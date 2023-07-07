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Бійці з шести автоматів змайстрували "комплекс" ППО для боротьби із ворожими БПЛА. ВIДЕО

Українські воїни із шести автоматів змайстрували "комплекс" ППО для боротьби з російськими безпілотниками.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, самробний комплекс ППО бійці показали у соцмережах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У ніч на 7 липня ППО знищила 12 ударних "шахедів", - Повітряні Сили

Автор: 

безпілотник (4357) ППО (3290)


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Топ коментарі
+44
Глузуєте? Те, що бійці вимушені майструвати з "гівна і палок" бодай щось (замість нічого) в той самий час, коли "зермакі" "розпилюють" на "Укроборонпромі" мільярди доларів, попутно закатуючи мільярди в асфальт, а "рєзнікови" "пилять" на "золотих яйцях"? Так "переможемо"? Пздць.
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07.07.2023 13:31 Відповісти
+28
Хіба можемо програти? Наші роблять чудеса. Просто і ефективно.
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07.07.2023 13:19 Відповісти
+24
І що на це скаже міністерство з закупівлі яєць по 17 грн.?
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07.07.2023 13:21 Відповісти
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Хіба можемо програти? Наші роблять чудеса. Просто і ефективно.
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07.07.2023 13:19 Відповісти
Вроде, бпла дальше полетели, не? Где "эффективно"?
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07.07.2023 13:28 Відповісти
Та то стрелок еще не научился упреждение высчитывать. А так отлично, кулибины однако. Шесть стволов с темпом стрельбы 600 выстрелов в минуту и пулеметные магазины на 40 патронов для такого применения довольно неплохо
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07.07.2023 14:02 Відповісти
Глузуєте? Те, що бійці вимушені майструвати з "гівна і палок" бодай щось (замість нічого) в той самий час, коли "зермакі" "розпилюють" на "Укроборонпромі" мільярди доларів, попутно закатуючи мільярди в асфальт, а "рєзнікови" "пилять" на "золотих яйцях"? Так "переможемо"? Пздць.
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07.07.2023 13:31 Відповісти
Враховуючи віддачу, ефективність ніяка.
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07.07.2023 13:33 Відповісти
ружжами, дробовиками треба озброювати...кучності ніякої полний разльот...попадання в дрони 100 відсотків
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07.07.2023 15:40 Відповісти
На відстані 50-100 метрів.
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07.07.2023 15:53 Відповісти
пригадується на майдані у внутрішніх військ чи як їх там тоді називали, були гладкоствольні рушниці і розповідали , що вони здатні пробивати рубашку картер автодвигуна...
тобто, значна сила на малих дальностях або велика дальність та великих разльот і кучность при незначній силі, достатній для дронів
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07.07.2023 16:32 Відповісти
В напрямку Орехов , Пологи и Бердянськ фиксируется передвижение техники и окупантов.
Как сообшил радник мера Мариуполя П. Андрющенко в Мариупольском районе сосредоточилось "окупантов на 7-10 тыс. больше чем было раньше".
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07.07.2023 13:53 Відповісти
Може б з десяток ?
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07.07.2023 14:10 Відповісти
і приціл треба вдосконалити.
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07.07.2023 14:13 Відповісти
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07.07.2023 13:20 Відповісти
На задньому плані в бійця стоїть "дєгтерьов" з диском... тож "максими" теж можливі))
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07.07.2023 13:24 Відповісти
Де Дехтярь? Всі кулемети однакові.
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07.07.2023 13:28 Відповісти
Видео смотри.
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07.07.2023 13:31 Відповісти
Роздивися відео - епізод стрільби ДП прекрасно видно
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07.07.2023 13:32 Відповісти
Яке відео? Мова про фотку яку я виклав, невже не ясно?
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07.07.2023 13:34 Відповісти
Ну, вот тебе, походу, не ясно. Комент под фото перечитай.
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07.07.2023 13:37 Відповісти
В коменті під фоткою написано про Дехтяря якого немає фоткі.
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07.07.2023 14:16 Відповісти
