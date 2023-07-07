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Кремлівські пропагандисти з гармати танка Т-80 дальністю 4 кілометри "вразили" ціль на відстані 9,5 кілометра: "Не представляю, как он дострелил!". ВIДЕО

У студії кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова значно "покращили" характеристики гармати, що встановлена на російському танку Т-80.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, один із учасників пропагандистського шоу заявив, що танк уразив ціль на відстані 9,5 кілометра. При тому, що у заявлених характеристиках гармати максимальна дальність прицільної стрільби чотири кілометри.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці прилаштували на жуків стрілецькі набої і тролять російські фейки про біолабораторії в Україні: "Два українські ТРК "Точка-Ж" рухаються у зону пусків". ВIДЕО

Автор: 

пропаганда (2827) танк (2089) Соловйов Володимир (141)


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Топ коментарі
+37
Тиктокеры кадыровские заплакали от зависти.
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07.07.2023 10:56 Відповісти
+23
Міг би з-під Бахмуту і по Верховній раді в***ти, як нефіг дєлать)
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07.07.2023 10:55 Відповісти
+20
Немає нічого неможливого, коли ти піздабол.
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07.07.2023 11:03 Відповісти
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Міг би з-під Бахмуту і по Верховній раді в***ти, як нефіг дєлать)
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07.07.2023 10:55 Відповісти
9,5 км по вертикали?
Подняли в воздух или закопали?
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07.07.2023 10:55 Відповісти
навесиком
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07.07.2023 11:18 Відповісти
Та там половина кацапів впевнена що Земля плоска...
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07.07.2023 12:00 Відповісти
Т-80
Углы ВН, град.−5…+14°Дальность стрельбы, кмОФС: 4,0 (9,4 полупрямой наводкой), БОПС: 3,7Прицелыоптический прицел-дальномер ТПД-2-49, перископический ночной ТПН-3-49Пулемёты1 × ПКТ, 1 × НСВТ
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07.07.2023 13:06 Відповісти

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07.07.2023 10:56 Відповісти
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07.07.2023 12:04 Відповісти
И Т-80)
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07.07.2023 13:52 Відповісти
Тиктокеры кадыровские заплакали от зависти.
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07.07.2023 10:56 Відповісти
Як, як - він ще і напукав щоб дальше полетіло.
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07.07.2023 10:57 Відповісти
То їхній танкіст запхав собі снаряд в дупу і перднув.
Дайте йому хероя расєї і додаткову пайку гороху.
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07.07.2023 10:58 Відповісти
это даже круче чем хайймарс на втором этаже в харькове или 40 генералов нато под мостом в киеве
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07.07.2023 10:59 Відповісти
снаряд совершил кругосветное путешествие...
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07.07.2023 10:59 Відповісти
Угу...Лєтіт і плавіцца как ескімо.(с)
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07.07.2023 13:46 Відповісти
Скоро и Т-80 станут редкостью для рашистов. Будут достреливать из Т-62 и старичков Т-55-54
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07.07.2023 11:00 Відповісти
Патаму чта анало-говнєт!!!
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07.07.2023 11:01 Відповісти
Немає нічого неможливого, коли ти піздабол.
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07.07.2023 11:03 Відповісти
Найлбільш влучний вираз -- точнійше й не визначиш усе це бла-бла-бла !

Як в утому анекдоті про сексолога й 80 річного діда , який сказав , що ось його товаришу вже 95 й він каже , що він йще може усе ...

- Нема проблем -- кажіть й ви , дідусю !

