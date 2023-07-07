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"Мене знову навчають ходити і жити в реабілітаційному центрі Next Step Ukraine" - український морпіх Ростислав. ВIДЕО

Десятки тисяч українських воїнів, отримали важкі поранення в боях з російськими окупантами. Вони потребують фізичної і психологічної реабілітації. Суспільство попри бойові дії, не відчуває цієї проблеми. Уявіть собі, скільки наших воїнів матимуть потребу в реабілітації після закінчення війни?

Саме тому в Україні потрібно створювати реабілітаційні центри в кожному обласному центрі, великих містечках, щоб мати змогу лікувати українських захисників.

Один з таких центрів - NextStepUkraine, діє на Київщині. Він створений на кошти меценатів іх Сполучених Штатів Америки, де проблема реабілітації ветеранів дуже їм знайома.

Вищезгаданий центр надає можливість українським воїнам отримувати якісні протези і взагалі якісну реабілітацію.

Щоб дізнатися більше, дивіться наш репортаж з місця подій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Дніпропетровщині запрацював інноваційний реабілітаційний центр для військових національної мережі RECOVERY

Автор: 

поранення (2820) лікування (607) реабілітація (327)


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Чому, чому - тому що тиловіки бухають, та радіють життю.
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07.07.2023 12:42 Відповісти
Пшел нах, щур.
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07.07.2023 12:54 Відповісти
Бухай далі. Дивись новини. Та радіуй життю, бо в тебе мирне небо над головою, судячи з прапора.
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07.07.2023 15:09 Відповісти
Терпіння і удачі тобі, синку! Все в тебе получиться!
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07.07.2023 13:11 Відповісти
дуже зворушливе відео...
і я думаю про відповідальність влади за цих сильних мужніх людей...
хто знає, може ті неякісні бронежилети (згадайте той скандал) не змогли захистити українських воїнів 😞
тi, хто вкрав гроші на придбаннi неякісниx бронежилетiв - вони добре сплять? Совість не мучить?
владi треба робити ВСЕ для реабілітації воїнів,
годувати не свою "еліту", а тих, хто захищав Україну та український народ 😠
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07.07.2023 13:54 Відповісти
Бажаємо вам усім радісних днів!

Ми маємо завжди пам'ятати про вашу жертовність.
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07.07.2023 15:54 Відповісти
40 000 грн, на фоні ремонту доріг, та придбанні барабанів... зевлада відірвана від реальних потреб населення та наших захистників!
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07.07.2023 16:20 Відповісти
 
 