А людина про відео написала! Розберися спочатку, а потім "наїжджай" на людей!
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07.07.2023 13:40 Відповісти
Я виклав як це робилось раніше. Нафіга мені відео?
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07.07.2023 14:13 Відповісти
А навкруги тебе - ІДІОТИ! Бо вони ніколи не бачили хронік ІІ Світової Людина написала, що якщо у наших солдат є "ДП"(який видно на відео), то може буть і "Максим" А ти "завівся" наче тебе між голими ногами кропивою стьобнули!
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07.07.2023 14:23 Відповісти
Взагалі, я як інженер віддаю належне...
Стріляти з калаша довгими чергами майже неможливо - віддача збиває приціл...
А тут 6 автоматів взаємо-компесують один одного і щільність точного вогню на висоті виростає в рази!
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07.07.2023 13:35 Відповісти
По відео не помітно, щоб вони компенсували один одного (шалена віддача), тож принцип лишається той самий, що й для одного автомата - коротка черга. В чому ви праві, так це в тому що шість куль це не одна, тож маємо більшу ймовірність влучити.
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07.07.2023 13:40 Відповісти
системи М4 були настільки нікудишніми, що вже в 1942 році припинили їх випуск, а на початку 1943 взагалі зняли з озброєння
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07.07.2023 14:27 Відповісти
Цікаво, наскільки правдиве відео Пригожина з шахт Бахмута, де він показував купу ящиків із затрофеїними кулеметами Максим. Невже не вивезли заздалегідь, а тепер роблять цей вундерштуцер.
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07.07.2023 17:06 Відповісти
Древние Максимы лучше подходят на роль ПВО, чем калаши - гораздо выше и дальнобойность и скорострельность
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07.07.2023 20:45 Відповісти
шайтан машина
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07.07.2023 13:20 Відповісти
Це Козаколемет!
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07.07.2023 14:08 Відповісти
тоді січєруб
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07.07.2023 14:11 Відповісти
І що на це скаже міністерство з закупівлі яєць по 17 грн.?
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07.07.2023 13:21 Відповісти
Скаже велика витрата набоїв. Треба економити бо невистачатиме на яйця по 17 грн.
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07.07.2023 13:30 Відповісти
І накаже покарати "кулібіних". Бо "па квітациі карова рижая адна"!
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07.07.2023 13:33 Відповісти
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07.07.2023 13:24 Відповісти
цікаво чи з гівна кулі міцні у них виходять
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07.07.2023 13:30 Відповісти
Оце так ''шмайсер-машингвер''👍
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07.07.2023 13:28 Відповісти
У мене особисто це викликає змішані почуття: і гордість, і сором.
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07.07.2023 13:32 Відповісти
Наші хлопці найкращі! Кожен - інженер!
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07.07.2023 13:32 Відповісти
Гребанний сором! 1,5 роки війни… Що далі? Рогатки?
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07.07.2023 13:33 Відповісти
Заговоры, отговоры, припарки.
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07.07.2023 13:38 Відповісти
Якщо дрони можна збивати з рогаток, арбалетів, катапульт, требушетів - все це має бути на озброєнні!
Бо тисячі дармоїдів отримують гроші саме за те, щоб на фронті все це було.
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07.07.2023 13:39 Відповісти
кучности там никакой.... шилки и тунгуски - єто их стихия...
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07.07.2023 13:34 Відповісти
Минигэны були б краще!!!
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07.07.2023 13:35 Відповісти
Краще б хтось зробив автоматичний дробовик зі стрічковим живленням. На дистанції ближче 300 метрів проти БПЛА - те, що треба.
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07.07.2023 13:35 Відповісти
Ага! І той "хтось" дав-би команду кацапам - щоб вище 300 м не піднімали БПЛА До речі - більш ніж на 100 м заряд дробу стає неефективним - сильно сніп розсіюється Зразу видно що ти - не мисливець Хіба що твій "дробовик" заряджать "павутиною" Але її виготовлення та спорядження патронів нею зробить ті патрони "золотими" (бо робота може буть тільки ручною)
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07.07.2023 14:17 Відповісти
