритством і гедонізмом, де плотське заміняло духовне....
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06.07.2023 20:29 Відповісти
Рано чи піздно ця війна трапилась би з кацапстаном , бо вони імперці вже давно це намагались зробити різними шляхами. І зараз ми повинні дати їм так по зубам , щоб вони ще довго поколінь здригалися, про наміри сюди сунутись.
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06.07.2023 20:29 Відповісти
війна з 2014 року... що робив клован з 2014 року?
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06.07.2023 22:14 Відповісти
Відповідь болгар: будемо асфальтувати дороги, запускати шатли і садити генералів до в'язниці.
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06.07.2023 20:29 Відповісти
Шашлики!!! Ти забув головне. У разі вторгнення росіян треба робити шашлики.
Це безпрограшний варіант.

Тоді через 3 дні 20% теріторії гарантовано, як корова язиком злизала.
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06.07.2023 22:11 Відповісти
Вот эта его постоянно хамская манера поведения, публичный шантаж... Рано или поздно надоест всем. Пошлют его куда подальше. И Украину вместе с ним.
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06.07.2023 20:30 Відповісти
хоча: тут він сказав правильно.
Але таке "правильно" спеціально для Радева в "стилі Мельника" мав би озвучити посол України в Болгарії.
Ой, а хто там посол? Чи озвучує? Чи в нього за щокою зайвий предмет?
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06.07.2023 20:44 Відповісти
Возможно, благодаря этой манере мы сейчас и получаем джавелины, нлавы, стингеры, хаймарсы, леопарды, Брэдли и другое. Почему нам этого не давали в 2014-2015?
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06.07.2023 20:45 Відповісти
Может потому, что не было открытого вторжения, а была прокси война, или это так сложно понять?
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07.07.2023 00:22 Відповісти
Все правильно він каже...
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06.07.2023 20:42 Відповісти
Хоч я і ваапще не прихильник Зєлі, аж ніяк, але сказав він чьотко.
+.
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06.07.2023 21:26 Відповісти
Тут і українською уй просциш, що він говорить. А після перекладу цього бекання та мекання взагалі хз, що ясно.
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06.07.2023 22:08 Відповісти
Міністри закордонних справ країн, в які збирається з візитом президент України Зеленський, стали зарані попереджать МЗС УКраїни, щоб привозили з собою своїх перекладачів: їх перекладачі з української не справляються з перекладом Деякі навіть погрожують самогубством!
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07.07.2023 00:44 Відповісти
Зустрічати з горілкою й холодцем! Вони ж теж люди. Посередине договориться.
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06.07.2023 21:43 Відповісти
Сильно!
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06.07.2023 21:58 Відповісти
Я не знаю, як цей потік підсвідомості переводять перекладачі...
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06.07.2023 22:07 Відповісти
Да Зеленский на самом деле здесь красава. Жопа у болгара изрядно подгорела.
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06.07.2023 22:59 Відповісти
я бы наверное с ума сошел, объясняя каждый день десятку дебилов элементарные вещи. А они мне бы скавучали "Важливо звернути увагу на послідовні зусилля для деескалації, для припинення вогню і для пошуку мирних рішень дипломатичним шляхом"
чтобы не послать, не знаю, какая нужна выдержка
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07.07.2023 00:48 Відповісти
На счет дебилов прямо в точку. Я думаю эти циничные твари всё прекрасно понимают но включают дурочку.
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07.07.2023 09:25 Відповісти
Зеленський подискутував з президентом Болгарії Радевим про війну: Якщо Росія прийде сюди, що ви тоді робитимете? Джерело:
Геніальний і находчівий задає геніальні питання.
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07.07.2023 00:42 Відповісти
Болгария поставила на Украину вооружения на сумму в 2,5 миллиарда евро
По словам бывшего премьер-министра страны Кирила Петкова, такой объем София передала Киеву за 164 дня.
"В отчетах в области экономики мы видели, что город Сопот и город Казанлык полностью работали в области военной промышленности и полагаю, что заработали 5 млрд (болгарских левов, т.е. 2,5 млрд евро) за 164 дня, несмотря на то, что прямого экспорта на Украину у нас не было", - рассказал болгарский политик журналистам.
Он также рассказал, что непосредственно отправкой оружия и боеприпасов на Украину занимались американские и британские власти.
В городах Сопот и Казанлык располагаются болгарские заводы, которые производят оружие и боеприпасы как советского, так и натовского образца, включая снаряды калибром до 155 миллиметров. Официально о том, что болгарское вооружение попадает на Украину, стало известно лишь после публикации в немецком издании Die Welt в январе этого года.
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07.07.2023 07:38 Відповісти
Не, в данном случае Зеля выступил хорошо!
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07.07.2023 10:34 Відповісти
 
 