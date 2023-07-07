"Контрнаступ набирає обертів. Ми з’явимося в Білорусі", - стрілець полку імені Калиновського Павло Шурмей. ВIДЕО
"Дзядзько" - білоруський спортсмен Павло Шурмей одружений з українською спортсменкою Оленою Буряк. 24 лютого 2022 року Павло був на тренуваннях у США та вже за два тижні після початку повномасштабної війни вступив до лав ЗСУ.
Брав участь у боях за Київ, Миколаїв, Запоріжжя і Херсон. Зазнав поранення під Бахмутом. Про бої у найгарячіших точках та особисту мотивацію. Чому на "нулі" важко зі зростом два метри. Про ПВК "Вагнер" і Лукашенка. За що має дві кримінальні справи та коли піде звільняти Білорусь - дивіться в ексклюзивному інтерв'ю Павла Шурмея каналу "Бутусов плюс".
Топ коментарі
+3 Bob Fayn
показати весь коментар07.07.2023 16:31 Відповісти Посилання
+3 Шимус
показати весь коментар07.07.2023 16:41 Відповісти Посилання
+3 Bob Fayn
показати весь коментар07.07.2023 16:47 Відповісти Посилання
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питань багато-- більше ніж відповідей
как только Лука исчезнет, позовут Тихановскую. Она объявит выборы, если будут умные - еще до выборов проведут ревизию законодательства. Она будет и.о. до выборов.
А там все будет зависеть от того, у кого окажется контроль над пультом от телевизора и СМИ вообще.
как и у нас. как и в Молдове..
у нас СМИ зависимые. а люди - зависимы от СМИ. потому и война.