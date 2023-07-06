Зеленський подискутував з президентом Болгарії Радевим про війну: Якщо Росія прийде сюди, що ви тоді робитимете? ВIДЕО
Лідер Болгарії Румен Радев під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським у межах візиту в Софію останнього називав війну Росії проти нашої держави "конфліктом" та повторював, що не підтримує постачання захисникам болгарських озброєнь, закликавши до мирних переговорів. Зеленський пояснив, що в Україні йде саме війна, і прокоментував сумнівну позицію Радева щодо надання зброї.
Як зазначається, болгарський президент назвав важливим кроком підписану 6 липня декларацію про підтримку нашої країни на шляху до НАТО, але не погодився з передачею боєприпасів, а особливо із запасів Болгарії, оскільки він "як президент і головнокомандувач, має свої обов’язки", передає Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.UA.
"Я продовжую стверджувати, що військового вирішення цього конфлікту немає, і надання все більшої кількості зброї навряд чи призведе до такого вирішення. Важливо звернути увагу на послідовні зусилля для деескалації, для припинення вогню і для пошуку мирних рішень дипломатичним шляхом", – додав Радев.
У відповідь президент України Зеленський подякував народу Болгарії за прихисток для багатьох наших громадян. Він висловив надію, що болгари розуміють: у нашій державі триває війна, а не "конфлікт". "Під час конфлікту державу не залишають мільйони людей, тому ми добре знаємо, що це не конфлікт, а війна", – додав глава країни.
Він також поцікавився, лідер Болгарії не підтримує постачання снарядів ЗСУ, щоб не послабити власну армію, чи виступає проти зміцнення України, оскільки "це різні речі".
"Якщо Росія прийде сюди, то того, що ви маєте буде недостатньо для вашого війська, щоб воювати з нею. Тому добре дати можливість людям захищатись, щоб війна не прийшла до вас, до поляків, до румунів. Війна не має ніякої дистанції. Не дай Бог, щоб трапилася якась трагедія, і ви опинились на моєму місці. І якщо вам не допоможуть, то що ви тоді робитимете? Ви б сказали: "Путін, будь ласка, захопи болгарську територію?" Ні, ви, як справжній президент, я впевнений, не допустите компромісу зі своєю незалежністю. Це ваше право не підтримувати допомогу Україні. Але я б дуже хотів, щоб ви мене правильно зрозуміли", – наголосив Зеленський.
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Парашу не остановит от разграбления Болгарии « общая история» или « христьянские ценности».
С Болгарией они сделают то, что сейчас пытаются сделать с Украиной.
Полное уничтожение страны как государства и полное уничтожение граждан.
Президент Болгарии надеятся на «милосердие Хасанов»?
Этого у них нет.
Польша, румыния…
И что? Ху&хо перестал им грозить ядерным оружием?
Кто может гарантировать что он его не применет, если будет возможность?
Нато? Столтенберг? Вопрос открытый…
Ответа на него никто недал
А заодно - щоби європейці з жахом оцінили свої збройні сили, їхні склади, і зрозуміли, що вони геть не готові були до такої війни - спитайте в того ж Шольца, та й не тільки в нього.
Загалом дійсно - Х.йло зробив помилку, напавши на саму, як йому здавалось, слабку країну. Виявилось, що це якраз найсильніша країна, просто в якої відносно мало зброї.
Звідки Дудаєв це знав ще тоді? Для мене це загадка.
Я сподіваюсь.
а в Перву чергу про Ху&ла!
Розуміешь різницю, ворог України?!
Ти, зовсім НЕ згадав ху&ла.
Бо він для тебе не ворог, як для багатех країн світу.
Для тебе ворог- Презідент воюючий України, яка стікає кров'ю, робить усе, включно з помилками,
але не здається.
А, коли треба нести відповідальність, то просто Моніка Зеленські, яка нічого не знала, нічого не контролювала, нічого не робила.
