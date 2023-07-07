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Новини Відео Війна
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Окупант здався в полон, побачивши в небі безпілотник бійців 8 ОГШб. ВIДЕО

Військовослужбовці 8 окремого гірсько-штурмового батальйону — підрозділу у складі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади показали, як російський окупант вирішив здатися в полон, побачивши в небі український дрон.

Відповідне відео бійці 8-го ОГШБ опублікували у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

На відео росіянин, який уже здався в полон, розповів, що приїхав воювати проти українців зі Ставрополя. Його звуть Козлікін Євген, народився в 1992-му році. Проходив службу в підрозділі "Шторм Z-4". За словами окупанта, його товариші по службі погрожували розстріляти свої ж, якщо вони залишать позиції.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 21 ОМБр одним пострілом знищили ворожий танк. ВIДЕО

Автор: 

полонені (2305) 10 окрема гірсько-штурмова бригада (211)


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Топ коментарі
+17
Природній відбір!

Якщо колись, в давнину, виживали найсильніші, то зараз - найрозумніші!
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07.07.2023 19:04 Відповісти
+10
Слава Захисникам України!
Слава Україні!!!
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07.07.2023 19:07 Відповісти
+9
Ці "тупі" розробили основи ******** хірургії (особливо військово-польової) Ці "тупі" дали світу основу юридичної системи, яка до цих пір так і називається "римським правом" Ці "тупі" дали світу БЕТОН - основу ********* будівництва
Досить, для того, щоб ти визнав, що "перднув у калюжу? Чи і далі продовжувать?
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07.07.2023 20:28 Відповісти
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В твітері коментували, що зек.
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07.07.2023 19:04 Відповісти
Природній відбір!

Якщо колись, в давнину, виживали найсильніші, то зараз - найрозумніші!
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07.07.2023 19:04 Відповісти
Щось вкрав і тягне у мішку.
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07.07.2023 19:06 Відповісти
Він же казав, що його послали віднести в окопи боєзапас і воду.

Напевно, не доніс.
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07.07.2023 19:10 Відповісти
доніс туди куди треба)
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08.07.2023 00:29 Відповісти
Слава Захисникам України!
Слава Україні!!!
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07.07.2023 19:07 Відповісти
Кацап Козлікін , зрозумівши що здохне , раптом захотів жити , падлюка рашистська 😠
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07.07.2023 19:27 Відповісти
Хазяйська тварюка,торбу тягне до останього...
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07.07.2023 19:32 Відповісти
Пора кацапам вводить "децимацію" Один утік чи в полон здався - збирають його десяток і всі тягнуть жереб Кому не повезло - того решта самі ж убивають
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07.07.2023 19:34 Відповісти
ты хоть сам понял что ты написал ?
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07.07.2023 19:40 Відповісти
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07.07.2023 19:58 Відповісти
это твердолобому - никчему
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07.07.2023 20:00 Відповісти
я такой херней не интересуюсь
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07.07.2023 20:02 Відповісти
У тебе є претензії? Висувай!
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07.07.2023 20:02 Відповісти
шо ни будь по делу можешь сказать ?
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07.07.2023 20:04 Відповісти
А ти?
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07.07.2023 20:22 Відповісти
римляне были тупые потому и распались ,такое же ждет и русню
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07.07.2023 20:05 Відповісти
Ці "тупі" розробили основи ******** хірургії (особливо військово-польової) Ці "тупі" дали світу основу юридичної системи, яка до цих пір так і називається "римським правом" Ці "тупі" дали світу БЕТОН - основу ********* будівництва
Досить, для того, щоб ти визнав, що "перднув у калюжу? Чи і далі продовжувать?
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07.07.2023 20:28 Відповісти
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07.07.2023 20:33 Відповісти
бетон бетоном, но Рим пал под ударами с севера, варваров
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07.07.2023 23:56 Відповісти
Київську Русь та імперію Мін теж варвари зруйнували І що це означає?
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08.07.2023 01:00 Відповісти
Чуєш...Другий курс юр.інституту - Римське право...21 століття. Тупі?
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08.07.2023 08:29 Відповісти
Есть же такие беззаботно-счастливые люди. Ты ему хоть кол теши на лбу, а оно все равно по жизни прется остолопом.
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07.07.2023 20:13 Відповісти
с вами щас в Немытой тоже также поступают ,но методы запугивания другие
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07.07.2023 20:18 Відповісти
только фанари под глазом ставят
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07.07.2023 19:38 Відповісти
Кацапа, трынди меньше , будешь иметь не подсвеченные зеньки.
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07.07.2023 19:58 Відповісти
и тебе поставят
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07.07.2023 20:03 Відповісти
два
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07.07.2023 20:06 Відповісти
Кацапа, ты меня в свої не записывай.
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07.07.2023 20:10 Відповісти
хто тебя записал
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07.07.2023 20:14 Відповісти
Напарашника за версту слышно.
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07.07.2023 20:42 Відповісти
ЗЫ... ей богу, детский сад, младшая группа.
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07.07.2023 20:43 Відповісти
Бо він м'ясо проти бпла та інших дронів.

Майбутній гній який ніяк не може протидіяти дронам.
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07.07.2023 20:11 Відповісти
так он с самого начала задумал сдаться в плен
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07.07.2023 20:16 Відповісти
В Бахмуті ворог фактично у пастці. ЗСУ максимально ускладнили пересування ворога та унеможливили вихід, - Міноборони
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07.07.2023 20:21 Відповісти
Таких обмінювати не можна. З нього більше толку буде якщо переконуватиме своїх здаватися.
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07.07.2023 21:52 Відповісти
 
 