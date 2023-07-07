УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11301 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна
8 286 3

На Запорізькому напрямку за допомогою безпілотників знищено 30 одиниць ворожої техніки. ВIДЕО

Упродовж червня підрозділ "Кур’єри бавовни" на Запорізькому напрямку знищив три десятки одиниць ворожої техніки. Зокрема, за червень воїни знищили 10 танків, 12 БМП й БТР, 1 САУ. Також бійці знищили 7 вантажівок з окупантами.

З'явилося ефектне відео знищення техніки РФ на Запорізькому напрямку на сторінці СтратКом ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Воїни 21 ОМБр одним пострілом знищили ворожий танк. ВIДЕО

Крім того у відео показано знищення кількох одиниць ворожої бронетехніки та феєричне висаджування у повітря складу боєприпасів. Підрозділу це вдалося зробити завдяки дронам, які їм надала Армія дронів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Італія передала Україні САУ M109L після капітального ремонту. ВIДЕО

Автор: 

танк (2089) Запорізька область (3743) БТР (282) БМП (415) САУ (230)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
русня хде РЭБ которую вы так хвалите ?
показати весь коментар
07.07.2023 20:45 Відповісти
треба бiльше дронiв. Що як побувати з Польщею спiльний завод для виробництва дронiв?
показати весь коментар
08.07.2023 01:09 Відповісти
 
 