Що буде, якщо "павутиною" попасти по "Ланцету" або FVP?
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07.07.2023 14:19 Відповісти
Я не знаю, з чого їх корпуси зроблені Дикій козі з 30-40 метрів відрізає голову
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07.07.2023 14:25 Відповісти
Пластик. У БПЛА є дуже чутливі компоненти: лопаті гвинтів і оптика. В лопать якщо хоч якась тверда штука попаде, пошкодить, тому що гвинт швидко обертається. Те ж саме з об'єктивом.
І якщо козі з 40 метрів голову пробиває, то тонкий пластиковий корпус може пробити більше ніж на ста метрах.
Цього і достатньо для боротьби з дронами-камікадзе вдень.
Тут на Цензорі було відео, як боєць збиває "Ланцет" зі звичайної "помпи". Спочатку стріляв з автомата, потім кинув і перейшов на дробовик.
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07.07.2023 14:30 Відповісти
Є такі поняття у масовому виробництві та використанні як "технологічність", "трудозатратність" та "ефективність"
От уяви:
- нарізать капроновий шнур на відрізки 60 см
- зібрать пучками по 5-6 шт і зв"язать вузлом
- Закріпить на вузлі картечину 9 мм
- на кожному відрізку шнура закріпить по 3-4 картечини 5-6 мм
- на пиж в патроні помістить картечину і відрізки шнура до першого кола картечин та накрить картонною прокладкою
- розмістить на прокладці рівномірно перший ряд картечин і відрізки шнура до другого кола та накрить прокладкою
- Укласти так само решту "снаряду"
- Накрить дробовою прокладкою та закрутить патрон закруткою
А тепер подумай, що таке - виготовить навіть тисячу таких патронів
А вилітатимуть вони на фронті у 1200 км
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07.07.2023 15:10 Відповісти
Якщо просто дрібний дріб, як на качку, без "павутини"? Достатньо пошкодити гвинти, електроніку, оптику - і все, дрон виведено з ладу. Є щонайменше один випадок збиття "Ланцета" з дробовика. Якщо зробити дробовик з живленням стрічкою і можливістю вести вогонь у напівавтоматичному режимі, можна поливати свинцем всі FVP, "Прівєти" і "Ланцети", що підлітають до позицій. І русню, якщо підбіжить достатньо близько. Розсіювання дробу - це плюс, а не мінус. Кулею влучити важко, хмарою дробу - імовірність набагато вища.
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07.07.2023 15:16 Відповісти
Дальність стрільби та пробивна здатність дробу різна - бо дріб у польоті гальмується повітрям По мені стріляли метрів з 40-ка качиним дробом №6 Попали по козирку кепі "афганки" Наскрізь не пробило Коли метрів зі 100 попали по спині у зимовій куртці-"афганці" заячим дробом №2 - навіть тканину не пошкодило
От тобі й "ефективність"
До речі - стрілять треба обов"язково на відкритій місцевості Будь-яка гілочка павтину спиняє
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07.07.2023 15:28 Відповісти
Найух це показувати, щоб кацапи проти наших таке ж робили?
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07.07.2023 13:36 Відповісти
Да это блин круче пулемёта Гатлинга
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07.07.2023 13:37 Відповісти
Як би знадобились кулемети Гатлінга проти "тактікі вагнера"! Щоб розрізати навпіл зека - "доставщіка боєкамплєкта" разом із трупом "баєвова таваріщя", яким той "доставщік" прикривається.
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07.07.2023 13:43 Відповісти
как тебе такое , Байден ?
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07.07.2023 13:38 Відповісти
Ми що - якісь срані пірати Сомалі, чи печерні таліби, що вимушені конструювати ппо з гівна і палок? Чим займається МО? Чим займаються зелені тварюки, які повинні забезпечувати озброєння? Де наш впк?
І це - країна, яка виготовляла Сатану? Як ми могли деградувати до такого рівня?
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07.07.2023 13:39 Відповісти
Скажіть, а скільки ваших родичів і знайомих працюють науковцями, інженерами, робітниками на машинобудівних заводах, а скільки менеджерами, продавцями, програмістами?
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07.07.2023 13:42 Відповісти
ты предлагаешь пэтриотами шахедов обнулять?
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07.07.2023 13:56 Відповісти
Ми нє сєєм, нє пашем, нє строім... Ми гардімся апществєним строєм!
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07.07.2023 14:18 Відповісти
не ефективно. І не смішно.
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07.07.2023 13:40 Відповісти
Наслідок того, що у нас немає Міністерства оборони.
Є чимала група крадіїв на чолі з Яйцежопом.
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07.07.2023 13:46 Відповісти
Причина може криється у наступному -

