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"Контрнаступ набирає обертів. Ми з’явимося в Білорусі", - стрілець полку імені Калиновського Павло Шурмей. ВIДЕО

"Дзядзько" - білоруський спортсмен Павло Шурмей одружений з українською спортсменкою Оленою Буряк. 24 лютого 2022 року Павло був на тренуваннях у США та вже за два тижні після початку повномасштабної війни вступив до лав ЗСУ.

 Брав участь у боях за Київ, Миколаїв, Запоріжжя і Херсон. Зазнав поранення під Бахмутом. Про бої у найгарячіших точках та особисту мотивацію. Чому на "нулі" важко зі зростом два метри. Про ПВК "Вагнер" і Лукашенка. За що має дві кримінальні справи та коли піде звільняти Білорусь - дивіться в ексклюзивному інтерв'ю Павла Шурмея каналу "Бутусов плюс".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чекайте нашого сигналу. Час свободи наближається, - полк імені Калиновського звернувся до білорусів. ВIДЕО

Автор: 

Білорусь (7970) Бутусов Юрій (3617) добровольці (935) Полк імені Кастуся Калиновського (25)


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Топ коментарі
+3
Хто буде керувати Білорусією після звільнення?Скільки років знадобиться білоруському суспільству,щоб відірватись від московії,та постсовітських поглядів.? Невже без революцій та перебудови суспільства і політикуму, можливий демократичний розвиток? -чи білоруси вважають ,що принесуть їм визволення на тарілочці,чи хтось спуститься з неба і дасть їм свободу.
питань багато-- більше ніж відповідей
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07.07.2023 16:31 Відповісти
+3
нуну рузге или бирмасито или лугандяо ?под прокси
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07.07.2023 16:41 Відповісти
+3
на рахунок Ціхановської ви помиляєтесь,вона показала себе не з кращої сторони, це зі слів тих самих білоруських"опозиціонерів" які її критикують,що вона незробила ні уряд в екзилі,ні згуртувала опозицію,ні очолила ті самі протести..хоча там і немає ніяких опозиціонерів.
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07.07.2023 16:47 Відповісти
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нуну рузге или бирмасито или лугандяо ?под прокси
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07.07.2023 16:41 Відповісти
Хто буде керувати Білорусією після звільнення?Скільки років знадобиться білоруському суспільству,щоб відірватись від московії,та постсовітських поглядів.? Невже без революцій та перебудови суспільства і політикуму, можливий демократичний розвиток? -чи білоруси вважають ,що принесуть їм визволення на тарілочці,чи хтось спуститься з неба і дасть їм свободу.
питань багато-- більше ніж відповідей
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07.07.2023 16:31 Відповісти
у них все будет медленнее чем у нас, но благодаря тому, что Тихановская за границей и не сидит в беларусской тюрьме - все понятно что будет.
как только Лука исчезнет, позовут Тихановскую. Она объявит выборы, если будут умные - еще до выборов проведут ревизию законодательства. Она будет и.о. до выборов.
А там все будет зависеть от того, у кого окажется контроль над пультом от телевизора и СМИ вообще.
как и у нас. как и в Молдове..
у нас СМИ зависимые. а люди - зависимы от СМИ. потому и война.
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07.07.2023 16:36 Відповісти
на рахунок Ціхановської ви помиляєтесь,вона показала себе не з кращої сторони, це зі слів тих самих білоруських"опозиціонерів" які її критикують,що вона незробила ні уряд в екзилі,ні згуртувала опозицію,ні очолила ті самі протести..хоча там і немає ніяких опозиціонерів.
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07.07.2023 16:47 Відповісти
Після тестового питання про Крим, "Тіхановська" виявилась звичайною московиткою.
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07.07.2023 21:40 Відповісти
Який ти розумний, аж страшно.
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07.07.2023 18:24 Відповісти
да, это тихоновской мем: "нам майданы не нужны" с радостью подхватили зе-избиратели
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07.07.2023 22:27 Відповісти
А що, для цього обов'язково робити анонс? Може краще елемент несподіванки! Чи будете ''підігрівати'' як зелені з контрнаступом аби звести все нанівець.
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07.07.2023 16:44 Відповісти
Ех,сябри,сябри....Легко розмахувати кулаками у бік Сашка-агрофюрера з України...Ви повинні були б і зараз бути в себе в Білорусі,вести партизанську війну,витягувати з бульби на боротьбу боягузливу тутейшую громаду бяларусав....Просерите ви свою Білорусь,сябри....
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07.07.2023 17:32 Відповісти
 
 