Російський окупант рахував "двохсотих" після успішного удару нашими військовими по місцю дислокації ворога. ВIДЕО

Російський загарбник прибув на знищене бійцями ЗСУ місце дислокації ворога. Там, як виявилось, було ліквідовано групу окупантів. Загарбник своєю чергою зняв усе на відео: і мертвих військових і знищений будинок, де перебували окупанти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов плюс.

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"Схоже, його більше засмучує зруйнований сарай, в якому він мешкав, ніж смерть товаришів", - написав Бутусов.

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