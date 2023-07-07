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Російський окупант рахував "двохсотих" після успішного удару нашими військовими по місцю дислокації ворога. ВIДЕО

Російський загарбник прибув на знищене бійцями ЗСУ місце дислокації ворога. Там, як виявилось, було ліквідовано групу окупантів. Загарбник своєю чергою зняв усе на відео: і мертвих військових і знищений будинок, де перебували окупанти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов плюс.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Запорізькому напрямку за допомогою безпілотників знищено 30 одиниць ворожої техніки. ВIДЕО

"Схоже, його більше засмучує зруйнований сарай, в якому він мешкав, ніж смерть товаришів", - написав Бутусов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант здався в полон, побачивши в небі безпілотник бійців 8 ОГШб. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17866) ліквідація (4094)


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Топ коментарі
+62
Так багато харошіх рускіх в одному місці.
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07.07.2023 21:17 Відповісти
+47
Можна тільки побажати - дай же вам Боже кожен день того же! І в прогресії, геометричній!)))
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07.07.2023 21:28 Відповісти
+33
****, учись считать до миллиона! Слава нації! Смерть ворогам!
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07.07.2023 21:23 Відповісти
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Так багато харошіх рускіх в одному місці.
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07.07.2023 21:17 Відповісти
Можна тільки побажати - дай же вам Боже кожен день того же! І в прогресії, геометричній!)))
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07.07.2023 21:28 Відповісти
Баю, раз, баю, два -
на подушке голова.
Баю, три, четыре, пять -
надо глазки закрывать!
Баю, шесть и баю, семь -
ночь накрыла мир совсем.
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08.07.2023 00:00 Відповісти
Який він там "російський", чурбан вузькоплівочний !
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07.07.2023 21:17 Відповісти
гібрид монголоїда з мокшами.
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07.07.2023 21:25 Відповісти
Це і є росіянин.
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07.07.2023 21:46 Відповісти
Наверно "тик-токовец".
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07.07.2023 22:51 Відповісти
Шо воно там белькоче?
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07.07.2023 21:18 Відповісти
Згадує двійкову систему числення.
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07.07.2023 21:34 Відповісти
....систему , для нього так - то є системааааа
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07.07.2023 21:35 Відповісти
Вангую що той чурбан і слова такого "система" не знає. Сарай ,баран,шайтан.
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07.07.2023 21:37 Відповісти
шайтаманама
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07.07.2023 21:58 Відповісти
овечка. У барана тугое
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08.07.2023 18:08 Відповісти
А чому пана Бутусова дивує, що рашиста більше турбує зруйнований сарай, ніж знищені кацапи? Вони ж однаково були підарами - невелика втрата, а от йому тепер під дощем мокнути.
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07.07.2023 21:19 Відповісти
Нєкатариє рабсєянє параскінулі мазгамі...
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07.07.2023 21:19 Відповісти
Чурка щось по чурецьки рахує... цифри так і не випердів.
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07.07.2023 21:22 Відповісти
Ходить і тупо як баранів рахує
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07.07.2023 21:22 Відповісти
Як П'яточкин - слоненят.
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07.07.2023 21:27 Відповісти
"Кадыровцам надо ж тоже "воювать"
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07.07.2023 22:54 Відповісти
****, учись считать до миллиона! Слава нації! Смерть ворогам!
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07.07.2023 21:23 Відповісти
І оце безпозвоночне прийшло українців асвабаждать😁
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07.07.2023 21:25 Відповісти
Вай, вай, вай, жульмєрбєк.. Нащайніка, а кіто ета сдєлал? Вай, шайтанамана!
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07.07.2023 21:26 Відповісти
Чуркабес спрашивает, есть ли у 200-го мозги. Нет у них, и у самого их "командира" тоже.
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07.07.2023 21:28 Відповісти
Чхщштрппптрочмааушгссезн 200-е
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07.07.2023 21:34 Відповісти
Жаль шо ти спізнився...
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07.07.2023 21:35 Відповісти
Немытому кадыровсому овцейобу как бы даже нравицца столько кацапсячих свиновобак.

