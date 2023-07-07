Кремлівські пропагандисти з гармати танка Т-80 дальністю 4 кілометри "вразили" ціль на відстані 9,5 кілометра: "Не представляю, как он дострелил!". ВIДЕО
У студії кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова значно "покращили" характеристики гармати, що встановлена на російському танку Т-80.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, один із учасників пропагандистського шоу заявив, що танк уразив ціль на відстані 9,5 кілометра. При тому, що у заявлених характеристиках гармати максимальна дальність прицільної стрільби чотири кілометри.
Топ коментарі
+37 Павел Орехов #471317
показати весь коментар07.07.2023 10:56 Відповісти Посилання
+23 lammer ya
показати весь коментар07.07.2023 10:55 Відповісти Посилання
+20 Cristoffor Columbus
показати весь коментар07.07.2023 11:03 Відповісти Посилання
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Подняли в воздух или закопали?
Углы ВН, град.−5…+14°Дальность стрельбы, кмОФС: 4,0 (9,4 полупрямой наводкой), БОПС: 3,7Прицелыоптический прицел-дальномер ТПД-2-49, перископический ночной ТПН-3-49Пулемёты1 × ПКТ, 1 × НСВТ
Дайте йому хероя расєї і додаткову пайку гороху.
Як в утому анекдоті про сексолога й 80 річного діда , який сказав , що ось його товаришу вже 95 й він каже , що він йще може усе ...
- Нема проблем -- кажіть й ви , дідусю !
Язиком й Еверест може взяти кожний !
Це правда, бог навіть з космосу, з мкс в ілюмінатор це було чітко видно.
Що правда, після пострілу сам танк відкинуло на 9км і перетворило на брухт (ядро при цьому пролетіло 500м), але є можливість розповісти про ураження танка на відстані (сумарно) 9,5км
Здається в мене вийшло не гірше, чим у цих ідіотів
Якось так...
- Мы рождены чтоб сказку сделать былью!
Окрім того, Прага поставить Києву авіасимулятори, аби навчання пілотів для F-16 могло проходити прямо в Україні
тем более реактивный.
"Кудись туди" гармата Т-80 може й на 9,5 км вистрелити, якщо дуло підняти повище.
- ІНДЕЙЦІ! Ми великий народ?
- ДАААААА!
- Тоді чому у нас немає ядерної ракети?
- Ну... Давайте будувати.
Зрубали найздоровішу секвойю, видовбали серцевину сокирами, за старими іспанськими рецептами приготували порох, забили його, забили пробку, вивели офігенний канат у ґнот.
- Куди її запустимо?
- Давайте до Єревану!
- А чому до Єревану?
- А я інших не знаю...
Написали на ракеті "На Єреван", стовпили все плем'я, підпалили канат-фітіль... ЯК ЖАБАНЕ!... Коротше, місцевий Армагеддон: дим, гар, усі валяються... Вождь без ноги, без руки, озирається:
- Ніхя собі... Уявляю, що в Єревані твориться...
Штурм ворога тривав понад 10 годин, і закінчився повним фіаско.
В результаті відбиття атаки наші бійці захопили два російські танки Т-80БВ (такі самі, як у попередньому пості) та знищили понад десяток окупантів, включаючи екіпажі захоплених машин.
То был барон Мюнхаузэн на ядре.
"в военное время, на параше, величина синуса может достигать значения равного трём!"
Танк, это просто сильно бронированная, самоходная пушка установленная в башню с круговым вращением, но так как его основная задача не кидать "чем дальше", а действовать непосредственно в ближних боях, то и конструируют его так, чтобы он был "плоский и зелёный" как крокодил Гена, что лишает его орудие возможности подниматься на 45 град. - угол при котором его те же самые штатные снаряды будут улетать на дальность вдвое большую.
Танк может использоваться и для "гаубичной" стрельбы ОФ снарядами, ну или кумулятивными. Для этого используется прицеливание по уровню. Это стрельба по навесной траектории. Кому не лень, может взять калькулятор, вес снаряда, начальную скорость полета, угол возвышения ствола и рассчитать дальность куда улетит. Максимальную дальность стрельбы танка указывают в ТТХ 10 км. ОФ снаряд может и на 20 улетел бы, но пушку можно поднять только на 14 град.