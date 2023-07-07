Окупант здався в полон, побачивши в небі безпілотник бійців 8 ОГШб. ВIДЕО

Військовослужбовці 8 окремого гірсько-штурмового батальйону — підрозділу у складі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади показали, як російський окупант вирішив здатися в полон, побачивши в небі український дрон.

Відповідне відео бійці 8-го ОГШБ опублікували у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

На відео росіянин, який уже здався в полон, розповів, що приїхав воювати проти українців зі Ставрополя. Його звуть Козлікін Євген, народився в 1992-му році. Проходив службу в підрозділі "Шторм Z-4". За словами окупанта, його товариші по службі погрожували розстріляти свої ж, якщо вони залишать позиції.

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