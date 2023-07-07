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Спецпризначенці СБУ знищили нову партію ворожої техніки та ліквідували 72 окупантів. ВIДЕО

Спецпризначенці Центру спецоперацій "А" СБУ знищили 2 САУ "Акація", 3 гармати "Гіацинт-Б" та іншу техніку ворога.

Про це повідомили у телеграм-каналі Служби безпеки України, передає Цензор.НЕТ

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Завдяки нашим захисникам список ворожих втрат поповнили:

  • 2 танки
  • 2 САУ "Акація"
  • 3 гармати "Гіацинт-Б"
  • 2 броньовики
  • станція РЕБ "Поле-21"
  • камера відеоспостереження
  • 25 авто
  • 3 вогневі позиції
  • 13 ворожих укріплень
  • склад з боєприпасами.

"Крім того, разом із артилеристами Збройних Сил України додатково уражено 2 "Гради", 2 одиниці спецтехніки, 6 складів і ще 55 загарбників", - повідомляють в СБУ.

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Автор: 

СБУ (12986) танк (2089) знищення (7593) САУ (230)


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Ї
Бamь руzкі zguxaють!
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💣💣💣💣💣💣
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07.07.2023 22:25 Відповісти
чєкаємо на касетні **********....буде багато ефетних та ефективних рухів...
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07.07.2023 22:25 Відповісти
Щиро дякую за працю
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08.07.2023 00:00 Відповісти
 
 