На Запорізькому напрямку за допомогою безпілотників знищено 30 одиниць ворожої техніки. ВIДЕО
Упродовж червня підрозділ "Кур’єри бавовни" на Запорізькому напрямку знищив три десятки одиниць ворожої техніки. Зокрема, за червень воїни знищили 10 танків, 12 БМП й БТР, 1 САУ. Також бійці знищили 7 вантажівок з окупантами.
З'явилося ефектне відео знищення техніки РФ на Запорізькому напрямку на сторінці СтратКом ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Крім того у відео показано знищення кількох одиниць ворожої бронетехніки та феєричне висаджування у повітря складу боєприпасів. Підрозділу це вдалося зробити завдяки дронам, які їм надала Армія дронів.
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вась вась #574262
показати весь коментар07.07.2023 20:45 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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bebehas bebehas
показати весь коментар08.07.2023 01:09 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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