Не знаю - просто не віриться мені, щоби доля всього півдня України, і міліонів людей, залежала від однього заряду вибухівки, і двох дротів. Якось по-дебільному виходить... ще один варіант "Про@бали"!
Це дійсно так вибудовується оборона країни???
Все рівно не віриться, що на такій пальонці трималась вся оборона Півдня!
Але ж, дідько - невже не можно було поставити десяток зарядів на цьому мості? Навіть два десятка? Поставити радіодетонатори? Вцементувати кабель в опору моста, і закопати його на, ****, три метри в землю?
Де системи спостереження, які дивляться на 40 км? Де батареї РСЗО і артилерії, які повинні були бути пристріляні по цим мостам, і не тільки по ним?
Ну погодьтесь - ну реально дурня! Приблизно така ж, яку вигадує учень початкової класи про забутий щоденник!
І так - я не вірю, що це все на совісті армійців! Питання - з якого боку прийли ДРГ?
Ти, кацапе, це можешь розповідати про американську Монику москалям. Бо вони дурні та забиті.
В Україні таке не пройде- інші люди. Таких як ти 3.14здили двічі, на двох Майданах :
Ти хочешь образити українців, назвавши їх « малоросами»?
Але ти даже не уявляешь, що « малорос» це означає Мешканець Метрополії.
Центру, а не перефіріі, колонії.
Більшісь москалей гордо звуть себе « Велікоросами» , не розуміючи що це назва окраін.
Історично існувала краіна Русь ( киівськая Русь). Вона була расташована у «центрі ******** України», включаючи Львів. Це була «Малоросія»- основна та головна частина.
Згодом землі ціеі країни поширились на Ніжній Новгород, та інші тереторію, яка почала платити податки Києву. Як метрополії. Це отримало назву- « Велика Русь».
От така, історія, малюк.
С 29 марта 2004 года Болгария - член НАТО. Она вошла в состав Альянса в рамках масштабного расширения Североатлантического союза, которое состоялось накануне Стамбульского саммита. Одна из стран - основательниц и идейных вдохновительниц создания НАТО.
Поэтому Болгария и спокойна. А на твоем месте, клован, я бы не хамил странам-членам НАТО. Это не сцена 95 квартала.
сколько стоит его небритость...?
в інших обставинах мабуть це смішно - в cьогодяшних страшно,
ляпне щось і розкусять же.
Інша справа ті хто звикли жити собі на втіху, в своє задоволення, розкошувати, купляти дороге шмоття, смачно ресторанити, з насолодою розважатися, впиватися своїм сибаритством і гедонізмом, де плотське заміняло духовне....
Це безпрограшний варіант.
Тоді через 3 дні 20% теріторії гарантовано, як корова язиком злизала.
Але таке "правильно" спеціально для Радева в "стилі Мельника" мав би озвучити посол України в Болгарії.
Ой, а хто там посол? Чи озвучує? Чи в нього за щокою зайвий предмет?
+.
чтобы не послать, не знаю, какая нужна выдержка
Геніальний і находчівий задає геніальні питання.
По словам бывшего премьер-министра страны Кирила Петкова, такой объем София передала Киеву за 164 дня.
"В отчетах в области экономики мы видели, что город Сопот и город Казанлык полностью работали в области военной промышленности и полагаю, что заработали 5 млрд (болгарских левов, т.е. 2,5 млрд евро) за 164 дня, несмотря на то, что прямого экспорта на Украину у нас не было", - рассказал болгарский политик журналистам.
Он также рассказал, что непосредственно отправкой оружия и боеприпасов на Украину занимались американские и британские власти.
В городах Сопот и Казанлык располагаются болгарские заводы, которые производят оружие и боеприпасы как советского, так и натовского образца, включая снаряды калибром до 155 миллиметров. Официально о том, что болгарское вооружение попадает на Украину, стало известно лишь после публикации в немецком издании Die Welt в январе этого года.