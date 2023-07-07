Російський окупант рахував "двохсотих" після успішного удару нашими військовими по місцю дислокації ворога. ВIДЕО
Російський загарбник прибув на знищене бійцями ЗСУ місце дислокації ворога. Там, як виявилось, було ліквідовано групу окупантів. Загарбник своєю чергою зняв усе на відео: і мертвих військових і знищений будинок, де перебували окупанти.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов плюс.
"Схоже, його більше засмучує зруйнований сарай, в якому він мешкав, ніж смерть товаришів", - написав Бутусов.
Топ коментарі
+62 YU ST
показати весь коментар07.07.2023 21:17 Відповісти Посилання
+47 Валентин Пруденко
показати весь коментар07.07.2023 21:28 Відповісти Посилання
+33 Alfred #573044
показати весь коментар07.07.2023 21:23 Відповісти Посилання
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на подушке голова.
Баю, три, четыре, пять -
надо глазки закрывать!
Баю, шесть и баю, семь -
ночь накрыла мир совсем.
Сам небось во время обстрела сидел в хоромах и натирал объектив своей тик-токовской дрышпалки для таких видосов
Судя по всему ты от ОБЕЗЬЯНЫ в развитии не далеко ушел.
Слава Україні!!
чурки на ньому не говорять
После видео "убитые" встают, отряхиваются и отправляются в некое секретное место на встречу с подельниками "командира". Подельники снимают их живыми на камеру, переправляют их в Чечню, где их прячут а сами с видео-доказами (что живые) едут к их свиноматкам и получают от них 50% компенсации за спасение их мужей и откос от армии. "Командир" собирает документы и отчитывается, что всех похоронил там же, а позиция уже под украинцами. "Убитым" в Чечне "обещают" новые документы, скрытное проживание, работу и восоединение со свиноматкой. Свиноматка приезжает к своему орку с остатками компенсации и... всё. Шантаж раскрытия приступления, отбор остатков компенсации, орк со свиноматкой - в рабство. Занавес. Не благодарите
-Нє,нє,нє