Сам небось во время обстрела сидел в хоромах и натирал объектив своей тик-токовской дрышпалки для таких видосов
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07.07.2023 21:39 Відповісти
Руские уйобок должен вернутся на родину ,, в яму
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07.07.2023 21:41 Відповісти
Ось приблизно так звучить-"магучий русский язык"-і це по всій кацапії.І запитання цікаве-"а что там висит,мозги на ветке?"А "мозгам"-звідки взятися?
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07.07.2023 21:41 Відповісти
На цьому відео чарівне все. І "істєнна русскій праваславний камандір". І душевна фраза "пацанов жалка". І "пацани" скоро додому повернуться (хоча це не точно). А як "жьони пацанов" будуть раді бачити "сваіх защітнікав". Нова біла китайська жига, кладовище, могила і "пацани накативают па сотке за пацанов".
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07.07.2023 21:42 Відповісти
І нема навіть натяку на те, що в тій голові може промайнути думка ( видно функція мислення відсутня) - а навіщо вони тут ???
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07.07.2023 21:46 Відповісти
"командір" походу щось про бункер спочатку каже - походу, сам сховався а підрозділ "жалко пацанов" 🤣
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07.07.2023 21:48 Відповісти
Он говорит, что только на минутку отлучился свет в бункере выключить и тут такая беда. Вах-вах-вах!
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08.07.2023 00:44 Відповісти
Свинособакам свинособача смерть. Горіть в пеклі тварюки!
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07.07.2023 21:48 Відповісти
Скотомогильник діючий .
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07.07.2023 21:52 Відповісти
Чим їх знищили? На тілах немає отворів та слідів крові, на дощатих стінах немає отворів від куль, тим більше слідів від осколків. Якась лажа чи постановка.
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07.07.2023 21:52 Відповісти
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07.07.2023 22:01 Відповісти
Постановка, это когда ты, МУДАК, бухаешь, а из бутылки на тебя ЧЕРТ прыгает.
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07.07.2023 22:39 Відповісти
МУДАК ти, опудало.
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08.07.2023 07:45 Відповісти
Ты, ***** КОНЧЕННЫЙ, херню не пиши и тогда не будешь МУДАКОМ.
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08.07.2023 11:37 Відповісти
ПІДАР КОНЧЕНИЙ ТИ, бидло ****** в рот. Як ти піздота пишеш, так тобі і відповідають, ПЄТУШАРА.
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08.07.2023 12:03 Відповісти
Не КУКАРЕКАЙ, МУДАК БЕЗМОЗГЛЫЙ, иди лучше к своей маме ШИМПАНЗЕ - пусть она тебя успокоит или к папе - БАБУИНУ.
Судя по всему ты от ОБЕЗЬЯНЫ в развитии не далеко ушел.
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08.07.2023 12:29 Відповісти
ПІЗДОТА ТИ москальскомовна, я хоч знаю хто мій батько на відміну від тебе та твоєї мами-ШЛЬОНДРИ. ПЄТУХ ЇБАНИЙ.
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08.07.2023 12:43 Відповісти
Скорее вог 17м
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08.07.2023 07:03 Відповісти
С почином !
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07.07.2023 21:54 Відповісти
+ Gut gemacht +
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07.07.2023 21:59 Відповісти
Ooo , eta asobii ruski , chistii kvintisencii 💀
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07.07.2023 22:01 Відповісти
чому не повторили?
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07.07.2023 22:02 Відповісти
По розмові чутно що кадировець чи ингуш. Мова їх схожа. Колись розумів а зараз вже забув, хотя щось і пам'ятаю.
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07.07.2023 22:04 Відповісти
чурка завойований
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07.07.2023 22:09 Відповісти
І цивільний пацан там лежить.
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07.07.2023 22:12 Відповісти
Скоріше, хтось за бухлом в цивільльному одязі бігав... вірніше, відбігався...
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08.07.2023 21:11 Відповісти
Абхазець чи кадировець командує ?
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07.07.2023 22:14 Відповісти
Так падамашнему, били Українці, по окупантам *****!!!
Слава Україні!!
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07.07.2023 22:17 Відповісти
" Так вон оно че! " Це ми "адін" народ ...
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07.07.2023 22:28 Відповісти
абхазькі трупакі
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07.07.2023 22:29 Відповісти
Черножопый АБРЕК не столько ЖМУРИКОВ считает, сколько их зарплату себе на карман уже меряет.
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07.07.2023 22:36 Відповісти
Россиянцы. Мы вас всех убьем. Уходите.
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07.07.2023 22:41 Відповісти
Ну, неплохо же попали, а этот чурка чем-то недоволен.
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07.07.2023 23:05 Відповісти
кацапу -кацапське!
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07.07.2023 23:15 Відповісти
красиво. А с кассетными снарадами там будет трудно даже транслировать в ТикТок
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08.07.2023 00:03 Відповісти
рашисти ущємляють свій руській язик?
чурки на ньому не говорять
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08.07.2023 00:07 Відповісти
Якесь чмо кадирівське коментує
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08.07.2023 00:27 Відповісти
Зоопарк...
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08.07.2023 01:08 Відповісти
Дарю схему таким "командирам":
После видео "убитые" встают, отряхиваются и отправляются в некое секретное место на встречу с подельниками "командира". Подельники снимают их живыми на камеру, переправляют их в Чечню, где их прячут а сами с видео-доказами (что живые) едут к их свиноматкам и получают от них 50% компенсации за спасение их мужей и откос от армии. "Командир" собирает документы и отчитывается, что всех похоронил там же, а позиция уже под украинцами. "Убитым" в Чечне "обещают" новые документы, скрытное проживание, работу и восоединение со свиноматкой. Свиноматка приезжает к своему орку с остатками компенсации и... всё. Шантаж раскрытия приступления, отбор остатков компенсации, орк со свиноматкой - в рабство. Занавес. Не благодарите
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08.07.2023 01:18 Відповісти
Очень жалко..., что так мало.
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08.07.2023 03:26 Відповісти
Жалко що не вся кацапня подохла.
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08.07.2023 03:30 Відповісти
-А что ето,мозгі у ніх?
-Нє,нє,нє
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08.07.2023 03:56 Відповісти
Цікаво, чим це так влучили, шо сараюшки цілі, а так харашо накосили.
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08.07.2023 06:26 Відповісти
Глубоко верующий мусульманин, после очередного запоя. Такое возможно только в Рабсии........
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08.07.2023 08:55 Відповісти
хорошо лежат, па дамашнему)
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08.07.2023 11:37 Відповісти
Таваришч кавказский камандир русских ванек в момент удара внезапно отсутствовал.
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08.07.2023 11:57 Відповісти
Не будували бліндажі а будували сарай для комфорту.
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08.07.2023 15:37 Відповісти
Воно ще заявляє "и в МОЮ хату попали..."!
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08.07.2023 21:15 Відповісти
 
 