Язиком й Еверест може взяти кожний !
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07.07.2023 20:15 Відповісти
Більш того, снаряд щей оминув усі перешкоди, розвернувся та влучив у найменш захищене місце.
Це правда, бог навіть з космосу, з мкс в ілюмінатор це було чітко видно.
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07.07.2023 11:04 Відповісти
При попутном ветре.
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07.07.2023 11:05 Відповісти
Мабуть за вiтром летiв....
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07.07.2023 11:08 Відповісти
Так і подумав, що це на передачі в обрізаного пропагандона Шапіро... А ще у кацапські танки можуть літати, низенько, але літають) Ну ладно, частини танків, але про такі подробиці вже не розповідають )
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07.07.2023 11:08 Відповісти
на нєвіданно-нєпрєдсказуємих фізічєскіх прінціпах..
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07.07.2023 11:10 Відповісти
https://www.ixbt.com/news/2022/08/16/ 16 августа 2022 Путин заявил, что российское высокоточное, а также основанное на новых физических принципах оружие опережает иностранные аналоги на годы и десятилетия и значительно превосходит их по тактико-техническим характеристикам.
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07.07.2023 11:13 Відповісти
Як так??? Навіть самі собі не дуже довіряють)
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07.07.2023 11:11 Відповісти
Ну а если в "ясно солнышко" пальнуть, то по параболе 9,5 км не пролетит? Одноклассник был под Бахмутом так и рассказывал - закапываются в капонир и хреначит как гаубица, а бпла корректирует.
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07.07.2023 11:12 Відповісти
І по параболі не долетить, десь на 7 долетить. І точність ніяка.
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07.07.2023 11:23 Відповісти
Точність дійсно ніяка, тому коригування не допоможе. Але по параболі дійсно росіяне шмаляють зі старих танків, бо є зайві старі танки і прострочені постріли до них. Також, було б непогано отримати Longbow Hellfire ракети, які з гармат західних танків літають на 8+ км. Слава богу, у кацапів такі тільки в мультиках, але рано чи піздно можуть зʼявитися і в озброєнні в невеличких кількостях, як то було з плануючими фабами.
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07.07.2023 11:36 Відповісти
Ви не розумієте! На той танк було встановлено ******** аналог "Цар-пушки"!
Що правда, після пострілу сам танк відкинуло на 9км і перетворило на брухт (ядро при цьому пролетіло 500м), але є можливість розповісти про ураження танка на відстані (сумарно) 9,5км

Здається в мене вийшло не гірше, чим у цих ідіотів
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07.07.2023 11:13 Відповісти
Завжди читаю і Цензор,і коментарі форумчан.В більшості були адекватні,не заполітизовані і не передвзяті.Можливо,це тільки моя думка,но зараз.?.?.?Як до цієї новини пропагандонів з кацапії,не притягнули ще Єрмака,Татарова,ОП і Зе?Подивіться ТТХ гаубиці 122мм.Прямий вистріл-до 1000 м,а з закритої позиції-11 800 м.Ну накликав Шапіро якихось пропагандонів,які нічого не петрають ні в прямій наводці,ні в стрільбі з закритих вогневих...Нам що,форумчани,-пояснювати ідіотам,як снаряд з танку може полетіти і на яку дальність.Дурнів вчити-тільки псувати...
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07.07.2023 20:59 Відповісти
Взагалі-то мова шла про танк, а не про гаубицю. Прицільна дальність менше 2000м, а пряма наводка і того менше. Навіть постріл з укриття під кутом в 45 градусів навряд чи дасть максимальну дальність в майже 10км. Тим більш, що у танка гладкий ствол, а в гаубиці, якщо не помиляюсь, нарізний.
Якось так...
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07.07.2023 22:04 Відповісти
Він зверу з літака стріляв. Як в фільму "Команда А" . Як раз 9км.
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07.07.2023 11:21 Відповісти
Как? Элементарно, один член экипажа сидел на снаряде и махал руками как крыльями. При этом пел:
- Мы рождены чтоб сказку сделать былью!
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07.07.2023 11:23 Відповісти
Чехія передасть Україні гелікоптери та **********, - прем'єр-міністр Чехії

