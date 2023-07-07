Кремлівські пропагандисти з гармати танка Т-80 дальністю 4 кілометри "вразили" ціль на відстані 9,5 кілометра: "Не представляю, как он дострелил!". ВIДЕО

У студії кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова значно "покращили" характеристики гармати, що встановлена на російському танку Т-80.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, один із учасників пропагандистського шоу заявив, що танк уразив ціль на відстані 9,5 кілометра. При тому, що у заявлених характеристиках гармати максимальна дальність прицільної стрільби чотири кілометри.

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