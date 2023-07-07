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Новини Відео Війна
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Воїни 66 ОМБр ліквідували щонайменше 4 окупантів: "Ми ж вас попереджали, нех#й шастать". ВIДЕО 18+

Бійці 66-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ліквідували чотирьох окупантів

Відповідне відео з'явилося на сторінці бійців у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Воїни 66 ОМБр успішно провели чергову утилізацію непроханих "гостей". Ми ж вас попереджали…Нех#й шастать!", - написали бійці 66 ОМБр під відеозаписом.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці ЗСУ спалили ангар окупантів разом із ворожою технікою. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (4094) ЗСУ (7676)


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Топ коментарі
+15
жарт? що там на 18+?
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07.07.2023 23:27 Відповісти
+12
То скільки разів дивитись.
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07.07.2023 23:56 Відповісти
+7
Нехай щастить і попутного вітру їм до пекла.
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07.07.2023 23:27 Відповісти
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жарт? що там на 18+?
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07.07.2023 23:27 Відповісти
То скільки разів дивитись.
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07.07.2023 23:56 Відповісти
Нехай щастить і попутного вітру їм до пекла.
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07.07.2023 23:27 Відповісти
Зараз незавадить попередити про касетні ********** - трупів буде в десятки разів більше
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07.07.2023 23:33 Відповісти
От так повлягаються і смердять ! І смердять !!!
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07.07.2023 23:51 Відповісти
За рік, два перегниють ...
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08.07.2023 08:46 Відповісти
Нефіг шастать в Україні!
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08.07.2023 00:19 Відповісти
Забаранені йолопи
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08.07.2023 00:35 Відповісти
Ніхто їх не вбивав.
Це вони самі повистрибували з даху буддійського храму.

Зі. Останній був ще живий.
Але його догризла 🦈

Ззі. Цих 🦈🦈🦈 можна в кожному АТБ купити.
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08.07.2023 01:43 Відповісти
Привал. Всем отдыхать 😁
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08.07.2023 07:49 Відповісти
Вічно ...
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08.07.2023 08:49 Відповісти
Всем подыхать!
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09.07.2023 14:48 Відповісти
...непогано, коли там сємки в кишенях будуть.
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08.07.2023 09:29 Відповісти
Сиеста.
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08.07.2023 09:48 Відповісти
С вашего позволения уточню - отсосиеста.
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09.07.2023 14:47 Відповісти
 
 