Окрім того, Прага поставить Києву авіасимулятори, аби навчання пілотів для F-16 могло проходити прямо в Україні
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07.07.2023 11:23 Відповісти
HIMARS був вкрай непривітний до РСЗВ «Торнадо» на Запорізькому напрямку. Російська 122-мм РСЗВ «Торнадо» на шасі КамАЗ-5350 була епічно знищена реактивним снарядом GMLRS.
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07.07.2023 11:29 Відповісти
https://t.me/ButusovPlus/3543 Видео
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07.07.2023 11:32 Відповісти
ну это не пушка, а снаряд имеет значение.
тем более реактивный.
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07.07.2023 11:30 Відповісти
пушкарь когда запускал снаряд перднул
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07.07.2023 11:33 Відповісти
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07.07.2023 11:32 Відповісти
Чмобіки донесли
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07.07.2023 11:33 Відповісти
Не розумію, чому українські медіа постійно пірять цього москальского ідіота та його друзів ?? Вони мають бути цілком ігноровані !!
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07.07.2023 11:33 Відповісти
выставляют идиотом
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07.07.2023 11:35 Відповісти
Максимальна ПРИЦІЛЬНА дальність і максимальна дальність - це геть різні речі.
"Кудись туди" гармата Т-80 може й на 9,5 км вистрелити, якщо дуло підняти повище.
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07.07.2023 11:36 Відповісти
высоко не подымай
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07.07.2023 11:37 Відповісти
Це зветься стрільба із закритих позицій. Тим, чим займалися і ЗСУ, особливо коли настала критична нехватка 122 и 155 снарядів у першу місяці війни. Тоді массово застосовували танки у якості артилерії. Для цього у попередні часи у танковому баті возили атр. буссоль. Зараз напевно все продвинутіше.
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07.07.2023 12:00 Відповісти
Цифры в названии танка это дальность стрельбы.😅🤣
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07.07.2023 11:36 Відповісти
Зібрав вождь індіанське плем'я в джунглях:
- ІНДЕЙЦІ! Ми великий народ?
- ДАААААА!
- Тоді чому у нас немає ядерної ракети?
- Ну... Давайте будувати.
Зрубали найздоровішу секвойю, видовбали серцевину сокирами, за старими іспанськими рецептами приготували порох, забили його, забили пробку, вивели офігенний канат у ґнот.
- Куди її запустимо?
- Давайте до Єревану!
- А чому до Єревану?
- А я інших не знаю...
Написали на ракеті "На Єреван", стовпили все плем'я, підпалили канат-фітіль... ЯК ЖАБАНЕ!... Коротше, місцевий Армагеддон: дим, гар, усі валяються... Вождь без ноги, без руки, озирається:
- Ніхя собі... Уявляю, що в Єревані твориться...
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07.07.2023 11:37 Відповісти
старо как мир
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07.07.2023 11:39 Відповісти
Так, але як завжди актуальне. Класика!
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07.07.2023 11:40 Відповісти
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07.07.2023 11:44 Відповісти
Війська окупантів намагалися прорвати нашу оборону у напрямку Авдіївки.

