УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11301 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна
27 409 30

У бою поблизу Авдіївки українські воїни затрофеїли два танки Т-80БВ та знищили понад десяток окупантів. ВIДЕО

Війська окупантів намагалися прорвати нашу оборону в напрямку Авдіївки, але їхній наступ був безуспішним - українські воїни захопили два ворожі танки та знищили більш як десяток загарбників.

Про це на своїй сторінці в соцмережі пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов та публікує відеозапис, на якому український військовий показує результат бойового зіткнення і розповідає про перебіг бою.

"Штурм ворога тривав понад 10 годин і закінчився повним фіаско. В результаті відбиття атаки наші бійці захопили два російські танки Т-80БВ та знищили понад десяток окупантів, включаючи екіпажі захоплених машин", - зазначає у коментарі до відео Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Техніка рашистів не підходить до Авдіївки ближче, ніж на 6 кілометрів, - Нацгвардія

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Штурмова група ЗСУ бере у полон шістьох окупантів. ВIДЕО

Відео ДПСУ

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські прикордонники на Донеччині знищили російський міномет "Васильок". ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6146) Бутусов Юрій (3617) Авдіївка (2342)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+30
Гарна робота-респект.Дохлих рашистських вбивць які прийшли вбивати в Україну забагато не буває...
показати весь коментар
07.07.2023 09:50 Відповісти
+30
Я знаю що вам маларосам важко дивитися на іздохлих рашІстофашІстов, а нам то в кайф, чи висною чи літом... результат тойсамий.
показати весь коментар
07.07.2023 10:02 Відповісти
+22
Не нужно размывать лица московским убийцам. Это шанс дать знать их родственникам, что можно обращаться за новыми китайскими "Жигулями".
показати весь коментар
07.07.2023 10:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я знаю що вам маларосам важко дивитися на іздохлих рашІстофашІстов, а нам то в кайф, чи висною чи літом... результат тойсамий.
показати весь коментар
07.07.2023 10:02 Відповісти
Весною вони ще меньше воняли, а літом звичайно вже духман від них сильніший, і на форумі також.
показати весь коментар
07.07.2023 12:29 Відповісти
Більш того, це буде щей восені.
показати весь коментар
07.07.2023 10:31 Відповісти
Гарна робота-респект.Дохлих рашистських вбивць які прийшли вбивати в Україну забагато не буває...
показати весь коментар
07.07.2023 09:50 Відповісти
Не нужно размывать лица московским убийцам. Это шанс дать знать их родственникам, что можно обращаться за новыми китайскими "Жигулями".
показати весь коментар
07.07.2023 10:05 Відповісти
Де їх, тих жигульов-лад стільки набрати?
показати весь коментар
07.07.2023 10:44 Відповісти
Самий час вже давать одну ладу сєдан за тисячу дохлих кацапів.
показати весь коментар
07.07.2023 12:31 Відповісти
а шо з кацапами
показати весь коментар
07.07.2023 10:09 Відповісти
Насолоджуються "Днем Победы" на концерті кобзона.
показати весь коментар
07.07.2023 10:28 Відповісти
Така амуніція - броніки, каски, шеврони другої армії, і дохлі. Як так?
показати весь коментар
07.07.2023 10:42 Відповісти
Вихлоп ГТД ззаду бачиш, чи повилазило?
показати весь коментар
07.07.2023 11:13 Відповісти
В спамі просмердись, сліпарик...
показати весь коментар
07.07.2023 11:16 Відповісти
Кацап, поцілуй себе в сраку, може там знайдеш вихлоп ГТД, як у всіх вас заднепривідних.
показати весь коментар
07.07.2023 11:50 Відповісти
Тунгус, тебе не чутно зі спаму, паси аленя…
показати весь коментар
07.07.2023 13:11 Відповісти
ЛХНР би б трохи більше б.... 15 -шку і спарту...
показати весь коментар
07.07.2023 11:19 Відповісти
Парадокс-Авдеевку полтора года держим.А треть Украины за 2 дня захватили.И до сих пор оркам под Авдеевкой насыпаем знатно.Видно "барыга" неплохие укрепления выстроил.
показати весь коментар
07.07.2023 11:35 Відповісти
ага собственноручно с лопатой бегал
показати весь коментар
07.07.2023 11:53 Відповісти
кацапский лендлиз работает
показати весь коментар
07.07.2023 11:51 Відповісти
Вдалого полювання, Хлопці! Слава Українському Війську!
показати весь коментар
07.07.2023 12:40 Відповісти
Кацапо-танкисты слегка покоцаны... Но если их пропустить через мясорубку. то можно сколько пельменей залепить и подарить семьям сдохших ублюдков!
показати весь коментар
07.07.2023 13:18 Відповісти
Ну і на хрена? Свої Леопарді вже не знаем куди дівати.
показати весь коментар
07.07.2023 14:55 Відповісти
Що він мав на увазі під словами " тешка це не те, що сильно покоцає танк" ? що це за зброя ?
показати весь коментар
07.07.2023 18:01 Відповісти
думаю це ручний гранатомет АТ
показати весь коментар
07.07.2023 19:06 Відповісти
За чим московіти-убивці вдерлися до Мирних Українців, те і отримали!!
Низький уклін Захисникам України та їх Сім'ям!
Слава Україні!!
показати весь коментар
07.07.2023 19:04 Відповісти
 
 