"Контрнаступ набирає обертів. Ми з’явимося в Білорусі", - стрілець полку імені Калиновського Павло Шурмей. ВIДЕО

"Дзядзько" - білоруський спортсмен Павло Шурмей одружений з українською спортсменкою Оленою Буряк. 24 лютого 2022 року Павло був на тренуваннях у США та вже за два тижні після початку повномасштабної війни вступив до лав ЗСУ.

Брав участь у боях за Київ, Миколаїв, Запоріжжя і Херсон. Зазнав поранення під Бахмутом. Про бої у найгарячіших точках та особисту мотивацію. Чому на "нулі" важко зі зростом два метри. Про ПВК "Вагнер" і Лукашенка. За що має дві кримінальні справи та коли піде звільняти Білорусь - дивіться в ексклюзивному інтерв'ю Павла Шурмея каналу "Бутусов плюс".

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