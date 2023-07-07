Спецпризначенці СБУ знищили нову партію ворожої техніки та ліквідували 72 окупантів. ВIДЕО
Спецпризначенці Центру спецоперацій "А" СБУ знищили 2 САУ "Акація", 3 гармати "Гіацинт-Б" та іншу техніку ворога.
Про це повідомили у телеграм-каналі Служби безпеки України, передає Цензор.НЕТ
Завдяки нашим захисникам список ворожих втрат поповнили:
- 2 танки
- 2 САУ "Акація"
- 3 гармати "Гіацинт-Б"
- 2 броньовики
- станція РЕБ "Поле-21"
- камера відеоспостереження
- 25 авто
- 3 вогневі позиції
- 13 ворожих укріплень
- склад з боєприпасами.
"Крім того, разом із артилеристами Збройних Сил України додатково уражено 2 "Гради", 2 одиниці спецтехніки, 6 складів і ще 55 загарбників", - повідомляють в СБУ.
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