Штурм ворога тривав понад 10 годин, і закінчився повним фіаско.
В результаті відбиття атаки наші бійці захопили два російські танки Т-80БВ (такі самі, як у попередньому пості) та знищили понад десяток окупантів, включаючи екіпажі захоплених машин.
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07.07.2023 11:51 Відповісти
Два точних постріли з NLAW та Javelin бійцями 3-ї роти протитанкового батальйону Третьої штурмової бригади , перетворили танк окупантів Т-80 на металобрухт.
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07.07.2023 11:54 Відповісти
Два точних постріли з NLAW та Javelin бійцями 3-ї роти протитанкового батальйону Третьої штурмової бригади , перетворили танк окупантів Т-80 на металобрухт.
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07.07.2023 11:56 Відповісти
Мабуть гівном з путінського чемаданчика стріляв, воно легше і далеко летить.
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07.07.2023 11:59 Відповісти
Свинособи сожрут и это дерьмо.
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07.07.2023 12:03 Відповісти
Спочатку я не вірив, що у кацапів вуха як у віслюків. Тепер впевнений, що у них і очі як у ідіотів. Стоп, а чому як ?
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07.07.2023 12:04 Відповісти
Максимальная дальность стрельбы осколочно-фугасным снарядом до 10 000 метров. Углы обстрела: угол возвышения от +15° до −5°, в горизонтальной плоскости 360°. Количество выстрелов к пушке в боекомплекте танка - 40 шт. Іншими словами стрельнути може, а от куди попаде хто знає!
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07.07.2023 12:11 Відповісти
И сломанные часы 2 раза в день правильное время показывают.
То был барон Мюнхаузэн на ядре.
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07.07.2023 12:21 Відповісти
адольфович - он тот еще адольфович ...
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07.07.2023 12:48 Відповісти
Это был не снаряд, а скрепный снарядище! И летел он с дозаправкой в воздухе
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07.07.2023 12:52 Відповісти
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07.07.2023 12:53 Відповісти
давно відомо, шо
"в военное время, на параше, величина синуса может достигать значения равного трём!"
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07.07.2023 13:32 Відповісти
Чому всі зраділи?типу фейк?,можливо....Але наші хлопи на днях влупили ворожий танчик,з закритої позиції близько 5-6км,хіба це фейк?,так є.
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07.07.2023 13:40 Відповісти
Все дуже просто, він використав одразу обертання землі та магнітне поле
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07.07.2023 13:46 Відповісти
Танчик, танкісти, снаряд - були такі забухані, шо навіть рибалки та мисливці визнали себе трезвініками.
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07.07.2023 14:13 Відповісти
Прицельная дальность максимальная 5 км с современным европейским оборудованием. Такое пространство можно использовать разве что в пустыне. Но охлосу тупому и так сойдет
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07.07.2023 15:12 Відповісти
А когда украинские пушкари, без всякого передового европейского, а на старом советском оборудовании, берут и просто грамотно расчитывают азимут и угол возвышения ствола, с учетом ветра, температуры и рельефа местности, и попадают "прямо в яблочко", то это тоже сказки?
Танк, это просто сильно бронированная, самоходная пушка установленная в башню с круговым вращением, но так как его основная задача не кидать "чем дальше", а действовать непосредственно в ближних боях, то и конструируют его так, чтобы он был "плоский и зелёный" как крокодил Гена, что лишает его орудие возможности подниматься на 45 град. - угол при котором его те же самые штатные снаряды будут улетать на дальность вдвое большую.
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07.07.2023 16:00 Відповісти
Они еще не рассказали про танк который фекалиями стреляет тот вообще на другой континент дострельнет
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07.07.2023 15:15 Відповісти
4 км, это прицельная дальность при стрельбе прямой наводкой - прицеливание через оптику, при визуальном наблюдении цели. В ровной степи, при уровне глаз наблюдателя 180 см от поверхности земли линия горизонта будет примерно на расстоянии 4 км.
Танк может использоваться и для "гаубичной" стрельбы ОФ снарядами, ну или кумулятивными. Для этого используется прицеливание по уровню. Это стрельба по навесной траектории. Кому не лень, может взять калькулятор, вес снаряда, начальную скорость полета, угол возвышения ствола и рассчитать дальность куда улетит. Максимальную дальность стрельбы танка указывают в ТТХ 10 км. ОФ снаряд может и на 20 улетел бы, но пушку можно поднять только на 14 град.
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07.07.2023 15:23 Відповісти
Може дострілити..., якщо весь екіпаж надується та пукне у ствол... от тільки люлька по яйцям вдатить боляче при відкаті.. хоча нашо вони їм ?..
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07.07.2023 17:35 Відповісти
Навіщо ж так брехати? Вірно не 9,5км, а 95км. Кома зайва!
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07.07.2023 18:30 Відповісти
 
 