Станом на ‎01.‎07.‎2023 сума незабезпеченої дебіторської заборгованості за контрактами Міністерства оборони України складає 49.756 млрд. гривен. З неї 35.264 млрд. гривен з пропущеним терміном.

Кажучи загально зрозумілим - Зеленський\ Шмигаль \Рєзніков поцупили з бюджету майже 1 млрд. баксів і розпихали на фірми-одноденки, як контракти на постачання. А народу дісталось друге підвищення тарифів і цін на пальне.
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07.07.2023 13:42 Відповісти
Молодці хлопці, честь і слава, але де так звані "концерни" оборонпрому, де робота з розробки нових, модифікації існуючих, промислове виробництво, яке під час війни, справжньої і жорстокої війни, мало би працювати в три зміни? Десятки мільярдів таємничо зникло, замість мобілізації інженерних, наукових ресурсів (тих, що ще лишилося) на допомогу фронту, на швидкі (не багатолітні, як в нас звикли) розробки і виробництво озброєння на яке є запит...
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07.07.2023 13:42 Відповісти
Нічого, от зараз чергове "юноє дарованіє" як накинеться на роботу, і "палєтят клачкі па закаулочкам"!
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07.07.2023 13:46 Відповісти
демонстрація вогонь !! не змогли мішені в декількох метрах від себе збити, через віддачу як у гармати
калаш це не зброя, то засіб для шквального вогню в певному напрямі
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07.07.2023 13:48 Відповісти
..лайк.. але, краще б шість нАвчених стрілків з автоматом і кожним другим "трасером" в магазині
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07.07.2023 13:48 Відповісти
Так, плюс. Та навіть і в цей "шайтан-машин" трасери б не завадили, бо прицільні засоби відсутні (а якщо і є - то самопальні).
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07.07.2023 14:05 Відповісти
Это точно. Для такой самодельной установки без прицела нужны только трассеры. Иначе эффективность стремится к нулю. И стрелок должен сразу учитывать упреждение вынося точку прицеливания перед движушейся целью и потом доводя уже до поражения.
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07.07.2023 14:17 Відповісти
так, і тоді ця приспособа цілком має шанси на успіх
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07.07.2023 14:35 Відповісти
задумка цікава, я так зрозуміла потрібна була хмара з куль десь в тому напрямку..., невідомо, чи вийшло в хлопців, але ідея гарна..., хоча, я гадаю, такі розробки вже є..., десь
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07.07.2023 13:50 Відповісти
Ні, не гарна. Велика віддача, видно, як цю вундервафлю одразу загибає догори попри зусилля навідника.
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07.07.2023 13:58 Відповісти
З часоми пофіксять. Питання в іншому: чи воно взагалі потрібно?
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07.07.2023 14:24 Відповісти
не треба плутати ідею з її реалізацією...
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07.07.2023 14:36 Відповісти
Ідея "злива куль" не нова. Вище є фото з чотирма "Максимами" - той самий принцип, тільки станина важка, витримає віддачу. Тут все кріпиться на одній довгій нозі.
Така приблуда більше користі принесе проти "м'ясної хвлиі", ніж проти поодинокого БПЛА.
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07.07.2023 14:48 Відповісти
Чомусь мені здається, що ефективними проти "баражуючих ***********" були б заряди на кшталт фейєрверків. Тобто хмари вогняних часток.
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07.07.2023 14:07 Відповісти
Арнольд Шварценеггер сказав би охуі..тельно
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07.07.2023 13:51 Відповісти
така собі зенітка для бідних. враховуючи ж віддачу від одного "калаша", віддача 6-ти робить точність цієї, гм, конструкції дуже сумнівною.
але на безриб'ї...
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07.07.2023 13:52 Відповісти
Вогонь запізнюється... дрон набагато впереді напрямка стрільби і траекторії куль... і навіщо чудове ноу-хау оприлюднювати? щоб і кацапи перехопили???
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07.07.2023 14:22 Відповісти
Судячи з відео, ефективність низька. Звичайно, це класно, що у когось варить голова й руки з правильного місця ростуть, але, водночас ця "подєлка" - вирок недолугому укроборонпрому й взагалі державному ВПК .
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07.07.2023 14:23 Відповісти
Завтра туди прискоче міністр-гнида і з усмішкою їбанька буде розповідати на фоні цієї ніщети - Ми їм, рюскім, покажем кузькіну мать. Де, ***** ось це - https://www.youtube.com/watch?v=Jd8Y8Cgn130 https://www.youtube.com/watch?v=Jd8Y8Cgn130

