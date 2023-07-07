"Мене знову навчають ходити і жити в реабілітаційному центрі Next Step Ukraine" - український морпіх Ростислав. ВIДЕО

Десятки тисяч українських воїнів, отримали важкі поранення в боях з російськими окупантами. Вони потребують фізичної і психологічної реабілітації. Суспільство попри бойові дії, не відчуває цієї проблеми. Уявіть собі, скільки наших воїнів матимуть потребу в реабілітації після закінчення війни?

Саме тому в Україні потрібно створювати реабілітаційні центри в кожному обласному центрі, великих містечках, щоб мати змогу лікувати українських захисників.

Один з таких центрів - NextStepUkraine, діє на Київщині. Він створений на кошти меценатів іх Сполучених Штатів Америки, де проблема реабілітації ветеранів дуже їм знайома.

Вищезгаданий центр надає можливість українським воїнам отримувати якісні протези і взагалі якісну реабілітацію.

Щоб дізнатися більше, дивіться наш репортаж з місця подій.

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