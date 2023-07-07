"Мене знову навчають ходити і жити в реабілітаційному центрі Next Step Ukraine" - український морпіх Ростислав. ВIДЕО
Десятки тисяч українських воїнів, отримали важкі поранення в боях з російськими окупантами. Вони потребують фізичної і психологічної реабілітації. Суспільство попри бойові дії, не відчуває цієї проблеми. Уявіть собі, скільки наших воїнів матимуть потребу в реабілітації після закінчення війни?
Саме тому в Україні потрібно створювати реабілітаційні центри в кожному обласному центрі, великих містечках, щоб мати змогу лікувати українських захисників.
Один з таких центрів - NextStepUkraine, діє на Київщині. Він створений на кошти меценатів іх Сполучених Штатів Америки, де проблема реабілітації ветеранів дуже їм знайома.
Вищезгаданий центр надає можливість українським воїнам отримувати якісні протези і взагалі якісну реабілітацію.
Щоб дізнатися більше, дивіться наш репортаж з місця подій.
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і я думаю про відповідальність влади за цих сильних мужніх людей...
хто знає, може ті неякісні бронежилети (згадайте той скандал) не змогли захистити українських воїнів 😞
тi, хто вкрав гроші на придбаннi неякісниx бронежилетiв - вони добре сплять? Совість не мучить?
владi треба робити ВСЕ для реабілітації воїнів,
годувати не свою "еліту", а тих, хто захищав Україну та український народ 😠
Ми маємо завжди пам'ятати про вашу жертовність.