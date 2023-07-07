У бою поблизу Авдіївки українські воїни затрофеїли два танки Т-80БВ та знищили понад десяток окупантів. ВIДЕО
Війська окупантів намагалися прорвати нашу оборону в напрямку Авдіївки, але їхній наступ був безуспішним - українські воїни захопили два ворожі танки та знищили більш як десяток загарбників.
Про це на своїй сторінці в соцмережі пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов та публікує відеозапис, на якому український військовий показує результат бойового зіткнення і розповідає про перебіг бою.
"Штурм ворога тривав понад 10 годин і закінчився повним фіаско. В результаті відбиття атаки наші бійці захопили два російські танки Т-80БВ та знищили понад десяток окупантів, включаючи екіпажі захоплених машин", - зазначає у коментарі до відео Бутусов.
Відео ДПСУ
Топ коментарі
+30 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар07.07.2023 09:50 Відповісти Посилання
+30 ігор тарчук
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+22 John Dowe #552359
показати весь коментар07.07.2023 10:05 Відповісти Посилання
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