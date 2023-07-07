Бійці з шести автоматів змайстрували "комплекс" ППО для боротьби із ворожими БПЛА. ВIДЕО
Українські воїни із шести автоматів змайстрували "комплекс" ППО для боротьби з російськими безпілотниками.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, самробний комплекс ППО бійці показали у соцмережах.
Топ коментарі
+44 August Sd
показати весь коментар07.07.2023 13:31 Відповісти Посилання
+28 Теті Гризло
показати весь коментар07.07.2023 13:19 Відповісти Посилання
+24 Pan Kotsky #566596
показати весь коментар07.07.2023 13:21 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
тобто, значна сила на малих дальностях або велика дальність та великих разльот і кучность при незначній силі, достатній для дронів
Как сообшил радник мера Мариуполя П. Андрющенко в Мариупольском районе сосредоточилось "окупантов на 7-10 тыс. больше чем было раньше".
Стріляти з калаша довгими чергами майже неможливо - віддача збиває приціл...
А тут 6 автоматів взаємо-компесують один одного і щільність точного вогню на висоті виростає в рази!
Бо тисячі дармоїдів отримують гроші саме за те, щоб на фронті все це було.
І якщо козі з 40 метрів голову пробиває, то тонкий пластиковий корпус може пробити більше ніж на ста метрах.
Цього і достатньо для боротьби з дронами-камікадзе вдень.
Тут на Цензорі було відео, як боєць збиває "Ланцет" зі звичайної "помпи". Спочатку стріляв з автомата, потім кинув і перейшов на дробовик.
От уяви:
- нарізать капроновий шнур на відрізки 60 см
- зібрать пучками по 5-6 шт і зв"язать вузлом
- Закріпить на вузлі картечину 9 мм
- на кожному відрізку шнура закріпить по 3-4 картечини 5-6 мм
- на пиж в патроні помістить картечину і відрізки шнура до першого кола картечин та накрить картонною прокладкою
- розмістить на прокладці рівномірно перший ряд картечин і відрізки шнура до другого кола та накрить прокладкою
- Укласти так само решту "снаряду"
- Накрить дробовою прокладкою та закрутить патрон закруткою
А тепер подумай, що таке - виготовить навіть тисячу таких патронів
А вилітатимуть вони на фронті у 1200 км
От тобі й "ефективність"
До речі - стрілять треба обов"язково на відкритій місцевості Будь-яка гілочка павтину спиняє
І це - країна, яка виготовляла Сатану? Як ми могли деградувати до такого рівня?
Є чимала група крадіїв на чолі з Яйцежопом.
Станом на 01.07.2023 сума незабезпеченої дебіторської заборгованості за контрактами Міністерства оборони України складає 49.756 млрд. гривен. З неї 35.264 млрд. гривен з пропущеним терміном.
Кажучи загально зрозумілим - Зеленський\ Шмигаль \Рєзніков поцупили з бюджету майже 1 млрд. баксів і розпихали на фірми-одноденки, як контракти на постачання. А народу дісталось друге підвищення тарифів і цін на пальне.
калаш це не зброя, то засіб для шквального вогню в певному напрямі
Така приблуда більше користі принесе проти "м'ясної хвлиі", ніж проти поодинокого БПЛА.
але на безриб'ї...
-------------------------------------------------------------------------------------
"...За спогадами Хуго Шмайсера, Калашніков був жахливо неосвічений. Мав лише 4 класи ЦПШ. До того ж, не в міру пив. Шмайсер казав, що щоб він не крутився у них під ногами, він сам йому іноді купував горілку, яку той із задоволенням і споживав, сидячи в кутку..."(с)
Такий собі ВІП-клієнт, як сказали б сьогодні.
До того ж статей на цю тему - як гною... Деякі вже розкопують деталі, що сам Хуго усіляко спускав на гальмах процес створення "штурмової гвинтівки", яку потім назвали "автоматом".
До речі, навіть кацапстанські пабліки визнають, що калашніков і його "дєтіщє" - це сталінський міф, не більше...
Ось для прикладу: https://ru-crazy-news.livejournal.com/73944.html
Звісно ні, але ще менше довіряю текстам з Інтернету, які споріднює з цитатами хіба що значок копірайту (С).
В советское время для тренировки зенитных рассчётов ДШК над полигоном самолётик на длинном тросе тащил за собой мишень. Таким образом можно и пехотинцев тренировать. Попадание можно фиксировать если мишень надувать цветным газом.
І дуже поганий сигнал про опк...