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07.07.2023 14:24 Відповісти
Хуго Шмайсер мабуть пишався би ними, на відміну від КАЛашнікова
-------------------------------------------------------------------------------------
"...За спогадами Хуго Шмайсера, Калашніков був жахливо неосвічений. Мав лише 4 класи ЦПШ. До того ж, не в міру пив. Шмайсер казав, що щоб він не крутився у них під ногами, він сам йому іноді купував горілку, яку той із задоволенням і споживав, сидячи в кутку..."(с)
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07.07.2023 14:47 Відповісти
Як називається книга, з якої взято цю цитату?
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07.07.2023 14:49 Відповісти
Не можу сказати, але ба більше, Хуго, перебуваючи у "шарашці" у срср, раз на тиждень мав змогу надівати свою військову форму і влаштовував собі вечірку з дружиною, яка теж жила з ним там.
Такий собі ВІП-клієнт, як сказали б сьогодні.
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07.07.2023 15:08 Відповісти
Поки немає посилання на літературне джерело, будь який русофіл може легко вас звинуватити у брехні, і читачі дискусії йому навіть повірять.
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07.07.2023 15:18 Відповісти
А ви що, довіряєте усім літературним джерелам? Тож співставте англійське слово fiction з його українським аналогом.
До того ж статей на цю тему - як гною... Деякі вже розкопують деталі, що сам Хуго усіляко спускав на гальмах процес створення "штурмової гвинтівки", яку потім назвали "автоматом".
До речі, навіть кацапстанські пабліки визнають, що калашніков і його "дєтіщє" - це сталінський міф, не більше...
Ось для прикладу: https://ru-crazy-news.livejournal.com/73944.html
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07.07.2023 16:18 Відповісти
А ви що, довіряєте усім літературним джерелам?
Звісно ні, але ще менше довіряю текстам з Інтернету, які споріднює з цитатами хіба що значок копірайту (С).
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08.07.2023 09:15 Відповісти
Значком копирайту я, з повагою до чужої праці, позначаю, що це НЕ МОЇ думки та дослідження.
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08.07.2023 19:29 Відповісти
Для збивання "шахедів" краще ніж хорошой кулемет на станині немає.РПД мягко без відачі стріляє і прицільніть хороша.
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07.07.2023 14:57 Відповісти
А как насчёт тренировки?
В советское время для тренировки зенитных рассчётов ДШК над полигоном самолётик на длинном тросе тащил за собой мишень. Таким образом можно и пехотинцев тренировать. Попадание можно фиксировать если мишень надувать цветным газом.
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07.07.2023 14:58 Відповісти
Кулеметів РПД на складах в Україні було сотні тисяч але де вони знають ті хто купив вілли за кордоном.
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07.07.2023 15:00 Відповісти
Юля з Толіком Гриценко тихенько посміхнулися, згадавши ті часи...
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07.07.2023 15:10 Відповісти
Тупо брєд.

І дуже поганий сигнал про опк...
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07.07.2023 16:59 Відповісти
Ріжки вистріляв за пару секунд і все, кустарне ППО скінчилось. Краще вже мисливські рушніці з крупним дробом ніж таке.
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07.07.2023 17:12 Відповісти
 
 