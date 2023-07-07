Воїни 66 ОМБр ліквідували щонайменше 4 окупантів: "Ми ж вас попереджали, нех#й шастать". ВIДЕО 18+
Бійці 66-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ліквідували чотирьох окупантів
Відповідне відео з'явилося на сторінці бійців у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Воїни 66 ОМБр успішно провели чергову утилізацію непроханих "гостей". Ми ж вас попереджали…Нех#й шастать!", - написали бійці 66 ОМБр під відеозаписом.
Топ коментарі
+15 Панас Стець #551129
показати весь коментар07.07.2023 23:27 Відповісти Посилання
+12 Michael Krishtopa #467378
показати весь коментар07.07.2023 23:56 Відповісти Посилання
+7 5 копійок
показати весь коментар07.07.2023 23:27 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це вони самі повистрибували з даху буддійського храму.
Зі. Останній був ще живий.
Але його догризла 🦈
Ззі. Цих 🦈🦈🦈 можна в кожному АТБ купити.